“ณเดชน์” โพสต์โมเมนต์ปาร์ตี้สละโสด สุดเดือด ลั่นโคตรมันส์! เหมือนได้กลับไปเข้าค่ายลูกเสือ

เป็นปาร์ตี้สละโสดที่เดือดเหมาะกับคนบ้าพลังแบบ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”แต่ก็ไม่คิดว่าจะเบอร์นี้ หลังจากที่เจ้าตัวอุบเงียบจัดงานปาร์ตี้สละโลดกับเพื่อนๆ ที่ภูเก็ตแบบเอาสะดวกตัวเอง ใครมาไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน ค่อยตี้กันใหม่รอบอื่น
ผ่านไป 2 สัปดาห์ก็มีคลิปมีภาพมาให้ได้ชมกัน ซึ่งฉีกกฎปาร์ตี้สละโสดอย่างสิ้นเชิง เพราะดูเหมือนการไปเข้าค่ายอยู่ในศูนย์ฝึกมากกว่าไปปาร์ตี้สละโสด โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า….
“STAG STAG STAG! ITS MY STAG
Hell yeahhhhh
2 วันติด[48 ชม.ไม่ได้นอน]
โคตรมันส์ เหมือนได้กลับไปเข้าค่ายลูกเสืออีกครั้ง
"Millions Thanks to my Sqaud
MEMORIES I WILL ALWAYS CHERISH
#Barryandthetorpedoes
#30126
ปล. กว่าจะได้ลง”
ทำเอา “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” ภรรยา “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” เข้าไปคอมเมนต์ว่า… “ก่อนไปพี่ป๊อกแบบว่าเหงาแน่เลย ไม่อยากไป สรุปหายไป 3 วันไม่โทรหากรูเลยค่าาาา” ซึ่งก็มีภรรยาของเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ทำนองเดียวกัน สามีปล่อยใจ ปล่อยจอย 3 วันไม่มีโทรหา