ปลุกกระแส “ไทยฟีเวอร์” ชูละครพื้นบ้านขึ้นห้างดังใจกลางกรุง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม x ช่อง 7HD เนรมิต “ตลาดแก้วหน้าม้า”

เรียกได้ว่าเป็นสุดสัปดาห์แห่งความหรรษา ส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน ม.ม้าคึกคัก โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท สามเศียร จำกัด ผู้สร้างละครพื้นบ้านจักรๆ วงศ์ๆ มากว่าห้าสิบปี และ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการกูรูอมตะเพลงลูกทุ่งไทย “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD เนรมิตฉากวังเมืองมิถิลาขึ้น ณ ศูนย์การค้าใจกลางกรุงฯ พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดตลาดฟีลกู๊ดบรรยากาศย้อนยุค เชิญชวนแฟนๆ ชม ชิม ช้อป และร่วมท่องโลกแห่งเทพนิยายพื้นบ้านในงาน “ตลาดแก้วหน้าม้า” ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2569
พาสัมผัสบรรยากาศตลาดวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน จากหน้าจอสู่หน้าจาน ไม่ใช่แค่การซื้อขาย แต่คือการส่งต่อ วัฒนธรรมความอร่อย จากรุ่นสู่รุ่น ณ ตลาดแก้วหน้าม้า แห่งเมืองมิถิลาเนรมิต ที่รวบรวมสินค้านานาชนิดและอาหารรสเลิศจากร้านที่ได้รับรางวัล “รสชาติที่หายไป” (The Lost Taste) ไฮไลต์เด็ดที่สายกินต้องมาตำ คือโซนอาหารที่การันตีโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พบกับเมนูหาทานยาก และรสชาติระดับตำนานที่คัดมาแล้วว่า เด็ด
นอกจากของกินอลังการ กิจกรรมก็จัดแน่น พาชมการแสดงทางวัฒนธรรมตระการตา ฟังเพลงพื้นบ้านเพราะๆ ชมโชว์ละครชาตรีแบบสดๆ กระทบไหล่ดาราคนโปรดจากละครดังยามเช้า “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่น 2026 ประชันละคร “เดชอสูร” นำทีมโดย “เด็จพี่ปิ่นทอง” ม่อน-สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ , “แก้วหน้าม้า” กุ๊กกิ๊ก-กชกร ส่งแสงเติม เสริมทัพด้วย คมกริช เอกรัตน์, นาตาลี สติลลัท, ปภาดา ประกอบเสียง ฯลฯ
พร้อมปลุกตำนานละครพื้นบ้านร่วมสร้างสีสันด้วยคนดังแวดวงบันเทิงคับคั่ง อาทิ ไผ่หลิว-อาภานุช สังวริบุตร, ทศพล หิมพานต์, ปุ๋ย-รุ่งทิวา คงสนุ่น ศิลปินค่ายเซเว่นสตาร์ พิมพ์ศราวดี จันทร์อิน, พิมพ์ชนก เลี่ยนกัตวา, เจสซี อาลากาลา, มิลลิตา จัสมิน เมอร์เรย์ ฯลฯ
โดยพิธีเปิดงาน “ตลาดแก้วหน้าม้า” ได้รับเกียรติจาก คุณรุ้งนภา กระเสียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), คุณจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด, คุณสยม สังวริบุตร กรรมการ บริษัทสามเศียร์ จำกัด, คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่นสตาร์ สตูดิโอ จำกัด, คุณณิบุณรัตน์ พงษ์สิทธิผล ผู้จัดการฝ่ายรายการ ช่อง 7HD, ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง ตัวแทน บริษัท สามเศียร จำกัด ร่วมกิจกรรมอร่อยบอกต่อ
