"ต้าห์อู๋" หอบเงินล้านจองบูธวัดไร่ขิง ยันไม่ได้ใช้ชื่อเสียงไปแลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ต้าห์อู๋" หอบเงินล้านประมูลบูธขายของงานวัดไร่ขิง โชคดีได้ทำเลทอง แอบแซวพี่ชายถ้าไม่เอาเงินไปประมูลก็จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้ว ยืนยันไม่ได้เอาความดัง ความมีชื่อเสียงไปเพื่อให้ได้ที่ เพราะไปประมูลเหมือนคนอื่นทั่วไป

ฮือฮือฮากันมากสำหรับ "ต้าห์อู๋​ พิทยา แซ่ฉั่ว" พึ่งจะได้ฉายา คนรวย 2026 เพราะไปประมูลบูทขายของงานวัดไร่ขิงเป็นล้าน

บอกเป็นปีแรกที่ได้ไปประมูลงานวัดไร่ขิง โชคดีได้ทำเลทอง
"คนรวย 2016 เหรอ​ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก​ มันเป็นคอนเทนต์ของคนอื่นเขา ผมก็เล็กๆ​ น้อยๆ​ คืองานวัดไร่ขิงได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ​ อยู่แล้ว ผมอยู่หนองแขมด้วย ขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว แล้วก็ไปวัดไร่ขิงค่อนข้างบ่อย ไปกินก๋วยเตี๋ยวบนเรือ​ ไปให้อาหารปลา​ แต่ประมูลไปไม่ถึงเก้าแสนนะ​ แต่มันใหม่มาก​ เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปประมูล​ ซึ่งจริงๆ งานนี้กะจะไปตั้งแต่แรกแล้ว​ แต่พี่โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เขาประมูลนะ​ แล้วโทรมาบอกตอนเที่ยงคืน​ แล้วก็ไปกับทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาช่วยตัดหนึ่งคน​ แล้วก็พี่เต้ย​ แล้วก็ผม​ ไปแบบไม่รู้อะไรเลย​ เขาประมูลกันยังไงก็ไม่รู้​ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดเหมือนกันนะ​ ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้"

"ผมไปแบบธรรมดามากเลย ผมไปเสื้อกล้าม​ เสื้อม่วง​ เพราะว่ามันเป็นสีมงคลพอดี เสื้อม่วงรองเท้าแตะ​ แต่กางเกงขายาวเรียบร้อยหน่อย​ ก็ได้ทำเลทองครับ​ คือเรามีการวางแผนไว้บ้าง​ เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตามครับ​ ก็ไปสวัสดีพี่ๆ​ ขาใหญ่ก่อนเลย​ สร้างมิตร​ เดี๋ยวไปประมูลทับเขา​ แล้วเดี๋ยวสู้กันเหนื่อย​ เราก็ไปตรงที่มันไม่มีคนสนใจสักเท่าไหร่​ แล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไง​ คนเยอะหรือเปล่า​ พี่ๆ​ เขาก็น่ารัก​ เอ็นดู​ เขาก็บอกว่าตรงนี้คนเดินเยอะนะ​ ตรงนี้คนไม่เดินนะ​ หรือว่าคนเขาจะมามุงตรงนี้นะ​ เส้นทางเป็นยังไงเขาก็อธิบายให้ฟัง​ แล้วก็เราก็เลือกตามใจเราเลย"

เผยปีนี้ประมูลกันเดือดมาก ถ้าไม่เอามาประมูล คงเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้ว
"แต่ปีนี้พี่ๆ​ บอกว่าเป็นปีที่เดือดที่สุด​ ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมด้วยนะ เพราะว่าเรามาหลังๆ​ หมายถึงว่าเรามาตามเล่นกับคนอื่นหลังๆ​ จริงๆ​ ตอนแรกมีโซนที่อยากได้อันนึง​ แต่ว่าเขาเปิดมาก็รุนแรงแล้ว​ ผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวไปดูในติ๊กต็อก ผมก็ไม่เคยรู้ว่าดุเดือดขนาดนี้​ เราก็แค่คิดว่าเราผ่านเกษตรแฟร์มาแล้ว​ มันไม่ได้ขนาดนั้น​ แล้วคนก็เดินเยอะ แต่ที่นี้ก็อะไรใหม่ๆ​ เหมือนกันนะ​ ใจนึงก็มาคุยกันว่าถ้าเราไม่ประมูลที่เราก็มีเงินกลับบ้านเยอะเหมือนกันนะ เหมือนเราเอาเงินไปแล้วเหมือนทุกขลาภ​ แล้วก็ต้องมานั่งทำให้มันถึงด้วย"

"ผมยังบอกว่าถ้าพวกพี่ไม่จองเป็นล้าน​ วันนี้พี่กลับบ้านไปพี่เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนะครับ แต่ของเราที่ได้ทำเลทองนะไม่ใช่เพราะเงินล้านหรอก​ด้วยหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยเขาก็ช่วยเรา ได้บนมั้ยเหรอ ไม่ได้บนเลย​ ไปไหว้หลวงพ่อเลย​ ยกมือแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อที่อยู่ในอารามหลวงนี้ก็ขอให้ดลจิตดลใจให้ลูกได้มาขายของที่นี่ด้วย​"

เชื่อเป็นงานที่น่าจะคนเยอะ เพราะเดินทางสะดวก
"ถามว่างานนี้จะสร้างรายได้ให้เท่าไหร่ จริงๆ​ ต้องบอกว่าในมุมที่มันมีคนเยอะเนอะ​ ต้องบอกตรงๆ​ ว่าวัดไร่ขิงมาง่าย​ รถเมล์สาย​ 84​ นะครับ​ นั่งบีทีเอสมาลงบางหว้า นั่ง​ 84 มาถึงเลยสุดสาย​ จะกลับก็กลับง่าย รถแอร์​ 20 บาท รถแดง​ 10 บาท มันไปมาง่ายมาก เขามีรถเมล์ตลอดเลย​ ก็เลยคิดว่าคนค่อนข้างจะเยอะ บวกกับวัดด้วย​มาไหว้พระ​ เพราะว่าที่นั่นก็ครบครัน แต่ไม่กล้าตั้งเป้าเลย แค่ให้ทุกคนที่ไร่ขิงได้มีความสุข​ อร่อยกับของที่ผมจะเตรียมไปในรอบนี้​ จริงๆ​ มีเดบิวต์สิ่งใหม่อีกอันหนึ่งด้วย ก็เดี๋ยวรอดูครับ"

"แต่ที่เกษตรที่มีกระแสว่าต่อแถวนาน ไปแล้วไม่ได้กิน อันนั้นต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆ​ คือสปีดในการทําของเรา เรากล้าบอกว่าในเกษตรแฟร์เราทําไวมากๆ​ แล้วในของกินหน้าร้าน แล้วก็ขอบคุณฟีดแบ็คแล้วกัน ดีใจมากๆ​ โชคดีด้วยว่ามันเป็นร้านหัวมุม​ แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดใครมาก ก็ฝากด้วยวัดไร่ขิงนะครับ​ ตั้งแต่​ 19​ มีนาคม​ งานมีวันที่​ 29 แต่ว่าเราไปตั้งก่อน​ 10 เลย​ เขาเรียกว่าช่วงลองไฟ​ ใครอยากไปเดินซึมซับบรรยากาศ​ ซึ่งแบบว่ามีของมาตั้งแล้ว​ ก็ไปได้ตั้งแต่​ 19​ มีนาคมยาวๆ​ ถึง​ 20​ เมษายน​ เดือนนึงเต็มๆ​ เลยครับ​ ไปขายกันให้จําหน้าจําตารู้จักชื่อพ่อแม่ชื่อเสียงเรียงนามกันได้เลย​"

บอกถึงค่าที่แพง แต่ไม่ขึ้นราคาของแน่นอน
"ของผมเจอง่ายมาก บูธอยู่ตรงสี่แยกเส้นหลัก​เส้นรอง​ คุณออกมาจากการไหว้พระ​ คุณเดินตรงมาในเส้นหลักเลยครับ​ เดินตรงมาคุณจะเจอร้านคุณปังเว่อร์ใหญ่ๆ​ เสร็จแล้วคุณเดินตรงมาเรื่อยๆ​ เลยร้านดังดังจะอยู่เต็มครับ​ ผมจะอยู่ตรงสี่แยกอโศก​ ต้องเรียกว่าสี่แยก​ สี่มุมเมือง​ สี่อาณาจักรตรงนั้นเลยครับ​ ตรงที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้า​ ผมอยู่ตรงมุมเลย​ ไม่ว่าคุณจะมาจากเส้นรอง​ เส้นหลัก​ จะเข้ามาจากประตูไหน​ หรือออกจากตรงไหนคุณมาตรงกลางเมื่อไหร่คุณเจอเฮียตู๋แน่นอน​ เฮียตู่ไปขายครับ

กลัวคนจะมองว่ามีชื่อเสียงแล้วได้พื้นที่ไหมเหรอ อันนี้พี่เขาก็สอนเรามาว่าจริงๆ​ แล้วที่วัดเป็นที่กลาง​ ใครใคร่ใส่เท่าไหร่ก็ใส่​ คือเงินผมไม่ได้แบบทุ่มไปขนาดนั้นนะ​ ไม่ได้อยากเสียเงินเยอะ​ ผมว่าไม่มีใครอยากเสียเงินเยอะ​ แต่ว่าด้วยการที่พอมันคนเยฮะ​ แล้วคนก็ใส่เข้ามาเรื่อยๆ​ เราก็รู้สึกว่าถ้าอยากได้จริงก็ต้องก็ต้องสู้​ ชื่อเสียงไม่มีเลย​ ไม่มีใครปราณีเราเลยครับ​ แล้วก็จะบอกว่ายิ่งมีชื่อเสียงของผมยิ่งต้องทำออกมาดีมากๆ​ เพราะว่ามันจะถูกฟีดแบ็คได้ง่ายมากๆ​ ก็คิดว่าจะทำสิ่งที่ดีที่สุดออกไปครับ​ แล้วก็ต่อให้ค่าที่แพงเท่าไหร่​ ราคาก็จะไม่ไปทำให้ทุกคนเสียใจแน่นอน ไม่ขึ้นครับ​ ทำบุญใหญ่เลยล่ะครับ​"

อัพเดทเรื่องที่เจ้าตัวนิ้วหักขณะไปร่วมรายการหนึ่ง

"นิ้วหัก running man นั่นแหละ​ แต่ว่าดีขึ้นแล้ว​ อีกไม่กี่วันจะเอาเหล็กออกแล้ว​ ตอนนี้ถ้าเอาผ้าออกเดี๋ยวมันจะน่ากลัวสยดสยองไปหน่อย​ กระดูกมันหัก​ เขาเลยเอาไม้เสียบดามเอาไว้​ เหมือนเวลาเราต้มไก่ทอด​ แล้วเราเอาไม้เสียบให้มันคงรูปเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่การใช้ชีวิตปกติมากครับ​ คือด้วยวัยเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่​ คุณหมอก็บอกว่าแป๊บเดียวกระดูกก็ติดแล้ว​ อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอไปเอ็กซเรย์มาบอกว่ากระดูกมันคงไม่หักแล้วล่ะครับ​ กระดูกมันติดแล้ว​ ต่อให้เอามือมาหักก็ไม่หัก แต่นี่ก็บอกคุณหมอครับตอนที่มันดีๆ​ เนี่ย​ ผมก็ไม่ได้เอามือหักมันก็หักนะครับ หมอก็คงปลอบใจเราแหละ​"

"กิจกรรมทำได้หมดเลยครับ​ แต่อาจจะใช้นิ้วกลางไม่ได้ ในส่วนนี้สี่นิ้วก็พอครับ หยิบจับทำอะไรได้หมดเลยครับ ก็จะออกปลายเดือนนี้ครับ​ เขาบอกว่าเดี๋ยวเหล็กมันหลวมก็ดึงออกได้เลย มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วหมอเสียบเข้าไปในกระดูกนะครับ แต่หมอบอกว่าดึงออกได้เลยนะ​ ตอนนี้มันก็ยังตึง​ๆ​ ครับ​ เพราะว่าพอกระดูกมันหัก ส่วนที่มันบิดไปด้วยก็เป็นพวกกล้ามเนื้อรอบๆ​ มันก็จะอักเสบขึ้นมา​ ผมว่าในส่วนของกระดูกมันคงไม่เจ็บแล้ว​ แต่ว่าตอนนี้พอมันพอมันรักษามันก็มีการบวมเกิดขึ้น กลัวที่สุดคือนิ้วเรามันจะเบี้ยว​ เพราะเราเป็นคนเต้น เราก็ดัดๆ​ กลัวมันดัดไม่ได้ หลังจากเอาออกก็ต้องกายภาพ​ แต่ก็เล่นกีฬาได้แล้วตอนนี้ครับ ตอนนี้มินิฮาร์ทไม่ได้เลยครับ​ มันติดนิ้วกลางมา​ (ยิ้ม) คุณพยายามมาก เดี๋ยวมินิฮาร์ทอย่างงี้แทน"








