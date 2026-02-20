คอหนังญี่ปุ่นห้ามพลาด! Journey through Japan on Screen in Bangkok 2026 เต็มอิ่มสองวัน เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์-อาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้

Journey through Japan on Screen งานที่จัดขึ้นภายใต้โครงการขององค์การกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Agency for Cultural Affairs, Government of Japan) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และถ่ายทอดเสน่ห์อันหลากหลายของประเทศญี่ปุ่น อาทิ สถานที่ถ่ายทำ ของขึ้นชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอภาพยนตร์ญี่ปุ่นในประเทศกลุ่มอาเซียน ในปีนี้ มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่น 4 เรื่อง พร้อมกิจกรรมเสวนา (Talk Session) กับผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หลังการฉาย รวมถึงแนะนำสถานที่ที่ปรากฏในภาพยนตร์ และนำเสนอของดีจากภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ภายใต้กิจกรรม Japan Day
Journey through Japan on Screen in Bangkok 2026
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 13:00 – 19:00 น.
สถานที่: CINEMA 11, SF World Cinema Central World ชั้น 9 และ กิจกรรม Japan Day SF World Cinema Central World ชั้น 7 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
บัตรเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำรองบัตร:https://www.ticketmelon.com/japanonscreen/bkk2026
ระยะเวลาการสำรองบัตร: เริ่มวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10:00 น. ถึง 23:59 น. ของวันก่อนการฉายแต่ละรอบ
ประเภทบัตร: สำรองบัตรล่วงหน้า / รับบัตรหน้างาน
วิธีการเข้าชม: แสดง QR Code จากอีเมลยืนยันการจองที่ได้รับจากระบบ เพื่อรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ ณ จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 9
หมายเหตุ
- สำรองที่นั่งได้สูงสุด 5 ใบ ต่อภาพยนตร์ 1 เรื่อง
- ภาพยนตร์ที่มีการสำรองจนเต็มทุกที่นั่ง จะไม่เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรหน้างาน
โปรแกรมภาพยนตร์
• เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ (13:30 น.)
ON SUMMER SAND (ผลงานปี 2025 / 102 นาที /ญี่ปุ่น)
กำกับ/บทภาพยนตร์：ชินยะ ทามาดะ
ผลงานต้นฉบับ：มาซาทากะ มัตสึดะ
โปรดิวเซอร์：นาโอกิ ไค
นักแสดง：โจ โอดางิริ, อาคาริ ทาคาอิชิ, ทาคาโกะ มัตสึ, นาโอทาโร่ โมริยามะ, ฟุมิยะ ทาคาฮาชิ, ฮิคาริ มิตสึชิมะ, เคน มิตสึอิชิ
ผลงานที่ดัดแปลงจากบทละครของ มาซาทากะ มัตสึดะ ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมโยมิอุริ (Yomiuri Literature Prize) สาขาบทละครและบทภาพยนตร์ กำกับและเขียนบทโดย ชินยะ ทามาดะ ผู้กำกับดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ร่วมด้วย โจ โอดางิริ ซึ่งนอกจากจะรับบทนำ ยังควบตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมด้วย อีกทั้งได้ดนตรีประกอบโดย มาริฮิโกะ ฮาระ ที่บรรเลงท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามของนางาซากิ
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อชายผู้จมอยู่กับความโศกเศร้าจากการสูญเสียลูกชาย จนเหมือนเวลาในชีวิตหยุดนิ่ง และยังถูกภรรยาทอดทิ้ง ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับหลานสาววัย 17 ปีที่น้องสาวฝากไว้โดยไม่คาดฝัน ชายผู้สูญเสียความรัก หญิงผู้หันหลังให้ความรัก และเด็กสาวผู้ไม่เคยรู้จักความรัก เมื่อความเจ็บปวดของแต่ละคนต้องโคจรมาพบกัน ท่ามกลางหัวใจที่แห้งผากราวกับผืนทรายในฤดูร้อน เริ่มมองเห็นความหวังเล็กๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้น กลายเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งความโศกเศร้าและความอบอุ่นหัวใจได้อย่างลงตัว
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในจังหวัดนางาซากิทั้งหมด ท่ามกลางฤดูร้อนที่ไร้สายฝน เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2567
©2025 The ON SUMMER SAND Partners
• เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ (16:00 น.)
DREAMING IN BETWEEN (ผลงานปี 2023 / 96 นาที / ญี่ปุ่น)
ฉายภาพยนตร์ / กิจกรรมเสวนา (Talk Session)
กำกับ/บทภาพยนตร์：ริวทาโร่ นิโนมิยะ
โปรดิวเซอร์อาวุโส：นาโอยะ คิโนชิตะ
โปรดิวเซอร์：มิซึเอะ คุนิซาเนะ, โทโมฮิโกะ เซกิ, โทคุชิ ซูซูกิ, ยูกิโกะ ทานิกาวะ
นักแสดง：เคน มิตสึอิชิ, มิยู โยชิโมโตะ, ฮารุกะ คุโด, มากิ ซาคาอิ, ยูทากะ มัตสึชิเงะ
ผลงานการกำกับและเขียนบทโดย ริวทาโร่ นิโนมิยะ เจ้าของรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่จากเทศกาลภาพยนตร์ TOKYO FILMeX โดยในครั้งนี้ยอดฝีมือดาวรุ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าถึงแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่ได้อย่างลึกซึ้ง
เรื่องราวแห่งความหวังที่ทั้งขบขันและแสนเศร้าของชายผู้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต เขาได้ย้อนมองชีวิตที่ผ่านมา ทบทวนความสัมพันธ์กับครอบครัว ลูกศิษย์ รวมถึงเพื่อนเก่า และเตรียมก้าวเดินต่อไปในบทใหม่ของชีวิต เคน มิตสึอิชิ รับบทเป็น “ชูเฮ ซุเอนางะ” รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายธรรมดาแห่งหนึ่งในเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ เป็นการกลับมารับบทนำเดี่ยวในรอบ 12 ปี ร่วมด้วย มิยู โยชิโมโตะ รับบท “มินามิ ฮิรากะ” อดีตลูกศิษย์ของชูเฮ โดยเธอได้ยกระดับฉากที่ต้องเผชิญหน้ากับมิตสึอิชิ ซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าให้กลายเป็นฉากที่ยากจะลืม ฮารุกะ คุโด รับบทเป็น “ยูมะ” ลูกสาวของชูเฮ มาช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัยของพ่อกับลูกสาวด้วยอารมณ์ขันอันอบอุ่น เสริมทัพด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทมากฝีมืออย่าง มากิ ซาคาอิ ในบทภรรยาของชูเฮ และ ยูทากะ มัตสึชิเงะ ในบทเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่เมืองคิตะคิวชู ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมิตสึอิชิ โดยได้ ฮิเดโทชิ ชิโนมิยะ ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์ Drive My Car มาเป็นผู้ถ่ายทอดทัศนียภาพของเมืองที่หลงเหลือกลิ่นอายบรรยากาศดั้งเดิมของญี่ปุ่นในยุคโชวะไว้อย่างงดงามและน่าถวิลหา
©2022 "DREAMING IN BETWEEN" FILM PARTNERS
ประวัติผู้ร่วมเสวนา หลังฉายภาพยนตร์ช่วงที่ 2
โปรดิวเซอร์: โทคุชิ ซูซูกิ (Tokushi Suzuki)
เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1986 ที่กรุงโตเกียว สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยวาเซดะ เขาสั่งสมประสบการณ์จากการร่วมงานในกองถ่ายภาพยนตร์ของผู้กำกับ คัตสึฮิโตะ อิชิอิ ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปี 2013 เขารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ครั้งแรกกับภาพยนตร์สั้น “Meteorite + Impotence” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสำหรับสายประกวดภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 66 จากนั้นได้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะโปรดิวเซอร์อิสระในแวดวงภาพยนตร์นอกกระแส ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในสายการผลิต ในปี 2019 เขาได้ร่วมงานกับบริษัท cogitoworks โดยผลงานที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์อย่าง “Sunk Into The Womb” และ “Desert of Namibia” ได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งเรื่องหลังยังคว้ารางวัลจากสมาพันธ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติ (FIPRESCI Prize) มาครองได้สำเร็จ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 เขาได้ย้ายมาร่วมงานกับบริษัท K2 Pictures
• อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม (13:30 น.)
GIVE IT ALL (ผลงานปี 2024 / 95 นาที / ญี่ปุ่น)
กำกับ：ยูเฮ ซากุระงิ
ผลงานต้นฉบับ：โยชิโกะ ชิคิมุระ
บทภาพยนตร์：ยูเฮ ซากุระงิ, เคอิจิโร่ โอจิ
คาแรคเตอร์ดีไซน์ : อาซาโกะ นิชิดะ
แอนิเมชันโปรดิวเซอร์ : ชูเฮ ซาคุมะ
แอนิเมชันโปรดักชั่น：REIRS Inc., MOE CO., LTD.
โรงเรียนมัธยมปลายมิตสึฮิงาชิ จัดการแข่งขันเรือพายคลาสแมตช์ขึ้น ในขณะที่ทุกคนทุ่มเทกับการแข่งขัน เอ็ตสึโกะ มูราคามิ นักเรียนชั้นปีที่ 2 กลับเป็นเพียงคนเดียวที่มีสีหน้าเรียบเฉย นับตั้งแต่ตระหนักถึงความจริงที่ว่า “ต่อให้พยายามแค่ไหน หากไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่มีความหมาย” เอ็ตสึโกะจึงเลือกที่จะถอดใจจากการแข่งขันทุกอย่างเรื่อยมา
จนวันหนึ่ง ได้มีนักเรียนเพิ่งย้ายมาอยู่ชั้นเรียนเดียวกับเอ็ตสึโกะ ชื่อ รีนะ ทาคาฮาชิ
รีนะเคยดูและประทับใจกับการแข่งขันเรือพายคลาสแมตช์ของโรงเรียนนี้ จึงได้ชักชวนเอ็ตสึโกะกับ ฮิเมะ ซาเอกิ เพื่อนสมัยเด็กของเอ็ตสึโกะให้มาร่วมกันฟื้นฟูชมรมเรือพาย เมื่อ ทาเอโกะ เฮียวโด และมายูมิ อิโมโตะ ซึ่งอยู่ชั้นปีเดียวกันเข้าร่วมชมรม จำนวนสมาชิกจึงครบห้าคน เอ็ตสึโกะที่เดิมทีตั้งใจเพียงแค่ให้ยืมชื่อเป็นสมาชิกชมรม แต่สุดท้ายต้องจำใจลงแข่งขันรายการเป็นครั้งแรก
ในวันแข่งขัน พวกเธอต้องเผชิญกับความแตกต่างระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงอย่างเจ็บปวด จนทุกคนแทบจะยอมแพ้ ในเสี้ยววินาทีนั้นเอง เอ็ตสึโกะกลับกำไม้พายแน่นอีกครั้ง พร้อมเอ่ยว่า “ฉันอยากเก่งขึ้นกว่านี้”
คำพูดนั้นทำให้หัวใจของทั้งห้าคนรวมเป็นหนึ่งเดียว!
©2024 "GIVE IT ALL" Film Partners
• อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม (16:00)
PUREHEARTED (ผลงานปี 2025 / 105 นาที / ญี่ปุ่น)
ฉายภาพยนตร์ / กิจกรรมเสวนา (Talk Session)
กำกับ：คาโอรุ ฮางะ
ผลงานต้นฉบับ：มาฮะ ฮาราดะ
บทภาพยนตร์：มาอิ คุโรคาวะ
โปรดิวเซอร์：โทโมฮิโกะ เซกิ
นักแสดง：ซาอิริ อิโตะ, โชตะ โซเมทานิ, เคนอิจิ ทาคิโตะ, โชเก็น, ยาสึโกะ โทมิตะ, อัตสึโกะ ทากาฮาตะ
เพลงประกอบภาพยนตร์ : นาโอทาโร่ โมริยามะ
ผลิตและจัดจำหน่าย：cogitoworks Ltd.
จากนิยายยอดนิยมที่มียอดขายทะลุ 140,000 เล่ม สู่การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย การสร้างสรรค์เหล้ารัมสูตรพิเศษจากอ้อยแห่งโอกินาว่า ความฝันหนึ่งเดียวที่ค่อย ๆ ดึงดูดความรู้สึกของผู้คนมากมาย จนก่อเกิดเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ภาพยนตร์อบอุ่นหัวใจ จนใคร ๆ ก็ต้องหลงรัก
อิฮะ มาจิมุ (แสดงโดย ซาอิริ อิโตะ) อาศัยอยู่ที่เมืองนาฮะกับ คามารุ (อัตสึโกะ ทากาฮาตะ) ยายผู้เปิดร้านขายเต้าหู้ และซาโยโกะ (ยาสึโกะ โทมิตะ) ผู้เป็นแม่ ชื่อ “มาจิมุ” เป็นคำในภาษาถิ่นโอกินาว่าที่หมายถึง “ความจริงใจ” ซึ่งยายเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ มาจิมุทำงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างในบริษัทสื่อสาร ริวกิวไอคอม เธอมีโอกาสรู้จักเหล้ารัมที่บาร์ซึ่งไปกับยายเป็นประจำและถูกดึงดูดด้วยเสน่ห์ของมัน ต่อมาจึงรู้ว่าวัตถุดิบหลักของเหล้ารัมนั้นคืออ้อย
ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้จัดการประกวดแผนธุรกิจภายใน มาจิมุตัดสินใจส่งแผนการผลิตเหล้ารัมจากอ้อยบนเกาะมินามิไดโตเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งแผนงานนี้ได้ขยายตัวจนกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ดึงทั้งครอบครัว บริษัท และชาวเกาะให้มามีส่วนร่วมอย่างไม่คาดฝัน
©2025 movie PUREHEARTED ©Maha Harada/KODANSHA
ประวัติผู้ร่วมเสวนา หลังฉายภาพยนตร์ช่วงที่ 2
ผู้กำกับ: คาโอรุ ฮางะ (Kaoru Haga)
เกิดปี ค.ศ. 1973 ที่กรุงโตเกียว สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา Imaging Arts and Sciences คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปะมูซาชิโนะ เริ่มต้นทำงานกับบริษัท PYRAMID FILM และ THE DIRECTORS GUILD กำกับภาพยนตร์โฆษณามาแล้วมากมาย ก่อนจะแยกตัวเป็นอิสระในปี 2022 ผลงานโฆษณาที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ ซีรีส์โฆษณา Lemon-do ที่มี ฮิโรชิ อาเบะ รับบทเป็นเจ้าของร้าน, ซีรีส์โฆษณา Meiji Yasuda Life ที่ คังคุโระ คุโด และ โทริ มัตสึซากะ รับบทพี่น้อง, ซีรีส์โฆษณา JR SKI SKI ที่ได้รับความสนใจจากการแสดงของ ซึสึ ฮิโรเสะ และ นิจิโระ มุราคามิ รวมถึงโฆษณา TOWN WORK ที่ถ่ายทอดภาพการทำงานของ ฮารุนะ คาวากุจิ, ริวโนสุเกะ คามิกิ, ฟุมิโนะ คิมูระ, เค ทานากะ โดยมีแกนหลักคือคำว่า “ประสบการณ์นั้นคือพวกพ้อง” เป็นต้น นอกจากงานโฆษณา ยังมีผลงานมิวสิกวิดีโอเพลง POP STAR ของ เคน ฮิราอิ, ภาพยนตร์สั้น รวมถึงละครเวที สำหรับภาพยนตร์เรื่อง PUREHEARTED ในครั้งนี้ เป็นผลงานกำกับภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของเขา
Japan Day กิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกัน
กิจกรรมพิเศษ JAPAN DAY จัดขึ้นภายในงานเดียวกัน นำเสนอความงดงามของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่จัดฉาย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในพื้นที่จัดงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เป็นต้น
สถานที่: Central World ชั้น 7 กรุงเทพฯ
เวลา: 13:00–19:00 น. (โดยประมาณ)
ภูมิภาค/ องค์กรที่เข้าร่วม:
Osaka Film Council (จังหวัดโอซาก้า/ เมืองโอซาก้า)
Kobe Film Office (เมืองโกเบ)
Fukuoka Film Commission (เขตพื้นที่ฟุกุโอกะ)
Kitakyushu Film Commission (เมืองคิตะคิวชู)
Okinawa Film Office (จังหวัดโอกินาว่า)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) และอื่นๆ
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันทรงคุณค่าผ่านภาพยนตร์ร่วมผลิตระหว่างประเทศและผลงานที่เกี่ยวข้อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) โดยองค์การกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัดงานหลัก: องค์การกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Agency for Cultural Affairs, Government of Japan)
ผู้ร่วมจัดงาน: องค์กรไม่แสวงหากำไร Japan Film Commission
ความร่วมมือ: เจแปนฟาวน์เดชั่น
ผู้สนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO), สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย
อ้างอิงเว็บไซต์ Japan Film Commission:https://www.japanfc.org/en/news/bangkok_2026.html
https://facebook.com/journey.through.japan.bkk
#JapanonScreeninBangkok2026
#JapanDay #JapaneseFilm #SFWorldCinema
#เที่ยวญี่ปุ่นผ่านหนัง #หนังญี่ปุ่น #ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
#เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น