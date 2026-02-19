ดีต่อใจ! “พลอย เฌอมาลย์” มอบเงินบริจาค 5 แสน ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ เมื่อ LBC CLINIC จัดพิธีมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จากแคมเปญ “LBC – Health for Her x Chermarn สวยมีค่า ทำหน้าส่งพลังใจ” โดยมีพรีเซ็นเตอร์คนสำคัญ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบพลังใจในครั้งนี้
การบริจาคครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรม CSR ทั่วไป แต่คือผลลัพธ์ของ “พลังความเชื่อมั่น” ที่เกิดขึ้นหลังการเปิดตัว พลอย เฌอมาลย์ เป็นพรีเซ็นเตอร์เมื่อกลางปี 2025 ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแบรนด์ นับตั้งแต่วันนั้น LBC CLINIC เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท ภายในปีเดียว แม้มีเพียง 3 สาขา สะท้อนความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อทั้งแบรนด์ และพรีเซ็นเตอร์อย่างชัดเจน
ความสำเร็จทางธุรกิจจึงถูกต่อยอดสู่การคืนกำไรสังคม ผ่านแคมเปญ “Health for Her x Chermarn” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยทุกยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ทางคลินิกสมทบ 100 บาท จนสามารถรวบรวมเงินบริจาครวม 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินบริจาค “พลอย เฌอมาลย์” ได้ขึ้นไปเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ภายในหอผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความซาบซึ้ง คุณพลอยใช้เวลาพูดคุย โอบกอด และให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยหลายท่านถึงกับเอ่ยว่า “วันนี้มีแรงทานข้าวแล้ว” สร้างความปลาบปลื้มใจกับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก
พลอย กล่าวว่า “ความสวยจะมีคุณค่าที่สุด เมื่อเราใช้มันสร้างกำลังใจให้คนอื่น พลอยดีใจมากที่ความสำเร็จของ LBC วันนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นพลังช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริงค่ะ”
ความสำเร็จระดับพันล้านของ LBC CLINIC จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขทางธุรกิจ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างต่อเนื่อง