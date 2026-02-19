แพ้เสียงในหัวอีกแล้ว! “PP KRIT” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “guilty pleasure” ชวน GALCHANIE ร่วม Feat. เผยเสน่ห์เซ็กซี่ขี้เล่น ผ่านซาวด์และวิชวลเอเชียนสไตล์

“PP KRIT” (พีพี–กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ที่ชวนทุกคนมาแพ้เสียงในหัว “guilty pleasure” ที่ถ่ายทอดอีกมุมของตัวตนผ่านดนตรี POP กลิ่น R&B ฟังสบายแต่แฝงความเซ็กซี่ขี้เล่น สะท้อนอารมณ์ของคนที่แพ้เสียงในหัวตัวเองทุกครั้งเมื่อได้เจอคนที่แอบชอบ อยากเข้าใกล้ แต่ก็ต้องเก็บอาการ คอยห้ามใจไม่ให้เผลอคิดไปไกลเกินกว่าสถานะที่เป็นอยู่
เพลงนี้ได้ศิลปินสาวมากความสามารถ “GALCHANIE” มาร่วม Feat. รวมถึงเขียนเนื้อร้องและในส่วนของทำนอง ได้ทำงานร่วมกับ “MAYOJAMES” ที่มารับหน้าที่ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ ช่วยเติมสีสันให้เพลงมีทั้งความนุ่มนวล ขี้อ้อน และจังหวะชวนโยกตาม
ในพาร์ตของมิวสิควิดีโอเพลงนี้นำเสนอวิชวล ที่ได้รับแรงบันดาลใจและกลิ่นอายความเป็นเอเชียน ผสมผสานกับแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ “PP KRIT” และ “GALCHANIE” ผ่านมุมมองของผู้กำกับ “MANGTO” ที่หยิบงูและดอกไม้ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกต้องห้ามและแรงดึงดูดแบบ “guilty pleasure” ความรู้สึกที่รู้ว่าควรหยุด แต่ก็ยากจะต้านทาน
สำหรับใครที่แพ้เสียงในหัว สามารถฟังเพลง “guilty pleasure” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “PP KRIT” ได้แล้ววันนี้ ใน Music Streaming ทุกช่องทาง และติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ทาง YouTube : PP Krit Entertainment
https://youtu.be/CdH_0cgsZwQ?si=JnXriie_As5vd7Uo
