“อูน ชนิสรา” ประกาศท้อง 3 เดือน เผยน้องมาเองตามธรรมชาติ หลังจากที่ทำมาทุกวิถีทางจนท้อ (คลิป)

แฟนๆ ดีใจร้องไห้ตาม “อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์” เจ้าของเพลงฮิต เฮอร์ไมโอน้อง และ ใจสมใจ หลังเจ้าตัวประกาศตอนนี้ตั้งท้องได้ 3 เดือนแล้ว ที่ผ่านมาในทุกๆ รายการที่ได้สัมภาษณ์ อูนจะพูดเสมอว่าพร้อมเป็นแม่คนมากๆ รอแค่น้องพร้อมมา ซึ่งอูนได้ทำมาสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองท้อง แต่ก็ไม่สำเร็จ จนเจ้าตัวปล่อยใจแล้ว แต่สุดท้ายลูกก็มาเองจากวิธีธรรมชาติแบบไม่คาดคิด เจ้าตัวได้โพสต์เล่าเรื่องนี้ว่า…
“ถึงเวลาบอกได้แล้ว อูนท้องนะคะ🤍
ช่วงก่อนหน้านี้ลงโพสต์เป็นตัวหนังสืออย่างเดียว
เพราะร่างกายยังปรับตัวอยู่ในช่วงไตรมาสแรก
ตอนนี้ผ่านช่วงที่ต้องระวังมาแล้วค่ะ 💪🏻☺️
💌ถึงน้อน💌
หนูเลือกมาช่วงบ้านสติทช์ HometomyHeart เปิดพอดี มันมีความรักเกิดขึ้นเยอะมาก มีความสุขมากแต่มันเป็นช่วงที่แม่ไม่กล้าหวังอะไรเลยเรื่องการมีลูก
ร่างกายแม่ไม่ได้สร้างมาให้มีหนูได้ง่ายๆ
PCOS ปจด.ขาด นับวันไม่ได้ แต่งงานมา 8 ปีก็ไม่ท้อง จิ้มพุง ฝากไข่กันไม่รู้กี่รอบ แม่กับพ่อเลยทำใจ ใช้ชีวิตแบบสุดทางไปก่อน แทบไม่นอนเลย
แต่มีช่วงที่ร่างกายรู้สึกแปลกบ่อยๆเลยลองตรวจ
2ขีดเฉย! แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่ออีก🤣
จนหมออัลตร้าซาวด์ เราเลยได้เจอกัน...
วินาทีที่ได้เห็นหนูครั้งแรกมันอธิบายยากมาก
มันรู้สึกเหมือนทุกอย่างฝันทุกอย่างในชีวิตจะเป็นจริงได้
ตอนเห็นตัวหนู เห็นแขนเล็กๆ เสียงหัวใจเต้นตุ้บๆ ทุกอย่างจริงมากแต่ตื่นมาทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดว่าเหมือนฝันอยู่
พอมีหนูแพลนที่เคยเซ็ทไว้ก็ปรับให้หนูนำทาง
แต่ก่อนดื้อกับหมอมาก ตอนนี้ไม่ดื้อเลยไม่มีสิทธิ์ฝืนร่างกายแล้ว คำว่า แข็งแรงไว้ก่อน เพิ่งเห็นภาพก็วันนี้ การตัดสินใจอะไรที่เคยทำให้กังวลมากว่าจะโอเคมั้ย ก็ไม่กังวลเลย ความปลอดภัยของหนูมาก่อนเสมอ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากให้หนูรู้ว่า... พวกเรามีแต่คนดี ๆ น่ารักอยู่รอบตัวนะ🤍 ครอบครัว เพื่อนๆทั้งในชีวิตจริง รวมถึงพี่ๆในโซเชียลที่น่ารักใจดี เอ็นดูแม่เหมือนคนในครอบครัวเค้าเลย🤍
( ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องเลยน้า 🙏🏻 ส่วนเพื่อนๆครอบครัว คนใกล้ๆ รู้กันอยู่แล้ว บีบมือนี่ทุกเรื่อง รักที่สุด )
ขอบคุณหนูด้วย ที่เลือกมาในวันที่พ่อและแม่เข้าใจความรัก และแข็งแรงทางใจมากแล้ว จัดการความฝัน ความต้องการในชีวิตตัวเองกันเรียบร้อย มีความสุขแล้วโดยที่หนูไม่ต้องทำอะไรให้เลย พ่อแม่แพลนทุกอย่างให้ตัวเองไว้แล้ว
เพราะฉะนั้น ขอให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรให้พ่อกับแม่ทั้งนั้น ไม่ต้องเก่งกว่าใคร ไม่ต้องดีกว่าใครเลย เป็นหนูในแบบที่หนูภูมิใจพอ
อยู่ด้วยกันมาไม่กี่เดือนแต่เจออะไรด้วยกันเยอะมาก แม่รู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ขอให้รู้ไว้ว่า แค่หัวใจหนูยังเต้นอยู่ นั่นคือความสำเร็จของแม่แล้ว
อยู่ด้วยกันต่อ ให้ถึงวันพรุ่งนี้ของทุกๆวันนะลูก ฮึบๆนะ💌
Thank you for letting me be the Home to your Heart ขอบคุณที่เลือกแม่เป็นบ้านของหัวใจของหนูด้วย รักหนูมานานแล้ว รักที่สุดในชีวิตนี้เลย,
แม่เอง✌🏻
(พ่ออ่านแล้ว พ่อบอกเห็นด้วย)
#OunPaxFamily ”
@thechanisara ถึงเวลาบอกได้แล้ว อูนท้องนะคะ🤍 ช่วงก่อนหน้านี้ลงโพสต์เป็นตัวหนังสืออย่างเดียว เพราะร่างกายยังปรับตัวอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ตอนนี้ผ่านช่วงที่ต้องระวังมาแล้วค่ะ 💪🏻☺️ 💌ถึงน้อน💌 หนูเลือกมาช่วงบ้านสติทช์ HometomyHeart เปิดพอดี มันมีความรักเกิดขึ้นเยอะมาก มีความสุขมาก แต่มันเป็นช่วงที่แม่ไม่กล้าหวังอะไรเลยเรื่องการมีลูก ร่างกายแม่ไม่ได้สร้างมาให้มีหนูได้ง่ายๆ PCOS ปจด.ขาด นับวันไม่ได้ แต่งงานมา 8 ปีก็ไม่ท้อง จิ้มพุง ฝากไข่กันไม่รู้กี่รอบ แม่กับพ่อเลยทำใจ ใช้ชีวิตแบบสุดทางไปก่อน แทบไม่นอนเลย แต่มีช่วงที่ร่างกายรู้สึกแปลกบ่อยๆเลยลองตรวจ 2ขีดเฉย! แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่ออีก🤣 จนหมออัลตร้าซาว เราเลยได้เจอกัน... วินาทีที่ได้เห็นหนูครั้งแรกมันอธิบายยากมาก มันรู้สึกเหมือนทุกอย่างฝันทุกอย่างในชีวิตจะเป็นจริงได้ ตอนเห็นตัวหนู เห็นแขนเล็กๆ เสียงหัวใจเต้นตุ้บๆ ทุกอย่างจริงมากแต่ตื่นมาทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดว่าเหมือนฝันอยู่ พอมีหนูแพลนที่เคยเซ็ทไว้ก็ปรับให้หนูนำทาง แต่ก่อนดื้อกับหมอมาก ตอนนี้ไม่ดื้อเลย ไม่มีสิทธิ์ฝืนร่างกายแล้ว คำว่า แข็งแรงไว้ก่อน เพิ่งเห็นภาพก็วันนี้ การตัดสินใจอะไรที่เคยทำให้กังวลมากว่าจะโอเคมั้ย ก็ไม่กังวลเลย ความปลอดภัยของหนูมาก่อนเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากให้หนูรู้ว่า... พวกเรามีแต่คนดี ๆ น่ารักอยู่รอบตัวนะ🤍 ครอบครัว เพื่อนๆทั้งในชีวิตจริง รวมถึงพี่ๆในโซเชียลที่น่ารักใจดี เอ็นดูแม่เหมือนคนในครอบครัวเค้าเลย🤍 ( ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องเลยน้า 🙏🏻 ส่วนเพื่อนๆครอบครัว คนใกล้ๆ รู้กันอยู่แล้ว บีบมือนี่ทุกเรื่อง รักที่สุด ) ขอบคุณหนูด้วย ที่เลือกมาในวันที่พ่อและแม่เข้าใจความรัก และแข็งแรงทางใจมากแล้ว จัดการความฝัน ความต้องการในชีวิตตัวเองกันเรียบร้อย มีความสุขแล้วโดยที่หนูไม่ต้องทำอะไรให้เลย พ่อแม่แพลนทุกอย่างให้ตัวเองไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรให้พ่อกับแม่ทั้งนั้น ไม่ต้องเก่งกว่าใคร ไม่ต้องดีกว่าใครเลย เป็นหนูในแบบที่หนูภูมิใจพอ อยู่ด้วยกันมาไม่กี่เดือนแต่เจออะไรด้วยกันเยอะมาก แม่รู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ขอให้รู้ไว้ว่า แค่หัวใจหนูยังเต้นอยู่ นั่นคือความสำเร็จของแม่แล้ว อยู่ด้วยกันต่อ ให้ถึงวันพรุ่งนี้ของทุกๆวันนะลูก ฮึบๆนะ💌 Thank you for letting me be the Home to your Heart ขอบคุณที่เลือกแม่เป็นบ้านของหัวใจของหนูด้วย รักหนูมานานแล้ว รักที่สุดในชีวิตนี้เลย, แม่เอง✌🏻 (พ่ออ่านแล้ว พ่อบอกเห็นด้วย) #OunPaxFamily ♬ original sound - TheChanisara