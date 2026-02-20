Pinehurst Golf Club สนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ ที่มีมากกว่าการออกรอบ เพราะที่นี่ คือสถานที่พักผ่อนที่หลายคนพร้อมใจเรียกว่า “บ้านของความสุข ”

ในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การได้มี สถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพ ที่สามารถไปได้บ่อยๆ โดยไม่ต้องรอวันหยุดยาวกลายเป็นสิ่งสำคัญของใครหลายๆคน ทั้งครอบครัวที่อยากพักผ่อน เพื่อนฝูงที่อยากนัดรวมรุ่น - รวมแก๊งส์ หรือ สำหรับนักกอล์ฟจำนวนไม่น้อย คำตอบของการพักผ่อนที่ตรงโจทย์ที่สุด นั้น คือการมาที่ Pinehurst Golf Club สนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ ที่ไม่ได้มีเพียงการออกรอบเล่นกอล์ฟ แต่กลับให้ความรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจ เหมือนได้กลับบ้านแสนสุขทุกครั้งที่มาเยือน
ทำไม! สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท จึงทำผู้คนอยากกลับมาอีกครั้ง
จากหลากหลายเสียงของผู้ที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์สท เป็นประจำ คำตอบที่ได้ กลับไม่ใช่เรื่องของความยากง่ายของสนามเท่านั้น แต่คือ “ความรู้สึกสุดพิเศษ” ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้
“ ผมมาที่นี่บ่อย เพราะรู้สึกได้ว่าที่นี่มันคือที่ของผม ”
เสียงสะท้อนนี้ คือหัวใจของ Pinehurst Golf Club และได้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด Beyond Golf สนามกอล์ฟที่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่การเล่นกีฬา แต่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการพักผ่อนอย่างแท้จริง
Beyond Golf - เมื่อสนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์สท คือพื้นที่พักผ่อนที่ครบครัน
•เป็นสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ ขนาด 27 หลุม
•มีโรงแรมระดับ 4 ดาว เป็นที่พักสุดหรู ติดสนามกอล์ฟ ให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังรอบการเล่น
•มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านนวด สปา สปอร์ตคลับ ฟิตเนท และสระว่ายน้ำ
•เดินทางสะดวกจากกรุงเทพฯ เพราะตั้งอยู่ในย่านรังสิต ใช้เวลาเดินทางไม่นานจากใจกลางเมือง
Beyond Golf ของ Pinehurst ที่ไม่ได้หมายถึงความหรูหราเกินจริง แต่เป็นสนามกอล์ฟที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกผ่อนคลาย ตั้งแต่ก้าวแรก
- เป็นสนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ ไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านานเพียงแค่ต้องการพักผ่อน แต่ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนได้ลาพักร้อนตลอดทั้งปี
- สนามกอล์ฟสำหรับการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่การออกรอบ
- Pinehurst Golf Club เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเลือกความสุขในแบบของตัวเอง - บางคนมาเพื่อตีกอล์ฟ - บางคนมาเพื่อ
พักผ่อน – บางคนมาดิวงานธุรกิจ – และบางครอบครัวมาเพื่อใช้เวลาร่วมกัน
คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป กล่าวว่า
“ เราตั้งใจยกระดับ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สทตลอดเวลา เพื่อให้ผู้มาใช้บริการประทับใจ เหมือนเมื่อคุณเข้ามาที่นี่ จะพบกับบรรยากาศที่สวยงาม การต้อนรับที่อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมมี Facility ครบครัน เพราะนอกจากเราจะพัฒนาสนามกอล์ฟ เรายังเพิ่มจุดพักผ่อนที่ตอบสนองสำหรับการทำงานได้ด้วย โดยในโซนพิเศษของเรา จะถูกจัดให้เป็น คาเฟ่ และ Co-Working Space ในวิวแฟร์เวย์ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติของสนามกอล์ฟที่โอบล้อมคุณ เพื่อให้ผู้มาที่ไพน์เฮิร์สท ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหน ให้คุณสามารถ “เล่นได้ ทำงานได้ หรือพาครอบครัวมาพักผ่อนได้ ได้แชร์โมเม้นท์ความสุขและความสนุก เชื่อมต่อกันได้ในที่เดียวค่ะ หลายคนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ จะพูดตรงกันว่า “ มาที่นี่บ่อยๆ เพราะรู้สึกได้ว่าที่นี่มันคือที่ของเขา ” คุณแอม กรณ์ภัสสร กล่าว
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ไพน์เฮิร์สทไม่ใช่แค่ สนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ แต่เป็นสถานที่ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของใครหลายคน ทั้งหมดนี้ทำให้ Pinehurst กลายเป็นมากกว่า “สนามกอล์ฟ” แต่เป็น สถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพ เป็นบ้านของความสุข ที่หลายคนเลือกกลับมาอีกครั้งเสมอ
เป็นมากกว่าสนามกอล์ฟ เพราะที่นี่ คือสถานที่ของความสุข Pinehurst Golf Club & Hotel ไม่ได้พยายามเป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่ตั้งใจเป็นสถานที่ที่ผู้คนอยากกลับมากลับมาเพื่อพัก - กลับมาเพื่อใช้ชีวิต และกลับมาเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิด
เพราะในท้ายที่สุด Beyond Golf คือการที่ สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ที่จะกลายเป็น “บ้านของความสุข” สำหรับใครหลายคน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: www.pinehurst.co.th โทรศัพท์: 02-516-8679-84
Facebook Page: https://www.facebook.com/Pinehurst.Golf.Thailand
IG: https://www.instagram.com/pinehurstgolf.hotel
LINE: @pinehurstline
