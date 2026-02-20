xs
เปิดตัว? “นิกกี้ ณฉัตร” โพสต์คลิปแอบหวานนางเอก MV “เล็ก วสุ” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เศร้าที่ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร”เปิดตัวคบ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”แค่ทำคอนเทนต์ ซึ่ง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์”ออกมาบอกด้วยตัวตนเองมีคนที่กำลังคุยอยู่ด้วยแล้ว

ล่าสุดในติ๊กต๊อก นิกกี้ ก็ได้โพสต์คลิปที่มีนางเอกเอ็มวีที่เพิ่งร่วมงานกันไป คือ “เล็ก วสุ ปลื้มสกุลไทย” ที่ทั้งคู่ร่วมงานกันในเอ็มวี เพลง “ไม่รู้จะโทรหาใคร”ของ Yes’sir Days คอนเทนต์นี้แม้จะไม่มีแคปชั่นแต่ดูทรงแล้วไม่ธรรมดาแน่นอน และชาวเน็ตยังโพสต์รูปที่เจอทั้งคู่ในงานคอนเสิร์ตหนึ่งด้วย

เล็ก วสุ เธอคือนักแสดงที่มีผลงานทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และพรีเซ็นเตอร์โฆษณาหลายผลิตภัณฑ์ รวมถึงนางเอกมิวสิกวิดีโอนับไม่ถ้วน อาทิ รอให้เธอบอก (Whal & Dolph), อ้อนวอน (เสก โลโซ), 1% (แสตมป์ อภิวัชร์)

