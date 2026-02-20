บันเทิงรอบโลก “เจนนี่ คิม” แบกกระแสไม่ไหว The Secret Friends Club เปิดตัวเรตติ้งต่ำ

การคัมแบ็กวาไรตี้เกาหลีของ "เจนนี่ คิม" กลายเป็นประเด็นร้อน หลังรายการ The Secret Friends Club ทางช่อง MBC ที่รวมดาราแถวหน้าอย่าง เด็กซ์, ชู ซองฮุน, โน ฮงชอล และ อี ซูจี ออกสตาร์ตด้วยเรตติ้งเพียง 2.1% ก่อนร่วงเหลือ 1.6% ในตอนที่สอง ทั้งที่ถูกวางผังช่วงไพรม์ไทม์เย็นวันอาทิตย์ แฟน ๆ บางส่วนวิจารณ์ว่ารูปแบบภารกิจไล่ล่าคล้าย Infinite Challenge แต่ขาดความตื่นเต้นและจังหวะตัดต่อที่เร้าใจ จนถูกมองว่า “รวมซูเปอร์สตาร์แต่ทำรายการได้น่าเบื่อ” อย่างไรก็ตาม "เจนนี่ คิม" ยังติดอันดับ 8 คนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเดือนล่าสุด และถูกมองว่าเป็นตัวแบกกระแสของรายการ
สาเหตุการเสียชีวิตของ "วิกตอเรีย โจนส์" ลูกสาววัย 34 ปีของนักแสดงรุ่นใหญ่ "ทอมมี่ ลี โจนส์" ถูกเปิดเผยแล้ว โดยแพทย์ชันสูตรซานฟรานซิสโกระบุว่าเธอเสียชีวิตจากพิษโคเคน และจัดเป็นอุบัติเหตุ หลังถูกพบหมดสติในโรงแรมแฟร์มอนต์ ซานฟรานซิสโก เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา ครอบครัวออกแถลงขอความเป็นส่วนตัวท่ามกลางความโศกเศร้า โดย "วิกตอเรีย โจนส์" เคยเดินตามรอยพ่อเข้าสู่วงการแสดง มีผลงานใน Men in Black II และซีรีส์ One Tree Hill และก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเธอเพิ่งถูกจับในข้อหาครอบครองโคเคนอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ข่าวนี้ยิ่งสร้างความสะเทือนใจต่อแฟน ๆ และคนในวงการ
ต้นสังกัดของ "ไอยู" เดินหน้าฟ้องชาวเน็ตถึง 96 ราย ฐานหมิ่นประมาท ปล่อยข่าวเท็จ และคุกคามทางเพศ ผ่านหลายแพลตฟอร์มดังตลอดปีที่ผ่านมา ล่าสุดศาลมีคำตัดสินแล้วหลายคดี ทั้งสั่งปรับสูงสุดราว 26,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ บางรายถูกสั่งเข้ารับโปรแกรมอบรมความรุนแรงทางเพศ และมี 1 รายถูกตัดสินจำคุก 10 เดือนแต่รอลงอาญา 2 ปี หลังโพสต์ข้อความลามกและใส่ร้ายรุนแรง รวมถึงกรณีปล่อยข่าวลือว่าเธอเป็นสายลับและกล่าวหาลอกผลงาน ซึ่งศาลสั่งชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมาก ต้นสังกัดย้ำจะดำเนินคดีโดยไม่ผ่อนปรน เพื่อปกป้องศิลปินวัย 32 ปีจากการโจมตีซ้ำซากในโลกออนไลน์
วงการฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงระดับตำนาน "โรเบิร์ต ดูวัล" เจ้าของรางวัลออสการ์ ผู้จากไปอย่างสงบในวัย 95 ปี โดยภรรยา "ลูเซียนา ดูวัล" ยืนยันข่าวการเสียชีวิต เขาคือหนึ่งในนักแสดงฝีมือจัดจ้านแห่งยุค โดดเด่นทั้งบทนำและสมทบ ไม่ว่าจะเป็นทอม ฮาเกน ใน The Godfather หรือพันโทคิลกอร์ใน Apocalypse Now เจ้าของประโยคดัง “I love the smell of napalm in the morning” ตลอดอาชีพกว่า 6 ทศวรรษ เขาคว้าออสการ์จาก Tender Mercies และเข้าชิงอีกหลายครั้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักแสดงของนักแสดง” ผู้ทุ่มเททำการบ้านอย่างหนักและยืนหยัดในเส้นทางศิลปะโดยไม่หลงแสงสี