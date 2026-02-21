โชว์บิกินีกลางหิมะทำพิษ! ดราม่าไอดอลใต้ดิน “PLANCK STARS” บานปลาย เรียกร้องยุบวง

การแสดงสุดช็อกในเทศกาลหิมะซัปโปโรจุดชนวนเสียงประณามทั่วประเทศ พร้อมปลุกคดีฉาวเก่าทั้งขู่ส่งสมาชิกลงหนังผู้ใหญ่และกิจกรรมอื้อฉาวกับแฟนคลับ จนกระแสต่อต้านพุ่งสูง หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าวงจะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่
กระแสเรียกร้องให้ยุบวงพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลใต้ดินญี่ปุ่น PLANCK STARS หลังการแสดงสุดอื้อฉาวในชุดบิกินีกลางอากาศติดลบในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จุดชนวนเสียงวิจารณ์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ พร้อมปลุกคดีฉาวเก่า ๆ ของวงให้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง จนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่านี่อาจเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดที่วงเคยเผชิญ
การแสดงดังกล่าวเกิดขึ้นบนเวทีกลางแจ้งท่ามกลางหิมะตกและอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา สมาชิกปรากฏตัวในเสื้อโค้ทกันหนาวก่อนจะถอดออกพร้อมกันเมื่อเพลงเริ่ม เผยให้เห็นชุดว่ายน้ำบางเฉียบที่ไม่เหมาะกับสภาพอากาศ ก่อนจะเต้นและร้องเพลงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก รวมถึงครอบครัวและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานเทศกาล วิดีโอจากบัญชีทางการของวงที่แสดงภาพสมาชิกถือไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเต้นในหิมะกลายเป็นไวรัลทันที มียอดชมหลายล้านครั้งในเวลาอันรวดเร็ว แต่แทนที่จะสร้างกระแสชื่นชม กลับนำมาซึ่งเสียงตำหนิอย่างหนัก
เสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์พุ่งเป้าไปที่ความไม่เหมาะสมของการแสดงในงานวัฒนธรรมที่มีผู้ชมทุกวัย หลายคนแสดงความกังวลด้านสุขภาพของสมาชิก โดยเตือนถึงความเสี่ยงภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำและอาการบาดเจ็บจากความหนาว ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกล่าวหาบริษัทต้นสังกัดว่าใช้ศิลปินเป็นเครื่องมือสร้างกระแสแบบช็อกเพื่อเรียกความสนใจ
ภายใต้แรงกดดัน ต้นสังกัดออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยระบุว่าสมาชิกไม่ได้ถูกบังคับให้สวมชุดวาบหวิว และแนวคิดดังกล่าวเป็น “เซอร์ไพรส์” สำหรับแฟน ๆ พร้อมให้คำมั่นว่าจะเข้มงวดเรื่องเครื่องแต่งกายมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม คำขอโทษดังกล่าวกลับถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความจริงใจ เมื่อบัญชีทางการของวงยังคงเผยแพร่ภาพและคลิปจากการแสดงเดียวกันต่อไป
เหตุการณ์นี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะประวัติด้านการสร้างกระแสสุดโต่งของวง ในปี 2022 บริษัทเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการโปรโมตแพ็กเกจถ่ายภาพที่ระบุว่าสมาชิกที่ขายได้น้อยที่สุดอาจถูกส่งไปเปิดตัวในวงการหนังผู้ใหญ่ ปีถัดมา วงยังตกเป็นข่าวอีกครั้งจากกิจกรรมแฟนมีตที่มีการกล่าวหาว่าแฟนชายถูกกดดันให้ดื่มน้ำยาล้างจานต่อหน้าผู้ชม เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์ของวงในสายตาสาธารณะยิ่งขัดแย้งและเป็นที่ถกเถียง
Sapporo Snow Festival ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก การที่การแสดงของไอดอลเข้าไปเป็นข่าวฉาวในงานซึ่งมีภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและครอบครัว ทำให้กระแสต่อต้านยิ่งรุนแรง หลายฝ่ายมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงกระทบชื่อเสียงของวง แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงานด้วย
วงก่อตั้งที่เมืองฮิโรชิมาในปี 2018 ก่อนย้ายฐานกิจกรรมไปโตเกียวในปี 2025 โดยสร้างตัวตนเป็นไอดอลสายกบฏที่ต่อต้านกฎเกณฑ์ของวงการไอดอลแบบดั้งเดิม พร้อมนิยามตนเองว่าเป็น “แก๊งเด็กเลวที่รักอิสระ” การเปลี่ยนสมาชิกอย่างต่อเนื่องและการประกาศยุบวงแล้วกลับมารวมตัวใหม่หลายครั้งยิ่งทำให้เส้นทางของวงเต็มไปด้วยความผันผวน ปัจจุบันมีสมาชิกหลักเพียงสองคนและผู้ฝึกหัดอีกหลายราย
แม้จะมีดราม่าไม่หยุด วงยังคงออกผลงานเพลงและทัวร์ต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความฉาวเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ จนมีฐานแฟนเฉพาะกลุ่มทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การแสดงกลางหิมะครั้งล่าสุดดูเหมือนจะเป็นเส้นแบ่งสำคัญที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าแนวทาง “สร้างกระแสด้วยความสุดโต่ง” จะยังใช้ได้ต่อไปหรือไม่
ขณะการถกเถียงยังคงดุเดือดบนโลกออนไลน์ อนาคตของ PLANCK STARS ยังคงไม่แน่นอน หลายฝ่ายเชื่อว่าหากไม่ปรับทิศทางอย่างจริงจัง เสียงเรียกร้องให้ยุบวงอาจกลายเป็นแรงกดดันที่ยากจะต้านทาน แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นเพียงอีกบทของกลยุทธ์สร้างชื่อผ่านความขัดแย้งที่วงใช้มาตลอด ซึ่งครั้งนี้อาจเดิมพันสูงกว่าที่เคย