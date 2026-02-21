ฉาวซ้ำไม่หยุด! ชีวิต “ไชอา ลาบัฟ” จากดาวรุ่งสู่ตัวปัญหา ประวัติก่อเรื่องเป็นหางว่าว

หลังถูกจับกลางงานมาร์ดิกราส์ที่นิวออร์ลีนส์ นักแสดงฮอลลีวูดผู้เคยโด่งดังต้องเผชิญเสียงวิจารณ์อีกครั้ง เมื่ออดีตคดีทะเลาะวิวาท เมาสุรา เหยียดผิว และความรุนแรงในความสัมพันธ์ถูกขุดขึ้นมาทั้งหมด ตอกย้ำภาพลักษณ์ดาวดังที่พรสวรรค์สูงแต่ชีวิตส่วนตัวพังไม่เป็นท่า
การจับกุมล่าสุดของ ไชอา ลาบัฟ นักแสดงฮอลลีวูดวัย 39 ปี ระหว่างเทศกาลมาร์ดิกราส์ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านมืดของอดีตดาราเด็กดิสนีย์ผู้เคยโด่งดังจากภาพยนตร์แฟรนไชส์ “Transformers” อีกครั้ง ตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนรอยัลในย่านเฟรนช์ควอเตอร์ เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น หลังนักแสดงรายนี้ถูกเชิญออกจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งเนื่องจากก่อความวุ่นวาย ก่อนจะถูกกล่าวหาว่าชกต่อยบุคคลภายนอกอย่างน้อยสองรายจนได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
รายงานของตำรวจระบุว่า หลังถูกนำตัวออกจากอาคาร ผู้เสียหายรายหนึ่งแจ้งว่า ลาบัฟใช้หมัดชกซ้ำหลายครั้ง จากนั้นเขาเดินจากไปแต่กลับย้อนกลับมาอีกในสภาพที่ก้าวร้าวมากกว่าเดิม ทำให้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันจับตัวเขาไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปล่อยตัวเพื่อให้เขาออกจากพื้นที่ นักแสดงรายนี้กลับชกผู้เสียหายคนเดิมที่ลำตัวส่วนบนอีกครั้ง และยังถูกกล่าวหาว่าชกชายอีกคนเข้าที่ใบหน้า จนต้องถูกควบคุมตัวไว้จนเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงในที่สุด
หลังเหตุการณ์ ลาบัฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่ไม่เปิดเผย ก่อนถูกจับกุมทันทีเมื่อออกจากโรงพยาบาล และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแบบไม่ร้ายแรงสองกระทงตามกฎหมายรัฐลุยเซียนา แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงจากตัวแทนของนักแสดง แต่บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “Free me” ในช่วงเช้าวันถัดมา ขณะที่คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์แสดงให้เห็นว่าเขากลับไปเดินเล่นและร่วมสนุกกับผู้คนในย่านเฟรนช์ควอเตอร์ในคืนเดียวกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางประวัติด้านกฎหมายและพฤติกรรมก้าวร้าวที่ยาวนานของลาบัฟ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขามักตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท การดื่มสุรา และการกระทำที่สร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะ ย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็ก เขาเคยถูกควบคุมตัวในข้อหาลักทรัพย์ตั้งแต่อายุเพียง 9 ปี ก่อนจะมีคดีลักษณะคล้ายกันอีกครั้งในวัยเด็ก ต่อมาในปี 2007 เขาถูกจับหลังมีปากเสียงกับเพื่อนบ้าน และในปีเดียวกันยังถูกควบคุมตัวจากเหตุปฏิเสธออกจากร้านค้าในชิคาโก
ปี 2008 เขาถูกจับในข้อหาขับรถขณะมึนเมาหลังเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในลอสแอนเจลิส แม้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มสั่นคลอน หลังจากนั้นเขายังคงมีปัญหากับกฎหมายเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุทะเลาะในบาร์ การเมาสุราในที่สาธารณะ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างชมการแสดงบรอดเวย์ในปี 2014 ซึ่งเขาถูกจับหลังสูบบุหรี่และตะโกนหยาบคายในโรงละคร รวมถึงการทะเลาะวิวาทในเทศกาลดนตรีที่รัฐเท็กซัสในปี 2015
ในปี 2017 ลาบัฟถูกจับอีกครั้งจากเหตุเมาสุราและประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในรัฐจอร์เจีย โดยขณะนั้นเขาใช้ถ้อยคำเหยียดผิวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณะ พร้อมยอมรับว่าเขามีปัญหาการเสพติดและความก้าวร้าว ต่อมาในปี 2020 เขายังถูกอดีตคนรัก นักร้องชาวอังกฤษ FKA Twigs ฟ้องร้องในข้อหาทำร้ายร่างกายและละเมิดทางเพศ ซึ่งแม้คดีจะยุติลงด้วยการตกลงนอกศาล แต่ก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเขาในสายตาสาธารณะย่ำแย่ลง
แม้จะมีช่วงเวลาที่พยายามฟื้นฟูชีวิตและอาชีพ ลาบัฟเคยได้รับคำชื่นชมจากผลงานภาพยนตร์อิสระอย่าง “Honey Boy” ที่เขาเขียนบทจากประสบการณ์ชีวิตของตนเอง รวมถึงการเปิดเผยว่าเข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกสุราและจัดการปัญหาสุขภาพจิต แต่เหตุการณ์ล่าสุดทำให้เกิดคำถามอีกครั้งว่า ความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จเพียงใด
เทศกาลมาร์ดิกราส์ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มักดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนทุกปี และแม้จะเป็นงานที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน แต่ก็มีประวัติเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นระยะ การที่ดาราฮอลลีวูดระดับโลกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงกลางงานดังกล่าว ยิ่งทำให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าลาบัฟจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรต่อไป หรือเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่ออาชีพการแสดงของเขามากเพียงใด แต่สำหรับหลายฝ่าย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพชีวิตของอดีตดาวรุ่งที่ยังคงต่อสู้กับปัญหาส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอีกบทหนึ่งของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างพรสวรรค์ทางการแสดงกับพฤติกรรมที่สร้างปัญหา ซึ่งทำให้ชื่อของเขายังคงปรากฏบนหน้าสื่อ ไม่ใช่เพียงเพราะผลงานในวงการภาพยนตร์ หากแต่รวมถึงข่าวฉาวที่ตามมาไม่รู้จบ