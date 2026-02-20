xs
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “อุดรเด้อ ของดีถิ่นอีสาน” ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “อุดรเด้อ ของดีถิ่นอีสาน” ครั้งที่ 2

25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ชั้น 1 Royal Park Plaza ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

พบกับ... ของดี สินค้าเด่น ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ทั้งสินค้าเอสเอ็มอี / โอทอป /สินค้าเกษตรอินทรีย์ /สินค้าเกษตรแปรรูป / สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, สมุนไพร, อาหารเครื่องดื่ม, ของใช้ของตกแต่ง

ชม นิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่น กิจกรรมเจรจาธุรกิจ,ร่วมสนุกกับสินค้านาทีทอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรอีสาน

พร้อม ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน ทุกวัน
- 25 ก.พ. 69 พบศิลปิน "ตรี ชัยณรงค์"
- 26 ก.พ. 69 พบศิลปิน "ก็อต สุทธิรักษ์"
- 27 ก.พ. 69 พบศิลปิน "ฟิล์ม ฐานิต"
- 28 ก.พ. 69 พบศิลปิน "เตวิชญ์ ชัยธัช"
- 1 มี.ค. 69 พบศิลปิน "จา สิงห์ชัย"

ช้อป ชิม ชม ชิลล์ ร่วมสนุก แจกคูปองเงินสด
ซื้อสินค้าในงานทุก 300 บาท จับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี ! ทุกวัน

มาเด้อพี่น้อง ม่วนซื่นกัน ในงาน “อุดรเด้อ ของดีถิ่นอีสาน” ครั้งที่ 2

25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
ชั้น 1 Royal Park Plaza ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

: จัดโดย จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

ชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ยูทูป : https://youtu.be/bXVTOz5piSU?si=-EVxOZkLicotmvGq
















