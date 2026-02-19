เจซีบี ขอบคุณพันธมิตรทั่วประเทศ พร้อมดิจิทัลเพย์เมนต์และท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นกลยุทธ์หลัก

บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ เจซีบี ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก จัดงานขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Moving forward, growing together” เพื่อแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือจากสถาบันการเงิน พันธมิตรผู้ให้บริการ ร้านค้า และองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การจัดงานในครั้งนี้ยังสะท้อนทิศทางแบรนด์ใหม่ “JCB SAY ให้” ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารถึงความตั้งใจของเจซีบีในการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ภายในงาน คุณยูสุเกะ มัตสุย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กรในฐานะเครือข่ายการชำระเงินระดับสากล ที่มุ่งพัฒนาระบบการชำระเงินให้มีความสะดวก ปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งผู้บริโภคและร้านค้า โดยมองว่าระบบการชำระเงินถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เจซีบีดำเนินงานในฐานะแบรนด์และเครือข่ายการชำระเงิน (Payment Scheme) ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าและร้านค้าโดยตรง แม้องค์กรจะเป็นผู้ออกแบบคุณค่า สิทธิประโยชน์ และมาตรฐานระบบ แต่พันธมิตรคือกลไกสำคัญที่ทำให้คุณค่าเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในตลาด การสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจึงเป็นหัวใจในการยกระดับคุณภาพของระบบการชำระเงินโดยรวม
แนวคิด “JCB SAY ให้” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อน “พลังแห่งการให้” (The Power of Giving) ผ่าน 3 มิติสำคัญ ได้แก่
ให้ (Giving) การมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่จับต้องได้
Hi (Greeting) การสื่อสารถึงความเป็นมิตรและความใกล้ชิด
はい (Yes / Acceptance) การถ่ายทอดจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นที่พร้อมตอบรับและดูแลทุกความต้องการ
ซึ่งทั้งหมดสะท้อนตัวตนและปรัชญาของเจซีบี ที่พร้อม “SAY ให้” กับลูกค้าและพันธมิตรอยู่เสมอ สำหรับทิศทางตลาดในประเทศไทย เจซีบีมองว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความท้าทาย แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายและการชำระเงินยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลในภาคบริการ เช่น บริการจัดส่งอาหาร และไลฟ์คอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตร
ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ยังคงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหลักที่มีศักยภาพสูง ญี่ปุ่นในฐานะประเทศต้นกำเนิดของแบรนด์ ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้เจซีบีสามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์และประสบการณ์การใช้จ่ายที่แตกต่าง ทั้งในด้านการรับชำระผ่านบัตร ความร่วมมือกับร้านค้า และแคมเปญเฉพาะทาง
นอกจากนี้ แบรนด์และวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นยังมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทย ผ่านร้านอาหาร ร้านค้า และบริการต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือทางการตลาดกับพันธมิตรได้อย่างหลากหลาย เจซีบียืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการชำระเงิน และส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ร้านค้า และสังคมโดยรวมในระยะยาว
เกี่ยวกับเจซีบี
เจซีบี เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการชำระเงินระดับโลก และเป็นผู้ออกบัตรและรับชำระผ่านบัตรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินธุรกิจบัตรในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1961 และเริ่มขยายสู่ระดับโลกในปี 1981 ปัจจุบันมีเครือข่ายร้านค้าที่รับบัตรกว่า 56 ล้านแห่งทั่วโลก ปัจจุบัน เจซีบี ให้บริการออกบัตรในหลายประเทศและภูมิภาคในเอเชีย มีจำนวนผู้ถือบัตรมากกว่า 169 ล้านราย ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ เจซีบี ได้สร้างความร่วมมือกับธนาคาร บริษัทผู้ออกบัตร และสถาบันการเงินชั้นนำหลายร้อยแห่งทั่วโลกเพื่อขยายจำนวนร้านค้าที่รับบัตรและฐานสมาชิกบัตรของบริษัท ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินแบบครบวงจร เจซีบี มุ่งมั่นที่จะมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทั่วโลก
สำหรับข้อมูลด้านธุรกิจและองค์กร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.th.jcb/th/
สำหรับข้อมูลโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.specialoffers.jcb/th/