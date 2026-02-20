เมษายังฮอตได้อีก! “KISS OF LIFE” คัมแบ็กเพลงใหม่ พร้อมเปิดจองบัตร อิน แบงคอก วันเลขสวย 4 เดือน 4

เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ดุเด็ดเผ็ดร้อนชวนติดตามแบบห้ามกะพริบตาจริงๆ กับแต่ละมูฟแต่ละอาเจนดาของสี่สาวแซ่บตัวมัมเกาหลี “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ไม่ว่าจะเป็นแพลนคัมแบ็กผลงานเพลงใหม่ ซึ่งเหล่าคิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับ) ทั่วโลกกำลังลุ้นและคาดเดาไทม์ไลน์ของสาวๆ กัน หรือตารางเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) ได้ปล่อยคลิปสปอยล์ถึงความน่าตื่นเต้นที่จะมาถึงในเดือนเมษายนด้วยคลิป COMING SOON IN APRIL https://youtu.be/dOEuc_4MNHg และตามมาด้วยคอนเทนต์ GUESS THE NEXT ERA ซึ่งเล่าสตอรีของสมาชิกทั้ง 4 คนผ่านชื่อเพลงฮิตของวง เหมือนกับเป็นการเปิดบันทึกปูเรื่องราวสู่บทใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายน ต้องรอติดตามกันให้ดีว่าต่อจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรปล่อยตามออกมาอีก และสาวๆ จูบชีวิตผู้เติมชีวิตชีวาใหม่ให้กับวงการ K-POP จะปักธงคัมแบ็ก ณ วันไหนของเดือนเมษายน????
แต่หนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องลุ้นแล้วคืองาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR