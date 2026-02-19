"ต้าห์อู๋" หอบเงินล้านจองบูธวัดไร่ขิง ยันไม่ได้ใช้ชื่อเสียงไปแลก

"ต้าห์อู๋" หอบเงินล้านประมูลบูธขายของงานวัดไร่ขิง โชคดีได้ทำเลทอง แอบแซวพี่ชายถ้าไม่เอาเงินไปประมูลก็จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้ว ยืนยันไม่ได้เอาความดัง ความมีชื่อเสียงไปเพื่อให้ได้ที่ เพราะไปประมูลเหมือนคนอื่นทั่วไป
ฮือฮือฮากันมากสำหรับ "ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว" พึ่งจะได้ฉายา คนรวย 2026 เพราะไปประมูลบูทขายของงานวัดไร่ขิงเป็นล้าน
บอกเป็นปีแรกที่ได้ไปประมูลงานวัดไร่ขิง โชคดีได้ทำเลทอง
"คนรวย 2016 เหรอ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก มันเป็นคอนเทนต์ของคนอื่นเขา ผมก็เล็กๆ น้อยๆ คืองานวัดไร่ขิงได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ อยู่แล้ว ผมอยู่หนองแขมด้วย ขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว แล้วก็ไปวัดไร่ขิงค่อนข้างบ่อย ไปกินก๋วยเตี๋ยวบนเรือ ไปให้อาหารปลา แต่ประมูลไปไม่ถึงเก้าแสนนะ แต่มันใหม่มาก เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปประมูล ซึ่งจริงๆ งานนี้กะจะไปตั้งแต่แรกแล้ว แต่พี่โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เขาประมูลนะ แล้วโทรมาบอกตอนเที่ยงคืน แล้วก็ไปกับทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาช่วยตัดหนึ่งคน แล้วก็พี่เต้ย แล้วก็ผม ไปแบบไม่รู้อะไรเลย เขาประมูลกันยังไงก็ไม่รู้ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดเหมือนกันนะ ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้"
"ผมไปแบบธรรมดามากเลย ผมไปเสื้อกล้าม เสื้อม่วง เพราะว่ามันเป็นสีมงคลพอดี เสื้อม่วงรองเท้าแตะ แต่กางเกงขายาวเรียบร้อยหน่อย ก็ได้ทำเลทองครับ คือเรามีการวางแผนไว้บ้าง เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตามครับ ก็ไปสวัสดีพี่ๆ ขาใหญ่ก่อนเลย สร้างมิตร เดี๋ยวไปประมูลทับเขา แล้วเดี๋ยวสู้กันเหนื่อย เราก็ไปตรงที่มันไม่มีคนสนใจสักเท่าไหร่ แล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไง คนเยอะหรือเปล่า พี่ๆ เขาก็น่ารัก เอ็นดู เขาก็บอกว่าตรงนี้คนเดินเยอะนะ ตรงนี้คนไม่เดินนะ หรือว่าคนเขาจะมามุงตรงนี้นะ เส้นทางเป็นยังไงเขาก็อธิบายให้ฟัง แล้วก็เราก็เลือกตามใจเราเลย"
เผยปีนี้ประมูลกันเดือดมาก ถ้าไม่เอามาประมูล คงเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้ว
"แต่ปีนี้พี่ๆ บอกว่าเป็นปีที่เดือดที่สุด ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมด้วยนะ เพราะว่าเรามาหลังๆ หมายถึงว่าเรามาตามเล่นกับคนอื่นหลังๆ จริงๆ ตอนแรกมีโซนที่อยากได้อันนึง แต่ว่าเขาเปิดมาก็รุนแรงแล้ว ผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวไปดูในติ๊กต็อก ผมก็ไม่เคยรู้ว่าดุเดือดขนาดนี้ เราก็แค่คิดว่าเราผ่านเกษตรแฟร์มาแล้ว มันไม่ได้ขนาดนั้น แล้วคนก็เดินเยอะ แต่ที่นี้ก็อะไรใหม่ๆ เหมือนกันนะ ใจนึงก็มาคุยกันว่าถ้าเราไม่ประมูลที่เราก็มีเงินกลับบ้านเยอะเหมือนกันนะ เหมือนเราเอาเงินไปแล้วเหมือนทุกขลาภ แล้วก็ต้องมานั่งทำให้มันถึงด้วย"
"ผมยังบอกว่าถ้าพวกพี่ไม่จองเป็นล้าน วันนี้พี่กลับบ้านไปพี่เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนะครับ แต่ของเราที่ได้ทำเลทองนะไม่ใช่เพราะเงินล้านหรอกด้วยหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยเขาก็ช่วยเรา ได้บนมั้ยเหรอ ไม่ได้บนเลย ไปไหว้หลวงพ่อเลย ยกมือแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อที่อยู่ในอารามหลวงนี้ก็ขอให้ดลจิตดลใจให้ลูกได้มาขายของที่นี่ด้วย"
เชื่อเป็นงานที่น่าจะคนเยอะ เพราะเดินทางสะดวก
"ถามว่างานนี้จะสร้างรายได้ให้เท่าไหร่ จริงๆ ต้องบอกว่าในมุมที่มันมีคนเยอะเนอะ ต้องบอกตรงๆ ว่าวัดไร่ขิงมาง่าย รถเมล์สาย 84 นะครับ นั่งบีทีเอสมาลงบางหว้า นั่ง 84 มาถึงเลยสุดสาย จะกลับก็กลับง่าย รถแอร์ 20 บาท รถแดง 10 บาท มันไปมาง่ายมาก เขามีรถเมล์ตลอดเลย ก็เลยคิดว่าคนค่อนข้างจะเยอะ บวกกับวัดด้วยมาไหว้พระ เพราะว่าที่นั่นก็ครบครัน แต่ไม่กล้าตั้งเป้าเลย แค่ให้ทุกคนที่ไร่ขิงได้มีความสุข อร่อยกับของที่ผมจะเตรียมไปในรอบนี้ จริงๆ มีเดบิวต์สิ่งใหม่อีกอันหนึ่งด้วย ก็เดี๋ยวรอดูครับ"
"แต่ที่เกษตรที่มีกระแสว่าต่อแถวนาน ไปแล้วไม่ได้กิน อันนั้นต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆ คือสปีดในการทําของเรา เรากล้าบอกว่าในเกษตรแฟร์เราทําไวมากๆ แล้วในของกินหน้าร้าน แล้วก็ขอบคุณฟีดแบ็คแล้วกัน ดีใจมากๆ โชคดีด้วยว่ามันเป็นร้านหัวมุม แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดใครมาก ก็ฝากด้วยวัดไร่ขิงนะครับ ตั้งแต่ 19 มีนาคม งานมีวันที่ 29 แต่ว่าเราไปตั้งก่อน 10 เลย เขาเรียกว่าช่วงลองไฟ ใครอยากไปเดินซึมซับบรรยากาศ ซึ่งแบบว่ามีของมาตั้งแล้ว ก็ไปได้ตั้งแต่ 19 มีนาคมยาวๆ ถึง 20 เมษายน เดือนนึงเต็มๆ เลยครับ ไปขายกันให้จําหน้าจําตารู้จักชื่อพ่อแม่ชื่อเสียงเรียงนามกันได้เลย"
บอกถึงค่าที่แพง แต่ไม่ขึ้นราคาของแน่นอน
"ของผมเจอง่ายมาก บูธอยู่ตรงสี่แยกเส้นหลักเส้นรอง คุณออกมาจากการไหว้พระ คุณเดินตรงมาในเส้นหลักเลยครับ เดินตรงมาคุณจะเจอร้านคุณปังเว่อร์ใหญ่ๆ เสร็จแล้วคุณเดินตรงมาเรื่อยๆ เลยร้านดังดังจะอยู่เต็มครับ ผมจะอยู่ตรงสี่แยกอโศก ต้องเรียกว่าสี่แยก สี่มุมเมือง สี่อาณาจักรตรงนั้นเลยครับ ตรงที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้า ผมอยู่ตรงมุมเลย ไม่ว่าคุณจะมาจากเส้นรอง เส้นหลัก จะเข้ามาจากประตูไหน หรือออกจากตรงไหนคุณมาตรงกลางเมื่อไหร่คุณเจอเฮียตู๋แน่นอน เฮียตู่ไปขายครับ
กลัวคนจะมองว่ามีชื่อเสียงแล้วได้พื้นที่ไหมเหรอ อันนี้พี่เขาก็สอนเรามาว่าจริงๆ แล้วที่วัดเป็นที่กลาง ใครใคร่ใส่เท่าไหร่ก็ใส่ คือเงินผมไม่ได้แบบทุ่มไปขนาดนั้นนะ ไม่ได้อยากเสียเงินเยอะ ผมว่าไม่มีใครอยากเสียเงินเยอะ แต่ว่าด้วยการที่พอมันคนเยฮะ แล้วคนก็ใส่เข้ามาเรื่อยๆ เราก็รู้สึกว่าถ้าอยากได้จริงก็ต้องก็ต้องสู้ ชื่อเสียงไม่มีเลย ไม่มีใครปราณีเราเลยครับ แล้วก็จะบอกว่ายิ่งมีชื่อเสียงของผมยิ่งต้องทำออกมาดีมากๆ เพราะว่ามันจะถูกฟีดแบ็คได้ง่ายมากๆ ก็คิดว่าจะทำสิ่งที่ดีที่สุดออกไปครับ แล้วก็ต่อให้ค่าที่แพงเท่าไหร่ ราคาก็จะไม่ไปทำให้ทุกคนเสียใจแน่นอน ไม่ขึ้นครับ ทำบุญใหญ่เลยล่ะครับ"
อัพเดทเรื่องที่เจ้าตัวนิ้วหักขณะไปร่วมรายการหนึ่ง
"นิ้วหัก running man นั่นแหละ แต่ว่าดีขึ้นแล้ว อีกไม่กี่วันจะเอาเหล็กออกแล้ว ตอนนี้ถ้าเอาผ้าออกเดี๋ยวมันจะน่ากลัวสยดสยองไปหน่อย กระดูกมันหัก เขาเลยเอาไม้เสียบดามเอาไว้ เหมือนเวลาเราต้มไก่ทอด แล้วเราเอาไม้เสียบให้มันคงรูปเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่การใช้ชีวิตปกติมากครับ คือด้วยวัยเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ คุณหมอก็บอกว่าแป๊บเดียวกระดูกก็ติดแล้ว อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอไปเอ็กซเรย์มาบอกว่ากระดูกมันคงไม่หักแล้วล่ะครับ กระดูกมันติดแล้ว ต่อให้เอามือมาหักก็ไม่หัก แต่นี่ก็บอกคุณหมอครับตอนที่มันดีๆ เนี่ย ผมก็ไม่ได้เอามือหักมันก็หักนะครับ หมอก็คงปลอบใจเราแหละ"
"กิจกรรมทำได้หมดเลยครับ แต่อาจจะใช้นิ้วกลางไม่ได้ ในส่วนนี้สี่นิ้วก็พอครับ หยิบจับทำอะไรได้หมดเลยครับ ก็จะออกปลายเดือนนี้ครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวเหล็กมันหลวมก็ดึงออกได้เลย มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วหมอเสียบเข้าไปในกระดูกนะครับ แต่หมอบอกว่าดึงออกได้เลยนะ ตอนนี้มันก็ยังตึงๆ ครับ เพราะว่าพอกระดูกมันหัก ส่วนที่มันบิดไปด้วยก็เป็นพวกกล้ามเนื้อรอบๆ มันก็จะอักเสบขึ้นมา ผมว่าในส่วนของกระดูกมันคงไม่เจ็บแล้ว แต่ว่าตอนนี้พอมันพอมันรักษามันก็มีการบวมเกิดขึ้น กลัวที่สุดคือนิ้วเรามันจะเบี้ยว เพราะเราเป็นคนเต้น เราก็ดัดๆ กลัวมันดัดไม่ได้ หลังจากเอาออกก็ต้องกายภาพ แต่ก็เล่นกีฬาได้แล้วตอนนี้ครับ ตอนนี้มินิฮาร์ทไม่ได้เลยครับ มันติดนิ้วกลางมา (ยิ้ม) คุณพยายามมาก เดี๋ยวมินิฮาร์ทอย่างงี้แทน"