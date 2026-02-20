“เบลล่า” สุดปัง ขึ้นแท่น CEO ลุย 5 ธุรกิจรวด! เผยรัก “วิล ชวิณ” ไม่ยึดติดวาเลนไทน์ ทุกวันคือวันสำคัญ

“เบลล่า ราณี” ขึ้นแท่นซีอีโอเต็มตัว ลุย 5 ธุรกิจรวด เผยความรัก “วิล ชวิณ” ไม่ยึดติดวาเลนไทน์เพราะทุกวันคือวันสำคัญ พร้อมเล่าความสนุกหลังไปร่วมแจมคอนเสิร์ต “ก้อง ห้วยไร่” เป็นอะไรใหม่ๆ
เปิดตัวธุรกิจใหม่แล้วเรียบร้อย สำหรับนางเอกสาว “เบลล่า ราณี แคมเปน”กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาดมแบรนด์หทัยเฮิร์บในงาน ICONCRAFT x HATHAIHERB : Colour of Breath ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าไหนๆ ก็ถูกเรียกว่าลูกสาวแห่งชาติแล้ว ก็เลยอยากทำอะไรไทยๆ เพื่อตอบแทนประเทศ และได้ร่วมกับชุมชนในการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วย
“วันนี้ทุกคนอยู่ที่งานอีเวนต์ของแบรนด์ยาดมของเบลเองนะคะ ชื่อ หทัยเฮิร์บ ค่ะ ก็มาเปิดตัววันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะ ที่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะ ก็มีเปิดตัวทั้งสีใหม่ด้วยค่ะ ตอนแรกออกเป็นสีเขียว วาเลนไทน์มีสีชมพู วันนี้มีสีน้ำเงิน แล้วก็มีแพ็ก 3 มาเพิ่มค่ะ ก็เป็นออปชั่นให้ทุกคนได้เลือกกันค่ะ ไอเทมนี้สามารถพกพาได้ง่าย พกพาไปได้ทุกที่เลยค่ะ เรามีแถมที่ห้อยให้ด้วย แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ตกแต่งกันด้วย ซึ่งแบบในทุกๆ กล่องทุกคนสามารถ DIY ยาดมเป็นของตัวเองได้เลยค่ะ
อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับความไทยๆ ค่ะ เรารู้สึกว่าคนชอบเรียกเราว่าลูกสาวแห่งชาติ ลูกสาวคนนี้อยากตอบแทนประเทศด้วยการอยากทำสินค้าไทยๆ ออกไปทั้งให้คนไทย แล้วก็ให้ต่างชาติด้วยค่ะ ก็พอมาเจอตัวสมุนไพรไทย แล้วเป็นยาดมด้วย ตอนนี้ทุกคนชื่นชอบยาดมไทย เราก็เลยอยากทำยาดมที่ออกมาไม่เหมือนในรูปแบบปกติค่ะ ก็เลยคิดแพ็กเกจเป็นชื่อหทัยเฮิร์บที่แปลว่าหัวใจ ก็เลยออกแบบเป็นแพ็กเกจรูปหัวใจ แล้วก็ตอบโจทย์ที่ฝาไม่หายพกกันอยู่ทุกวัน ก็มีที่ห้อยไปเลย ก็รู้สึกว่ายาดมมันไม่ใช่สิ่งที่เชย วัยรุ่นก็ใช้ได้ เป็นแกดเจ็ตก็ได้ เป็นของฝากก็ได้ค่ะ”
แตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่มีเลเยอร์ของกลิ่นที่ชัดเจน
“กลิ่นก็เทสมาเป็นปีกว่าจะเลือกกัน กว่าทุกอย่างลงตัวค่ะ เพราะว่าเรื่องของแพ็กเกจก็มีผลนะ พอเราเปลี่ยนแพ็กเกจเสร็จ จากที่ตอนแรกมันอยู่ในอีกฟอร์มนึง พอมาอยู่อันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ก็พัฒนาอยู่นานเป็นปีค่ะ ส้มเป็นตันกว่าจะสกัดได้ Essential oil แล้วถ้าคนลองได้ดม กลิ่นเขาจะมีเลเยอร์ เพราะว่ามีสมุนไพรกว่า 30 ชนิดอยู่ในนี้ แล้วก็มีกลิ่น Essential Oil ที่ช่วยทำให้กลิ่นฟุ้งกระจาย อันนี้ใช้วิศวกรคิดนะคะ ให้แบบมี Aerodynamic มีลม Flow ค่ะ ก็พยายามทำให้เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพราะว่าเราเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ของสมุนไพรด้วย แล้วก็มีการทำงานร่วมกับชุมชนก็คือเอาต้นกล้าไปให้ชุมชนปลูก คล้ายๆ ว่าสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยค่ะ แล้วเราก็รับซื้อกลับมา แต่ว่าในทุกๆ ล็อตที่รับกลับมา ก็เอาเข้าแล็บทุกล็อตเพื่อแบบตรวจสอบ QC ความปลอดภัยให้สูงที่สุดค่ะ
ความแตกต่างจากแบรนด์อื่น เบลว่าด้วยกลิ่นที่มีเลเยอร์เยอะค่ะ คือถ้าคนได้ดมก็จะรู้สึกว่าทำไมกลิ่นมีความซับซ้อนอย่างนี้ อันนี้คือแบบภายใน แล้วก็ภายนอกก็คือแพ็กเกจแน่นอนที่ไม่เหมือนใครค่ะ อันนี้ก็แบบคิดขึ้นมาใหม่ และไปเปิดตัวที่เกาหลีมา ชาวต่างชาติชอบมาก คนเกาหลีชอบยาดมไทยมากๆ เลยค่ะ ที่บูธมีคนมาต่อคิวเต็มเลย แล้วเรามีตัวอย่างให้เขาลอง แต่ว่าเรามีกลิ่นให้เขาลอง 3 กลิ่น ซึ่งเขาชอบกลิ่นที่มีความติดหวานนิดนึง อันนี้เราก็ได้ไปสำรวจที่ต่างประเทศมาค่ะหลังจากนี้ก็จะมีกลิ่นใหม่ๆ ค่ะ มีทั้งกลิ่นใหม่ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่ยาดมค่ะ ก็รออุดหนุนด้วยนะคะ”
เผยตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ 5 ตัวแล้ว
“ธุรกิจเยอะเนอะ คือเราเรียกได้ว่ามีความสนใจหลากหลายค่ะ แต่อย่างอันนี้เป็นแพสชั่นนึงเลยที่เรารู้สึกว่าอยากทำ รู้สึกว่าตัวโปรดักส์เขาก็มีคุณค่า ถ้าทำได้ก็อยากสร้างรายได้ให้คนไทยมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะเราก็สนับสนุนเกษตรกรไทย แล้วเราก็ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกันว่าเราไม่ใช้สารเคมีนะ เราอยากทำให้ทุกอย่างมันปลอดภัยที่สุดค่ะ เหนื่อยมากเลย มันมีรายละเอียดเยอะมากเลย แล้วก็มีปัญหาอะไรจุกจิกหลายอย่างมากค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ CEO ท่านนี้ด้วยค่ะ ธุรกิจตอนนี้ก็มี Ma Sis ผ้าอนามัยกางเกง มันก็จะเป็นสินค้าผู้หญิงค่ะ แล้วก็มี Jo's Banoffee ที่ทำอยู่แล้ว มีตัวนี้หทัยเฮิร์บ แล้วเบลทา เป็นครีมโทนอัปบอดี้ครีมค่ะ รวมแล้ว 5 อย่างค่ะ แต่มีพาร์ตเนอร์หมดเลย คือไม่ได้ทำเองทั้งหมด เพราะว่าเราไม่สามารถทำเองทั้งหมดได้ แล้วก็แบบมีพาร์ตเนอร์ แล้วก็มีคนเก่งๆ มีทีมที่ช่วยซัปพอร์ตเราด้วย
ความจริงอยากทำธุรกิจมานานมากแล้ว แต่รู้สึกว่าไม่พร้อม เพราะเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอ ไม่รู้ว่าเราจะควบคุมเซ็ตทีมยังไง คิดอยากทำนานแล้ว แต่ว่าตอนนี้เราเป็นพรีเซ็นเตอร์มาเยอะด้วย แล้วก็เรียนรู้จากลูกค้า ลูกค้าบางท่านก็มาเป็นพาร์ตเนอร์กับเราด้วยค่ะ ก็เลยมั่นใจมากขึ้น แล้วก็เลยได้ลุยพร้อมๆ กันเลยค่ะ คือมันได้ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น จากที่ปกติแล้วเราต้องรับผิดชอบแค่ตัวเอง อันนี้คือเราต้องรับผิดชอบทีม รับผิดชอบบริษัท รับผิดชอบตัวเลข อะไรต่างๆ มันก็เยอะมากๆ ค่ะ
ต้นทุนไม่กดดัน ขาดทุนสิกดดัน (หัวเราะ) แต่ไม่กดดันนะ เบลรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ทุุกๆ อย่างแหละ อย่างอันนี้มันก็คือค่อยๆ โตมากๆ เลย เพราะว่าทีมเราค่อนข้างเล็ก ก็จะลงมาดูเองเยอะมาก ก็เหนื่อย แต่ก็สนุกค่ะก็สำหรับยาดมหทัยเฮิร์บนะคะ ตอนนี้มีวางที่ Icon Craft ชั้น 4 Iconsiam นะคะ รวมถึงงานกิจกรรมนี้ก็จะมีถึงวันที่ 1 มีนาคมค่ะ ยังไงใครสนใจก็สามารถแวะมาดูได้นะคะ แวะมาอุดหนุนได้ค่ะ มีโซเชียลด้วยค่ะ แล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยค่ะ ฝากด้วยค่ะ”
บอกไม่ได้ฉลองวาเลนไทน์กับ “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” เพราะฝ่ายชายติดงานที่ต่างประเทศ เลยได้ไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่แทน
“ใช่ค่ะ โดนแซวใหญ่เลย คือเป็นอะไรที่จองกันมาแล้วข้ามปีค่ะ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าวาเลนไทน์หรือเรื่องของเทศกาลหรือวันสำคัญ เบลรู้สึกว่าทุกๆ วันมันก็สำคัญได้ มันไม่จำเป็นจะต้องตรงวัน แล้วตรงเทศกาลของก็แพง ดอกไม้แพง เราก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นสักเท่าไหร่ อันนี้ก็คือจองมาข้ามปีแล้วค่ะ ไปกับแม่ แม่ก็เป็นคนที่รัก ไม่ได้ดอกอะไรเลยค่ะไม่มีเลย โล่งๆ ค่ะ ความจริงก็ชวนเขาค่ะ แต่ว่าพอดีติดภารกิจที่ต่างประเทศ คือถึงแม้เราไม่ไปปฏิบัติธรรม เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
พอคนจับตามองก็เข้าใจได้ ก็จะสังเกตแหละว่าหลังๆ มาจะไม่ได้ค่อยลงอะไรที่มันเป็นแบบเทศกาลหรืออะไรสักเท่าไหร่ คุณผู้ชายเขาขี้อายด้วย เหมือนตัวเขาเองก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องทุกวันหรือเปล่า ไม่ใช่ว่ามาให้ความสำคัญวันใดวันหนึ่ง ถึงจะสักพักแล้วแต่เขาก็ยังไม่หายขี้อายเลยค่ะช่วงนี้เขาไปๆ มาๆ ค่ะ ส่วนของขวัญ (ส่ายหน้า)บอกแล้วไงโล่งๆ สบายๆ แต่ข้อความมีอยู่ค่ะ แต่เบลไม่มี เพราะว่าเบลปิดโทรศัพท์ ไม่ได้แตะโทรศัพท์ แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วค่ะ ก็ได้ไปทานข้าวกันมาแล้ว แต่ไม่ได้ย้อนหลังหรือในโอกาสอะไร
ความสัมพันธ์ก็ยังต้องมีปรับกันอยู่นะ เบลว่ามันคงมีเรื่อยๆ ล่ะมั้ง คืออาจจะด้วยอายุหรือเปล่า ก็ปรับกันไปเรื่อยๆ ค่ะ แต่เบลก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ชิลดีนะสําหรับตัวเบล ก็สบายใจ เราก็เป็นอะไรแบบที่เราอยากเป็น เขาก็เหมือนกัน เรื่องเวลาถามว่าเป็นอุปสรรคไหม ก็ยังหาเวลาได้อยู่นะคะ ก็จัดสรรเวลาค่ะ ยุ่งแค่ไหนก็ยังได้เจอค่ะ”
เผยได้ไปร่วมแจมในงานเฟสติวัลคอนเสิร์ตของ “ก้อง ห้วยไร่” สนุกมาก เป็นอะไรใหม่ๆ
“ปีที่แล้วไม่ได้ไป ปีนี้ได้ไปแบบไม่สบายด้วย เบลคิดว่าถ่ายเอาต์ดอร์เยอะ แล้วก็น่าจะเจอฝุ่นเยอะ และเสียงเบลหายไปเลย แล้วก็แพ้ฝุ่นอยู่แล้วด้วย ก็ไปแบบแหบแห้งแบบที่ทุกคนเห็น ก็เลยอาจจะต้องมีการแสดงอะไรมากขึ้นเพื่อชดเชยเสียงที่หายไปได้ ที่เห็นเต้นบนเวทีก็ใช้การแสดงเอา คือเจ้าของงานเขาขอบอกว่าเดี๋ยวเราไปจอยกันนะ ตอนแบบช่วงใหม่ พัชรี ก็ไปกันให้หมดเลย เราก็รอ แล้วงานก็เลท เลยได้ขึ้นตี 2 แต่เราได้เข็มขัดแปลงร่างของพี่โจ๊ก โซคูลมาค่ะ ก็เป็นอะไรใหม่ๆ ซึ่งมีการรวมมีมกับคุณพ่อไหมไทย พี่ใหม่ พัชรี แล้วก็นาราค่ะ
เคมีพี่ใหม่กับเบลได้ใช่ไหม ไปลบหน้าให้เขาด้วย คือด้วยความที่ใหม่ พัชรีลงเวทีเป็นคนสุดท้าย แล้วเขาก็ยังหิวอยู่ แต่ว่าเจ้าของงานง่วงไปแล้ว เราก็เลยนั่งกินแจ่วฮ้อนเป็นเพื่อนเขา อันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะ เขาไม่ได้ชวนเราทำอะไรแปลกๆ หรอก แต่เรานี่สิคะ (หัวเราะ) ขอเขาลบหน้า สงสารเขา ทุกคนอาบน้ำหมดแล้วยกเว้นเขาค่ะ เราก็เลยอาสาลบให้เขา ต้องบอกว่าเวทีหมอลำเขาลงตอนเช้า แล้วเรานอนข้างเวทีหมอลำนอนยังไงมันก็นอนไม่ได้อยู่แล้ว แล้วเราจะทำอะไรดี ก็เห็นหน้าเขาจัดเต็ม เดี๋ยวเราลบหน้าให้ไหม เพราะว่าอุปกรณ์เราอยู่ตรงนี้ นั่นแหละจุดเริ่มต้น เขาน่าสงสารมาก เบลคือทำแก้ง่วง (หัวเราะ) แต่ก็น่ารักค่ะ สนุก สบายๆ
ได้ชาเลนจ์ท่าเต้นกับเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น (รัชนก สุวรรณเกตุ) ด้วย เจนนี่สอนให้ค่ะ ตอนแรกเบลก็จะแค่แบบประมาณนึง แต่เจนนี่บอกว่าทําหน้าเผ็ดๆ บดๆ แล้วพี่พลอยเป็นคนผลักเบลออกไปค่ะ แล้วพอเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไปกันใหญ่แล้ว ก็เลยรวบกลับ ปีหน้าต้องรอลุ้นนะคะ ไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดไหนกับแก๊งนี้จริงๆ ค่ะ แต่ว่าแฟนๆ เขาน่ารัก เขาซัปพอร์ตมากเลย รอเชียร์นะ”