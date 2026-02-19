หวานเรียบหรูสไตล์คุณหนู! “เจี๊ยบ พิจิตตรา” เสิร์ฟลุคพาสเทลละมุน หน้าเด็กสุดๆ

ทำเอาโซเชียลต้องหยุดเลื่อน! เมื่อนักแสดงสาวมากเสน่ห์ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ปล่อยภาพเซตใหม่ในลุคหวานละมุน ที่เห็นแล้วต้องขยี้ตา เพราะความหน้าเด็ก สดใส จนหลายคนแซวว่าเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเฟรชชี่ มหาวิทยาลัย
ลุคนี้เจ้าตัวมาในคาร์ดิแกนไหมพรมสีชมพูพาสเทล แมตช์กับกระโปรงสีขาวทรงพริ้ว เพิ่มความละมุนด้วยที่คาดผมโทนเดียวกันและสร้อยไข่มุกเส้นเล็ก ๆ ยิ่งช่วยขับความอ่อนเยาว์ให้ดูโดดเด่นแบบธรรมชาติ ผิวใส เมคอัพบางเบา โทนชมพูระเรื่อ ทำให้ภาพรวมดูสะอาดตา เรียบร้อย แต่เต็มไปด้วยออร่าความสดใส
จนแฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์รัว ๆ ว่า “หน้าเด็กมาก”, “เหมือนสาวมหาลัย”, “กาลเวลาแพ้จริง ๆ” ต้องยอมรับว่า “เจี๊ยบ พิจิตตรา” เป็นอีกหนึ่งสาวในวงการที่ดูแลตัวเองดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งไลฟ์สไตล์เรียบง่าย สุภาพ และพลังบวกที่เปล่งประกายออกมาจากภายใน ทำให้ทุกลุคที่เธอเสิร์ฟออกมา ไม่ได้มีแค่ความสวย แต่ยังให้ฟีลอบอุ่นละมุนใจตามไปด้วย
เรียกได้ว่าเป็นลุคที่พิสูจน์ชัด ๆ ว่า ความสวยแบบธรรมชาติและรอยยิ้มจริงใจ คือเคล็ดลับหน้าเด็กที่แท้ทรู