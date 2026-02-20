xs
เมษายังฮอตได้อีก! “KISS OF LIFE” คัมแบ็กเพลงใหม่ พร้อมเปิดจองบัตร อิน แบงคอก วันเลขสวย 4 เดือน 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ดุเด็ดเผ็ดร้อนชวนติดตามแบบห้ามกะพริบตาจริงๆ กับแต่ละมูฟแต่ละอาเจนดาของสี่สาวแซ่บตัวมัมเกาหลี “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ไม่ว่าจะเป็นแพลนคัมแบ็กผลงานเพลงใหม่ ซึ่งเหล่าคิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับ) ทั่วโลกกำลังลุ้นและคาดเดาไทม์ไลน์ของสาวๆ กัน หรือตารางเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว จัดโดย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ แท็กทีมต้นสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ก็จะเริ่มเปิดจองบัตรในเดือนเมษายนนี้เช่นกัน!!

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) ได้ปล่อยคลิปสปอยล์ถึงความน่าตื่นเต้นที่จะมาถึงในเดือนเมษายนด้วยคลิป COMING SOON IN APRIL https://youtu.be/dOEuc_4MNHg และตามมาด้วยคอนเทนต์ GUESS THE NEXT ERA ซึ่งเล่าสตอรีของสมาชิกทั้ง 4 คนผ่านชื่อเพลงฮิตของวง เหมือนกับเป็นการเปิดบันทึกปูเรื่องราวสู่บทใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายน ต้องรอติดตามกันให้ดีว่าต่อจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรปล่อยตามออกมาอีก และสาวๆ จูบชีวิตผู้เติมชีวิตชีวาใหม่ให้กับวงการ K-POP จะปักธงคัมแบ็ก ณ วันไหนของเดือนเมษายน????

แต่หนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องลุ้นแล้วคืองาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK เพราะผู้จัด โฟร์วันวันฯ ประกาศล่วงหน้าให้แฟนๆ มีเวลาเตรียมตัว

** โดยจะเปิดให้เริ่มจองบัตรกันในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทางระบบออนไลน์ www.thaiticketmajor.com (ไม่มีระบบคิว) บัตรราคา 3,500 และ 5,900 บาท ** ล็อกเป้าเหมาคิวเลขสวยไปทั้งวันจองบัตร 4.4 และงานแฟนมีตติ้ง 6.6 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent







