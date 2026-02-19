มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)

เตรียมภาคภูมิซึ้งสุดใจถึงความเป็นไทยไปกับค่ำคืนแห่งพลังดนตรี และความรักชาติ เมื่อเพลงอมตะอย่าง “รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย…” และอีกหลากหลายบทเพลงจะดังกระหึ่มอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศให้กึกก้องไปทั่วโลก การแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” คอนเสิร์ตสุดพิเศษที่รวมพลังศิลปินคุณภาพ และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านเสียงเพลงที่คุ้นหูทุกยุคสมัย
ถือเป็นอีกหนึ่งงานดนตรีคุณภาพแห่งปี ที่เกิดจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เอเจนซี จำกัด โดยมี วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra : TPO) รับหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงรักชาติอย่างยิ่งใหญ่เต็มอารมณ์
ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และบุคคลสำคัญร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล, พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ (ผู้ควบคุมวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย), คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการอำนวยการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย, คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พร้อมด้วย รัชดา สัทธาพงษ์ (ประธานบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เอเจนซี จำกัด), คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล , เชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ตลอดจนศิลปินนักร้องที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงในคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้ อาทิ เรืออากาศตรีหญิง กัลยรัตน์ กรสุทธินันท์, จ่าเอกหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น, สิบตรี พันธนนท์ วังกะหาด, คุณกมลพร หุ่นเจริญ ตลอดจนโชว์พิเศษจากการขับร้องเพลง “ไทยสามัคคี” โดย ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ ไปจนถึงบทเพลง “รักกันไว้เถิด” จากคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินกับพลังศิลปวัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดคอนเสิร์ต เพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ” ในครั้งนี้ว่า….
“งานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการใช้ดนตรี และศิลปะเป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพาะบ่มศิลปินคุณภาพมากมาย ตลอดจนบุคลากรทางดนตรีที่มีคุณภาพรังสรรค์ผลงานดนตรีอันเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด เราจะร่วมกันหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความรัก ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหอแสดงดนตรีที่มีเทคโนโลยีระบบแสง เสียงที่ล้ำทันสมัย และมีระบบเสียงยอดเยี่ยมที่สุด”
ด้าน “หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล” เลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กล่าวว่า…
“พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินกับพลังศิลปวัฒนธรรมไทย เพราะนี่คือศิลปวัฒนธรรมไทยมิใช่เพียงอดีตที่งดงาม แต่คือพลังที่ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีและมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง..”
“ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ” คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเสริมว่า….
“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีพันธกิจในการเพาะบ่มศิลปิน และนักดนตรีที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและแผ่นดิน ด้วยความเชื่อมั่นว่าดนตรีมิใช่เพียงศาสตร์แห่งความไพเราะ หากแต่เป็นพลังที่สามารถ เชื่อมโยง หลอมรวมจิตใจของผู้คนได้อย่างประณีต บทบาทนี้จะสะท้อน ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และยืนหยัดในฐานะ"เสียงของแผ่นดิน"
สำหรับการแสดง “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert) ดนตรี แห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” จะบรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra :TPO) ควบคุมวงโดย พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ พร้อมการขับร้องจากศิลปินนักร้องคุณภาพ อาทิ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, กัลยรัตน์ กรสุทธินันท์, พันธนนท์ วังกะหาด, ภิสา สวนศรี, โก้ มิสเตอร์แซกแมน, ลลิต วรเทพนิตินันท์, ณัฐพร ธรรมาธิ, กมลพร หุ่นเจริญ, กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น และคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
เตรียมซึมซับความงดงามของบทเพลงรักชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความประทับใจในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 และรอบบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล บัตรราคา 5,000 / 4,200 / 3,600 / 2,800 / 1,600 / 1,200 และ 800 บาท เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
https://www.thaiticketmajor.com/concert/national-unity-concert.html สอบถามรายละเอียดหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจหลัก TPO : https://www.facebook.com/ThailandPhil