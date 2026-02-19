xs
“แองเจลินา โจลี” รอลูกแฝดครบ 18 พาย้ายประเทศปลายปี เล็งเขมรเป็นที่แรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แองเจลินา โจลี” นักแสดงดัว กำลังเตรียมย้ายไปอยู่ต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้ หลังลูกแฝดอายุครบ 18 ปี อยากย้ายออกจากแอลเอ เล็งอยู่ต่างประเทศเพราะอเมริกาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

แองเจลินา โจลี กล่าวว่าเธอตั้งใจมานานแล้วที่จะออกจากลอสแอนเจลิสเมื่อลูกคนเล็ก (ฝาแฝด) ของเธอโตเป็นผู้ใหญ่

แหล่งข่าวระบุว่า “เธอไม่เคยต้องการที่จะอาศัยอยู่ในแอลเอแบบเต็มเวลา” แต่ที่ยังอยู่เนื่องจากข้อตกลงเรื่องการเลี้ยงดูบุตรกับอดีตสามีอย่าง แบรด พิตต์ โดยลูกแฝดของเธอ วิเวียน และ น็อกซ์ จะมีอายุครบ 18 ปีในวันที่ 12 ก.ค. ปีนี้ ทำให้ครบกำหนดตามกฏหมายสามารถตัดสินใจย้ายที่อยู่ได้

“เธอกำลังมองหาสถานที่หลายแห่งในต่างประเทศ”แหล่งข่าวกล่าว “เธอจะมีความสุขมากเมื่อเธอสามารถออกจากลอสแอนเจลิสได้”

ก่อนหน้านี้ โจลี เคยพูดถึงการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกทั้ง 6 คนของเธอ ในการให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter เมื่อปี 2024 เธอกล่าวว่า

“เมื่อคุณมีครอบครัวใหญ่ คุณก็อยากให้พวกเขามีความเป็นส่วนตัว ความสงบ และความปลอดภัย ตอนนี้ฉันมีบ้านไว้เลี้ยงดูลูกๆ แต่บางครั้งสถานที่แห่งนี้ก็... เรื่องมนุษยธรรมที่ฉันเคยพบเจอทั่วโลกนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเติบโตมากับที่นี่”

โจลี กล่าวว่าเธอคาดว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในกัมพูชา ซึ่งเป็นที่ที่เธอรับ แมดด็อกซ์ ลูกชายคนโตมาเป็นบุตรบุญธรรมในปี 2002

“กัมพูชาเป็นประเทศที่ทำให้ฉันตระหนักถึงผู้ลี้ภัย”เธอบอกกับ Vogue India “มันทำให้ฉันมีส่วนร่วมในกิจการต่างประเทศในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และเข้าร่วม UNHCR เหนือสิ่งอื่นใด มันทำให้ฉันได้เป็นแม่”

โจลียังแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่เทศกาลภาพยนตร์ซานเซบาสเตียนในสเปน เธอกล่าวว่า

“ฉันรักประเทศของฉันนะคะ แต่ในเวลานี้ ฉันจำประเทศของฉันไม่ได้เลยจริงๆ ฉันใช้ชีวิตในระดับนานาชาติมาโดยตลอด ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวนานาชาติ เพื่อนของฉัน ชีวิตของฉัน… มุมมองโลกของฉันคือความเท่าเทียม ความสามัคคี และความเป็นสากล อะไรก็ตามที่แบ่งแยกหรือจำกัดการแสดงออกส่วนบุคคลและเสรีภาพของใครก็ตาม ฉันคิดว่ามันอันตรายมาก”

แองเจลินา โจลี มีลูกทั้งหมด 6 คนได้แก่ แมดด็อกซ์, ซาฮารา, แพ็กซ์, ชิโลห์, วิเวียน และ น็อกซ์ โดย 3 คนสุดท้ายเป็นลูกที่เกิดจากเลือดเนื้อเชื่อไขของเธอกับอดีตสามีอย่าง แบรด พิตต์












