ครั้งแรกในไทย! มหกรรมสิ่งสะสมกีฬา TSCC'26 ช็อป-แลก-ขาย การ์ดนักกีฬา เสื้อทีม พบตำนานนักกีฬา 16-17 พฤษภาคมนี้ ที่ Central Westgate

กรุงเทพฯ — เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่สำหรับคนรักสิ่งสะสมกีฬา! PBidding ชวนนักสะสมทั่วประเทศมาร่วมงาน “Thailand Sports Collectibles Convention 2026” หรือ “TSCC'26” งานรวมพลคอสะสมกีฬาที่ใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ์ดนักกีฬา เสื้อทีมวินเทจ หรือของสะสมหายาก พร้อมโอกาสพบปะตำนานนักกีฬา ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในที่เดียว ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ที่ Central Westgate ชั้น 4
งาน TSCC'26 รวบรวมร้านค้าและพันธมิตรกว่า 160 รายไว้ในที่เดียว ครอบคลุมสิ่งสะสมกีฬาทุกประเภท ตั้งแต่การ์ดนักกีฬาจากทั่วโลก เสื้อฟุตบอลวินเทจที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ไปจนถึง Trading Card Game (TCG) ยอดนิยมอย่างโปเกมอน พร้อมบริการรับเกรดการ์ดและแพลตฟอร์มประมูลออนไลน์ระดับโลกที่มาเปิดรับของสะสมชาวไทยถึงที่ในงาน นักสะสมไม่เพียงแต่จะได้ช็อปจุใจ แต่ยังสามารถนำของสะสมของตัวเองมาเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนกับร้านค้าและนักสะสมคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ไฮไลท์สำคัญของงานคือกิจกรรม Meet & Greet กับตำนานนักกีฬาชื่อดัง ที่จะมาให้แฟน ๆ ได้พบปะ เซ็นของสะสม และถ่ายรูปใกล้ชิด โอกาสหาได้ยากที่จะได้เพิ่มมูลค่าให้กับของสะสมด้วยลายเซ็นแท้จากนักกีฬาที่คุณชื่นชอบ
นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันเทคนิคการสร้างรายได้จากการสะสมอย่างมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อาทิ กิจกรรมจากสปอนเซอร์ และของรางวัลมากมาย เหมาะสำหรับทั้งนักสะสมมือใหม่ที่อยากเริ่มต้น และนักสะสมมืออาชีพที่อยากต่อยอดคอลเลคชันของตนเอง
สิ่งสะสมกีฬาในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกอีกต่อไป แต่กลายเป็นการลงทุนทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ การ์ดนักกีฬาบางใบมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน เสื้อฟุตบอลวินเทจที่มีลายเซ็นหรือเคยใช้ในการแข่งขันจริง (Match-worn) ก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งตลาดสิ่งสะสมในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้สิ่งสะสมกีฬามีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้ดี
งาน TSCC'26 จึงไม่เพียงแค่เป็นตลาดซื้อขาย แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นหรือต่อยอดการสะสมได้อย่างถูกวิธี ด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำในการเลือกซื้อ และโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับนักสะสมคนอื่นๆ ที่จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นนักสะสมมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ
"เราอยากสร้างพื้นที่ที่นักสะสมทุกคนรู้สึกเหมือนกลับบ้าน ไม่ว่าจะสะสมมานาน หรือเพิ่งเริ่มต้น ในงาน TSCC'26 คุณจะได้พบเพื่อนร่วมงานอดิเรก ได้ของที่ตามหามานาน และที่สำคัญ ได้ความสุขจากสิ่งที่คุณรัก มากกว่าการสะสมที่ถูกทาง คือการลงทุนที่คุ้มค่า" — ปภินวิชช์ เชิงชวโน ผู้ก่อตั้ง PBidding กล่าว
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมมือใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้น หรือนักสะสมมืออาชีพที่ต้องการขยายคอลเลกชัน TSCC'26 คือที่ที่คุณต้องมา! พบกับของสะสมในฝัน เจอเพื่อนร่วมงานอดิเรก เรียนรู้เทคนิคการสะสมอย่างมืออาชีพ และสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจไปพร้อมกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.tsccth.com และ www.pbidding.com