“ปันปัน สุทัตตา” ร้องไห้เลย ลงทุน 8 หลัก เหลือ 0 บาท!

ออกมาแชร์อุทาหรณ์และบทเรียนครั้งใหญ่ของตัวเอง สำหรับ “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” หลังนำเงินไปลงทุน 8 หลัก แต่ปัจจุบันเหลือ 0 บาท โดยปันปัน โพสต์คลิปลงระบุแคปชั่นว่า “MATCHA TALK EP7 - การลงทุน : เจ็บแต่จบ วันนี้มาเล่าอุทาหรณ์ชีวิตการเงินให้ฟัง ฮืออออออออ เราควรศึกษาให้ดีจริงๆ อย่าปล่อยละเลย ไม่งั้นทำงานไปก็เท่านั้น”
“ปันเพิ่งค้นพบเมื่อวานว่า เงินลงทุนที่ปันลงไปก้อนนึงประมาณ 8 หลัก ตอนนี้เหลือ 0 คือเรื่องมีอยู่ว่า ประมาณ 6 ปีที่แล้ว มีเพื่อนคนหนึ่งเขาแนะนำลงทุนกับสิ่งนี้ ดีมาก ด้วยความเราคิดว่ามันดี คนนี้เทรดเก่งคนนั้นเก่ง เอาเงินไปลงปุ๊บ มันเหมือนจะดีขึ้น เราเลยใส่เงินเข้าไปอีก พอเราไม่ได้มอนิเตอร์ เมื่อวานจะเอาเงินออก หมด ตอนรู้ก็คือ นั่งมองเพดานและน้ำตาไหลแบบเศร้า
ความที่เราทำงานตั้งแต่เด็ก หาเงิน เก็บเงินมา เราไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุน เราไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุน ตอนนี้รู้แล้วว่าเราควรจะเรียนรู้ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่เราก็ควรที่จะเรียนรู้ เราควรลงทุนให้ถูกต้องมันถึงจะงอกเงย
สิ่งที่จะบอกทุกคนก็คือ อยากให้ศึกษา อย่าเชื่อคนอื่น ศึกษาด้วยตัวเองค่อยๆ ฝึกค่อยๆ ลงทุนค่อยๆ เสี่ยง คิดดีๆ ทุกคน ไม่งั้นแม่xมันเจ็บมาก กูทำงานหนักมาก วันนึงเงินหายไปเลย พูดแล้วจะร้องไห้”