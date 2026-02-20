“ขนม ศศิกานต์” ชม “ครูเต้ย” ทำหน้าที่พ่อที่ดี แบ่งจ่ายเงินเลี้ยงดูบุตรตามที่ตกลง

ไกล่เกลี่ยจบกันด้วยดีกับกรณีพิพาท “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก” และอดีตภรรยา “ขนม ศศิกานต์ กนิษฐสุนทร” ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยศาลตัดสินให้แม่ได้สิทธิ์ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่ตัดสิทธิ์พ่อเยี่ยม และครูเต้ยยินดีจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน 10 ล้านบาท โดยจะผ่อนชำระภายใน 20 ปี
โดย ขนม ได้ไลฟ์เล่าเรื่องราวระหว่างตนกับครูเต้ยที่จบลงด้วยดีในศาลว่า… “เราตกลงกันที่ศาลแล้วเรียบร้อย ก็ได้มาตามนั้น 10 ล้าน เป็นเวลา 20 ปี ตามที่ตกลงกันที่ศาลเลย
… ถ้าพูดถึงเรื่องรักลูก เขารักลูกมาก อันนี้คือความโชคดีมากเลย เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการ และเขาทำได้ดีมาก ก็ต้องให้เขาในส่วนที่เขารักลูกจริงๆ ซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยในเรื่องนี้หมด”