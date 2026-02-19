GDH ปล่อย Trailer ชวนคุณมาเปิดกล่องความทรงจำในรอบ 20 ปี ใน “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต”

คุณยังจำความรู้สึกอิน ซึ้ง และขำไปกับหนังเรื่องโปรดที่ยังอยู่ในความทรงจำได้มั้ย ถ้าคุณจำความรู้สึกเหล่านี้ได้ แปลว่าเรา ‘โตมาด้วยกัน’ มาร่วมฉลองความทรงจำกว่า 20 ปี ใน “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่หนังและเพลงที่คุณชอบ ซึ่งงานนี้ได้ 3 หัวเรือใหญ่ เก้ง-จิระ มะลิกุล, วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม มารับหน้าที่ Show Director พร้อมชมหนังสั้นพิเศษจากผู้กำกับมากฝีมือ เก้ง-จิระ มะลิกุล ที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะ
คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบการแสดง ในอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 14:00 น. และ 19:30 น. ณ One Bangkok Forum โดยจะเปิดขายบัตรในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 10:00 น. ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 8,000 บาท / 6,000 บาท / 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,500 บาท / 3,000 บาท ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตร จำนวน 5,000,000 บาท จะมอบให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่ เพื่อผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง
https://youtu.be/9sKgBahBXJU?si=o-MFYsGmcdXZWF17
