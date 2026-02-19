xs
xsm
sm
md
lg

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมภาคภูมิซึ้งสุดใจถึงความเป็นไทยไปกับค่ำคืนแห่งพลังดนตรี และความรักชาติ เมื่อเพลงอมตะอย่าง “รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย…” และอีกหลากหลายบทเพลงจะดังกระหึ่มอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศให้กึกก้องไปทั่วโลก การแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” คอนเสิร์ตสุดพิเศษที่รวมพลังศิลปินคุณภาพ และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านเสียงเพลงที่คุ้นหูทุกยุคสมัย


ถือเป็นอีกหนึ่งงานดนตรีคุณภาพแห่งปี ที่เกิดจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เอเจนซี จำกัด โดยมี วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra : TPO) รับหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงรักชาติอย่างยิ่งใหญ่เต็มอารมณ์

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และบุคคลสำคัญร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล, พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ (ผู้ควบคุมวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย),  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการอำนวยการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย, คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

พร้อมด้วย  รัชดา สัทธาพงษ์  (ประธานบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เอเจนซี จำกัด), คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล , เชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ตลอดจนศิลปินนักร้องที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงในคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้ อาทิ เรืออากาศตรีหญิง กัลยรัตน์ กรสุทธินันท์, จ่าเอกหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น, สิบตรี พันธนนท์ วังกะหาด, คุณกมลพร หุ่นเจริญ ตลอดจนโชว์พิเศษจากการขับร้องเพลง “ไทยสามัคคี” โดย ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ ไปจนถึงบทเพลง “รักกันไว้เถิด” จากคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินกับพลังศิลปวัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดคอนเสิร์ต เพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ” ในครั้งนี้ว่า….

“งานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการใช้ดนตรี และศิลปะเป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพาะบ่มศิลปินคุณภาพมากมาย ตลอดจนบุคลากรทางดนตรีที่มีคุณภาพรังสรรค์ผลงานดนตรีอันเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด เราจะร่วมกันหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความรัก  ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหอแสดงดนตรีที่มีเทคโนโลยีระบบแสง เสียงที่ล้ำทันสมัย และมีระบบเสียงยอดเยี่ยมที่สุด”

ด้าน “หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล” เลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กล่าวว่า…
“พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินกับพลังศิลปวัฒนธรรมไทย เพราะนี่คือศิลปวัฒนธรรมไทยมิใช่เพียงอดีตที่งดงาม แต่คือพลังที่ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีและมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง..”

“ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ” คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเสริมว่า….
“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีพันธกิจในการเพาะบ่มศิลปิน และนักดนตรีที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและแผ่นดิน ด้วยความเชื่อมั่นว่าดนตรีมิใช่เพียงศาสตร์แห่งความไพเราะ หากแต่เป็นพลังที่สามารถ  เชื่อมโยง หลอมรวมจิตใจของผู้คนได้อย่างประณีต บทบาทนี้จะสะท้อน ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และยืนหยัดในฐานะ"เสียงของแผ่นดิน"  

สำหรับการแสดง “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert) ดนตรี แห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” จะบรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra :TPO) ควบคุมวงโดย พันเอกพิเศษ ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ พร้อมการขับร้องจากศิลปินนักร้องคุณภาพ อาทิ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, กัลยรัตน์ กรสุทธินันท์, พันธนนท์ วังกะหาด, ภิสา สวนศรี, โก้ มิสเตอร์แซกแมน, ลลิต วรเทพนิตินันท์, ณัฐพร ธรรมาธิ, กมลพร หุ่นเจริญ, กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น และคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เตรียมซึมซับความงดงามของบทเพลงรักชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความประทับใจในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 และรอบบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล บัตรราคา 5,000 / 4,200 / 3,600 / 2,800 / 1,600 / 1,200  และ 800 บาท  เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 

https://www.thaiticketmajor.com/concert/national-unity-concert.html สอบถามรายละเอียดหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจหลัก TPO : https://www.facebook.com/ThailandPhil


















มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การบินไทย และโกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเม้นท์ เตรียมสร้างปรากฎการณ์ “คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ” (National Unity Concert)
+4