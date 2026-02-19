โดนจับอีกแล้ว “ไชอา ลาบัฟ” เมาก่อเรื่องวิวาทหน้าบาร์ช่วงเทศกาล

นักแสดงหนุ่มเจ้าปัญหา “ไชอา ลาบัฟ” ถูกตำรวจจับกุมอีกครั้ง หลังมีพฤติกรรมมึนเมาและก่อเหตุทะเลาะวิวาทหน้าบาร์ในนิวออร์ลีนส์ ระหว่างร่วมฉลองเทศกาลมาร์ดีกราส์ ส่งผลให้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย ขณะที่ประวัติการถูกจับกุมในอดีตของเจ้าตัวกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกระลอก
นักแสดงชื่อดัง ไชอา ลาบัฟ ถูกจับกุมในเมืองนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา หลังถูกกล่าวหาว่าก่อความวุ่นวายระหว่างการตระเวนดื่มฉลองเทศกาลมาร์ดีกราสตลอดหลายวัน รายงานระบุว่าเหตุเกิดหลังเจ้าตัวมีปากเสียงและลงไม้ลงมือกับบุคคลอื่นบริเวณหน้าบาร์ในย่านเฟรนช์ควอเตอร์ช่วงหลังเที่ยงคืนวันอังคาร ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ชีพจะเข้าช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
พยานระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ ลาบัฟถูกพนักงานเชิญออกจากบาร์ด้วยเหตุผลบางประการ แต่ไม่นานก็กลับมาอีกครั้งและได้รับการปฐมพยาบาล ก่อนถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลออกจากพื้นที่ ล่าสุดถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแบบไม่ร้ายแรง 2 กระทง ตามบันทึกของศาล
รายงานยังเผยว่า ก่อนถูกจับกุม นักแสดงจากภาพยนตร์ Transformers รายนี้ใช้เวลาปาร์ตี้ในนิวออร์ลีนส์มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน โดยคืนแรกที่ไปเยือนบาร์แห่งหนึ่งเขามีพฤติกรรมเป็นมิตร แต่ในการกลับไปอีกครั้งกลับเกิดปัญหา เมื่อพยายามทำหน้าที่เป็น “บาร์เทนเดอร์คนดัง” และถูกเชิญออก หลังพยายามใช้บัตรเครดิตทั้งที่ร้านรับเฉพาะเงินสด
พนักงานบาร์รายหนึ่งเล่าว่า ลาบัฟมีพฤติกรรมเสียงดังและสะดุดตา ขณะที่พยานอีกคนกล่าวว่าเขาพยายามให้คำแนะนำการแสดงกับหญิงคนหนึ่งภายในร้าน อย่างไรก็ตาม เจ้าของร่วมของร้านอีกแห่งในพื้นที่เผยว่า ลาบัฟมีท่าทีสงบและเป็นกันเองระหว่างการมาใช้บริการ
ทั้งนี้ ลาบัฟเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงเหตุในปี 2017 ที่รัฐจอร์เจีย ซึ่งนำไปสู่การเข้ารับการบำบัดตามคำสั่งศาล และมีรายงานว่าเขาพยายามเลิกสุราเป็นระยะตั้งแต่นั้นมา