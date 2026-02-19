อบอุ่นหัวใจ “เนย” โพสต์ภาพลูกน้อยครบ 1 เดือน พร้อมโมเมนต์แห่งความรัก

ในเดือนแห่งความรัก ล่าสุดคุณแม่ “เนย วรัฐฐา” โพสต์ภาพน่ารักที่อัดแน่นไปด้วยความอบอุ่น อุ้มลูกชาย น้องคีธ วัย 1 เดือนแนบอกด้วยสายตาเปี่ยมความรัก พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยความหมายว่า “1 month old already” ภาพถ่ายเซ็ตนี้เผยให้เห็นโมเมนต์อ่อนโยนของคุณแม่ และลูกน้อย ทั้งภาพอุ้มแนบอก และภาพโคลสอัพมือเล็ก ๆ ของเบบี๋ที่กุมกันไว้อย่างน่ารัก ให้เห็นถึงความผูกพันที่เกินคำบรรยาย หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่ดูแล้ว “ใจฟู” และสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความรักของคนเป็นแม่อย่างแท้จริง
https://www.instagram.com/p/DUxt0Mjkice/?igsh=YmNzN2k2azIzbTl1
นอกจากความอบอุ่นที่ส่งต่อผ่านภาพแล้ว เนยยังได้กล่าวขอบคุณ Genesis Fertility Center (GFC) ที่อยู่เคียงข้าง และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการมีลูกในครั้งนี้ จนทำให้โมเมนต์แห่งความสุข และรอยยิ้มของครอบครัวเกิดขึ้นได้จริง สมกับแนวคิดที่พร้อมดูแลทุกก้าวของการมีบุตรอย่างใส่ใจ
ครบ 1 เดือนแรกของชีวิตลูกน้อย คือก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่เติมเต็มคำว่า “ของขวัญล้ำค่า” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นการตอกย้ำว่า GFC คือ “ผู้สร้างครอบครัว เติมเต็มความรัก” โดยทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือแรงบันดาลใจให้คู่รักอีกมากมายที่ยังมีความฝันเรื่องการมีลูก ก้าวเดินไปพร้อมกับความหวัง และความเชื่อมั่นว่า ความสุขเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า “ลูก” จะเกิดขึ้นได้จริง ลูกน้อยเป็นโซ่คล้องใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ และพลังอันยิ่งใหญ่ ครอบครัวไหนที่อยากมีความสุข สามารถปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@gfc.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335