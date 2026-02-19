"พรีเมียร์ ศรัญญา" อินบท ไบโพล่า ดีใจขึ้นแท่นนางเอกคู่รองในซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature"

เพิ่งเรียนจบในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา สำหรับนักแสดงหน้าใหม่วัยใส “พรีเมียร์ ศรัญญา วงศ์สุนทร” โดยมีพระเอกหนุ่ม “แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล” หอบช่อดอกไม้ไปเซอร์ไพร้สถึงโรงเรียน และให้คำอวยพรเกี่ยวกับการเรียนและงานแสดง ทำเอา พรีเมียร์ ถึงกับเป็นปลื้มอย่างที่สุด
ส่วนเรื่องงานแสดง ล่าสุด พรีเมียร์ พลิกบทบาทรับบทเป็น “ศริณ” ในซีรีส์แนวตั้งเรื่อง "ปานดวงใจ Signature" เด็กสาวที่มีปม จนทำให้เธอเป็น นางร้าย ในสายๆ ตาเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นลูกไล่ของ “พิมพ์ลดา” รับบทโดย “บิว ลลิฉัตร” ซึ่งงานนี้เธอบอกว่าเป็นบทที่ยาก ตัวละครเหมือนเป็นไบโพล่า เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย และทุกการกระทำของ ศริณ มักมีปมชีวิตที่มิอาจให้ใครรู้ได้ มีเพียงเพื่อนชายอย่าง “ภูริณัฐ” ที่รับบทโดย หนุ่มแสตมป์ เท่านั้นที่เข้าใจเธอ
"ศริณ เป็นบทที่ยากและท้าทายมากค่ะ ด้วยตัวละครที่มีปม จะโดน พิมพ์ลดา คอยกดอยู่ตลอด ด้วยมีเหตุจำเป็นต้องยอม ซึ่งฉากที่ต้องตบ พี่เกลิน (นางเอก) ก็ถือว่ายาก เพราะเกรงใจพี่เค้า กลัวพี่เขาจะเจ็บ พี่เค้าก็บอก เล่นจริงเลย จะได้อินด้วยว่าเจ็บจริง (หัวเราะ) พี่บิว ก็คอยโพรเท็ค กลัวว่าตอนขึ้นคร่อม จะโป๊มั้ย ต้องขอบคุณพี่บิวมากๆ เลยค่ะ
เรื่องนี้ได้เป็นนางเอกคู่สอง คู่กับพี่แสตมป์ ดีใจค่ะ ก็ตั้งใจสุดๆ พี่แสตมป์ส่งอารมณ์ความเป็นสุภาพบุรุษที่ฮีลใจมากๆ ใครดูก็ต้องชอบพี่แสตมป์มากๆ ละมุนสุดๆ หนูขอฝากตัวละคร ศริณ ด้วยนะคะ แรกๆ คนดูอาจจะเกลียด แต่หลังๆ รับรองว่าต้องสงสาร ศริน แน่นอนค่ะ"
ติดตามชมบทบาทของเธอได้ในซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" EP2 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 น. ทาง YouTube / TikTok : ปานดวงใจ Signature
#ปานดวงใจSignature