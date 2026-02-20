ศาลยกฟ้อง “ทราย เจริญปุระ” คดี ม. 116 ชุมนุมราบ 11

วันนี้ (20 ก.พ.69) ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา คดีดูหมิ่นสถาบัน ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง 1-7 ในความผิด ม. 112 และ ม. 116 ผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทฯ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ก่อการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง, ความผิดต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, ความผิดต่อ พ.ร.บ.จราจรทางบก, ความผิดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ ความผิดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ความผิดต่อ พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ความผิดต่อ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนักแสดงสาว “ทราย เจริญปุระ”
จากกรณีที่ จำเลย ร่วมกันจัดชุมนุมสาธารณะ บริเวณถนนพหลโยธิน และบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 เขตบางเขน ในเดือน พ.ย. 2563 โดยพวกจำเลยไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีผู้มาร่วมชุมนุมจำนวน 2,000 คน และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก พวกจำเลยไม่ยกเลิกการชุมนุม โดยระหว่างการชุมนุมพวกจำเลยปราศรัยให้ผู้ฟังเข้าใจผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันฯ ซึ่งทั้งหมดให้การปฎิเสธ
โดยจำเลยที่ 7 (ทราย เจริญปุระ) พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า เป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนจำเลยอื่นไปร่วมชุมนุมหรือปราศรัยด้วย จึงพิพากษายกฟ้อง
ในปี 2564 ศาลยกฟ้อง ทราย เจริญปุระ ในความผิดหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ไปแล้ว และยังคงสั่งฟ้อง ข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ห้ามทำกิจกรรมที่จะทำความเสื่อมเสีย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนี้ ศาลยกฟ้อง ทราย ในความผิด ยุยงปลุกปั่น มาตรา 116 แล้ว เป็นอันสิ้นทุกคดี