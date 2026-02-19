ฝากลูกไม่กี่ชม. กลายเป็นศพ! แม่ใจสลาย ลูกดับปริศนาคาเนิร์สเซอรี่ อ้างกล้องวงจรปิดเสีย อดีตพี่เลี้ยงแฉยับเบื้องหลังสุดโหด

พ่อแม่ใจสลาย ส่งลูกวัย 10 เดือนฝากเลี้ยงเนิร์สเซอรี่ไม่กี่ชั่วโมงดับปริศนา ถามหากล้องวงจรปิดกลับอ้างว่าเสีย ก่อนอดีตพี่เลี้ยงแฉยับเบื้องหลังสุดโหด สร้างภาพหลอกผู้ปกครอง ทั้งมัดขา ทุบหัวเด็ก ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ
กรณีคุณพ่อคุณแม่พาลูกสาววัย 10 เดือนฝากเลี้ยงที่เนิร์สเซอรี่แห่งหนึ่ง ทุกอย่างดูมีมาตรฐาน มีภาพจากกล้องวงจรปิด ครอบครัวไว้ใจพาลูกสาวไปฝากเลี้ยง ตอนเช้าไปส่งน้อง ยังเล่นปกติ พอไปส่งได้แป๊บเดียว ผ่านไปไม่กี่ชม. เนิร์สเซอรี่แจ้งว่าน้องไม่หายใจ สุดท้ายน้องเสียชีวิต ครอบครัวขอดูกล้องวงจรปิด แต่เนิร์สเซอรี่บอกว่าไม่ได้เสียบปลั๊ก ครอบครัวขอความเป็นธรรมให้ลูกสาว ต้องการคำชี้แจงจากเนิร์สเซอรี่
แม่มีลูกกี่คน?
แม่เป้ : สามคนค่ะ แต่กับสามีคนนี้มีน้องปาลินคนเดียวค่ะ น้องอายุ 10 เดือน 25 วัน ที่น้องจากไปค่ะ
แม่เลี้ยงเองมั้ย?
แม่เป้ : เลี้ยงเอง 24 ชม. 4 เดือน แล้วกลับไปทำงาน ตั้งแต่ 4-6 เดือน คุณย่าเลี้ยง น้องแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว พัฒนาการเป็นไปตามวัย
4-6 เดือนที่คุณย่าเลี้ยง น้องมีพัฒนาการที่ดี?
ย่า : แข็งแรงมากค่ะ ธรรมดาชอบเล่นกับเขา เรียกเขาก็อตซิล่า เขาเป็นเด็กร่าเริง ชอบเล่นใช้แรง จับขวดน้ำโค้กลิตร เขาจับเขวี้ยงได้สบายมาก ตอนนี้กำลังหัดเดินแล้ว บางทีเผลอก้าวสองก้าวได้แล้ว ตอน 10 เดือนก็ให้กินกล้วย โจ๊กใส่ไข่ หมูบด ไข่ต้ม ผักผลไม้ เขาเคี้ยวได้กินได้ ชอบกินกล้วยกับแตงกวา
ทำไมถึงพาน้องไปฝากเลี้ยง?
แม่เป้ : ทางบ้านแฟนทำธุรกิจส่วนตัว เหมือนงานมันเยอะ คุณย่าต้องคุมงาน ต้องทำงานร่วมกัน เราเลยคุยกันว่า ในเมื่อทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคน งั้นเราให้ลูกอยู่เนิร์สเซอรี่มั้ย เราคิดในมุมเราว่าถ้าเราเอาลูกเข้าเรียนเร็ว ก็อาจเสริมพัฒนาการเขา พอถึงเวลาเขาเรียนจริงๆ จะได้ไม่ปรับตัวอะไรเยอะ นี่เราคุยกัน ตัวแม่เองทำงานบริษัท คุณพ่อทำธุรกิจส่วนตัว
ย่า : ช่วงนั้นงานเข้าเยอะมาก พ่อเขาไปรับงาน ย่าวิ่งซื้อของ คอยดูคนงาน คอยคุยกับเจ้าของบ้าน คุณย่าต้องอยู่หน้างาน คอยเทคแคร์เจ้าของบ้าน ดูว่าช่างขาดอะไร ทำมาตลอดอยู่แล้ว ช่วงเลี้ยงน้องปาลิน ไม่ได้ทำงาน 2 เดือนกว่า
แม่เป้ : ปกติคุณย่ากับคุณพ่อ ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
ไปเจอเนิร์สเซอรี่นี้ได้ไง?
แม่เป้ : ช่วงนั้นหาโรงเรียนค่อนข้างเยอะ ติดต่อไปหลายที่มาก เราก็ติดต่อที่นี่ไป เว้นระยะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงติดต่อไปอีกรอบ เราเสิร์จหาแล้วสอบถามหลายเนิร์สเซอรี่ จนเราเลือกแล้ว เราดูจากสิ่งแวดล้อมในเพจ เขาโพสต์ทำกิจกรรมของเด็กทุกวันในระดับช่วงอายุ มีการอัปเดตทุกวัน
เขารับอายุเท่าไหร่?
แม่เป้ : ตั้งแต่ 3 เดือนค่ะ อย่างลูกเรามีหัดจับสิ่งของ หรือเล่นของเล่นตามวัยของเขา สำหรับลูกหนูนะคะ มีจับของเล่น ส่วนใหญ่เด็กวัยนี้ต้องพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อ ก็จะทำประมาณนี้
ดูน่าเชื่อถือ ได้ไปดูสถานที่จริงมั้ย?
แม่เป้ : ไม่ได้เข้าไปดูค่ะ ตัดสินใจจากเพจอย่างเดียวค่ะ
ได้คุยกับพ่อแม่คนอื่นที่เอาลูกไปเลี้ยงที่นี่มั้ย?
แม่เป้ : คุยหลังจากเกิดเรื่องแล้ว ก่อนหน้านี้เราดูจากคอมเมนต์ เขาแท็กหาผู้ปกครองในกลุ่มวัยนั้น เราก็เข้าไปดูโปรไฟล์ผู้ปกครองแต่ละคน ก็มีทุกระดับ ทำให้เรามั่นใจว่าแต่ละคนก็โอเคหมดเลยนะ รีวิวดีหมด ไม่มีคอมเมนต์แง่ลบเลยค่ะ
เขามีเด็กกี่คน?
แม่เป้ : จากเท่าที่มองในเพจ คิดว่า 20 บวกค่ะ
ตอนตัดสินใจพาลูกไปที่นี่ ติดต่อเนิร์สเซอรี่ เขาให้ข้อมูลเงื่อนไขยังไง?
แม่เป้ : เท่าที่หนูรู้มา บางเนิร์สเซอรี่หรือบางโรงเรียนอนุบาล ที่ราคาค่อนข้างสูง เขาจะให้ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ อย่างที่นี่เขาบอกชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเขาไม่มีให้ดูออนไลน์ระหว่างวัน แต่เขามีกล้องวงจรปิดภายใน ถ้ามีปัญหาอะไรหรือคุณแม่ต้องการดูช่วงเวลาไหน ทางเนิร์สเซอรี่จะบันทึกให้ดูได้เราก็โอเค ยอมรับได้ เพราะเราดูออนไลน์ไม่ได้ แต่ถ้าเราอยากรู้อยากถามอะไร เขาสามารถตอบเราได้ทุกเวลา
แม่ขอดูมั้ย?
แม่เป้ : ยังไม่เคยขอดูทางกล้องวงจรปิดค่ะ แต่ขอดูรูป เขาส่งรูปผ่านไลน์
ทำให้อุ่นใจ มีเงื่อนไขอะไรอีก?
แม่เป้ : จะมีการสอนพัฒนาการเด็กตามวัย งดดูจอ การเลิกขวดนม เลิกแพมเพิส มีประมาณนี้ที่เราเข้าไปอ่าน
ตอบโจทย์พ่อแม่?
แม่เป้ : เป็นโรงเรียนสองภาษา ก็คิดว่าดีนะ เวลาเข้าโรงเรียนอนุบาล จะได้เข้าโรงเรียนมีระดับได้ เพราะคุยภาษาอังกฤษได้
มีครูกี่คนทั้งโรงเรียน?
แม่เป้ : ช่วงปีใหม่สอบถามผอ.ว่าที่โรงเรียนมีครูกี่ท่าน เขาแจ้งมาว่ามี 6 คน แต่ที่เข้าไปดูล่าสุด เจอ 4 คน ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆ แล้วมีกี่คน
เกรียงไกร : ตามกฎหมาย ถ้าจะเปิดเนิร์สเซอรี่ ต้องมีอัตราส่วนผู้ดูแลต่อเด็ก ถ้า 6 ต่อ 20 อาจเพียงพอ แต่ 4 ต่อ 20 ต้องดูรายละเอียด เพราะทั้ง 4 อาจไม่ได้ดูแลทั้งหมด ตอนไปสมัครเขาได้บอกมั้ย
แม่เป้ : ตอนสมัครเขาไม่ได้บอก และเราไม่ได้ถามด้วยค่ะ เราถามการดูแล และการซัปพอร์ตเราแบบไหนบ้างค่ะ
โรงเรียนก็ตอบมาดูดี ห้องเรียนได้เข้าไปดูมั้ย?
แม่เป้ : คุณพ่อเข้าไปดูค่ะ
พ่อ : เป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องใหญ่ๆ มีเด็กนั่งแบ่งเป็นโซนๆ มีของเล่นมีอะไรอยู่ครับ ความปลอดภัยดูแล้วโอเค มีแผ่นกันลื่นตามภาพเลยครับ
ตอนที่พ่อแม่นำลูกไป ลูกกี่เดือน?
แม่เป้ : 6 เดือนค่ะ
ไปหลายเดือนแล้ว ตอนไปช่วงแรกมีปัญหาอะไรมั้ย?
แม่เป้ : ถ้ามีรอยอะไรกลับมามั้ย ไม่มีค่ะ แต่ลูกเราเป็นคนติดคน จะติดคนที่บ้าน เราไปส่งก็จะร้อง เวลาทำกิจกรรมเขาถ่ายรูปมา ก็จะเห็นลูกเราน้ำตาซึมตลอด แต่ตอนแรกเรามองในมุมว่าเพราะลูกเรา เด็กคนอื่นเขาก็ยิ้ม ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เราเห็นทุกครั้งลูกเราน้ำตาซึมตลอด เราเลยทักผอ.ว่าน้องปรับตัวไม่ได้เหรอคะ ผอ.บอกว่าน้องไม่ค่อยเอาพี่เลี้ยง เอาแค่ตัวผอ.คนเดียว เราก็บอกว่าที่บ้านไม่ค่อยสบายใจ เห็นลูกน้ำตาซึมตลอด ทุกอย่างแม่คุยกับเนิร์สเซอรี่เอง ที่บ้านบอกสงสารหลาน สงสารลูก ผอ.ก็แจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนใกล้ชิดน้องเอง เพราะน้องติดเขา เราก็สบายใจ ลูกเราไม่เอาพี่เลี้ยง เอาเขาเราก็สบายใจ เรามีการคุยกันตลอด ก็เลยเพิ่มความสบายใจให้อยู่ต่อค่ะ
ช่วงวัยที่เลี้ยงพร้อมน้องปาลิน มีเด็กเยอะมั้ย?
แม่เป้ : ภายในหนูไม่รู้ แต่หนูเห็นในเฟซบุ๊กช่วงอายุน้องเขามี 3 คน แต่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ แต่ล่าสุดมี 2 คน น้องเขาอายุน้อยกว่าปาลิน น่าจะเดือนสองเดือนค่ะ
ห้องนั้นรวมกันกี่คน?
แม่เป้ : รวมกันทุกช่วงอายุค่ะ
มีห้องอื่นมั้ย?
พ่อ : ตอนเข้าไปเห็นแต่ห้องนี้ครับ
แม่เป้ : ห้องนี้ทำกิจกรรมภายใน เขามีทำกิจกรรมภายนอกตรงสนามหญ้าเนิร์สเซอรี่
เกรียงไกร : น่าจะเป็นห้องรับตอนแรก แล้วค่อยกระจายไป
น้องนอนกลางวันที่ไหน?
แม่เป้ : ในห้องนั้นแหละค่ะ
ห้องใหญ่ห้องเดียว เด็กรวมกันหลายช่วงอายุ บางคนนั่งได้แล้ว บางคนโตหน่อย บางคนนั่งอยู่ในรถช่วยเดิน ค่าเลี้ยงแพงมั้ย?
แม่เป้ : เดือนละ 7,500 ไม่รวมนม แพมเพิสค่ะ
น้องปาลินกินนมวันกี่ออน?
แม่เป้ : ถ้าที่เอาไปให้เนิร์สเซอรี่ ใส่เป็นคอนโดให้ลูก 1 คอนโดก็ 5 ออน ทั้งหมด 4 คอนโดค่ะ แล้วเตรียมน้ำอุ่นใส่นมให้ลูกด้วย ขวดละ 5 ออน ทั้งหมด 4 ขวบค่ะ แบบนี้ทุกวันค่ะ
น้องกินหมดมั้ย?
แม่เป้ : เราไม่ได้ถามว่าน้องกินหมดมั้ย แต่ว่ากลับมาก็ไม่เหลือแล้ว เลยสงสัยว่าปกติน้องกินนมหมดมั้ย เขาก็แจ้งว่าพี่เลี้ยงจะชงไว้ 4 ขวดในเวลาเดียวกัน แต่เขาจะแช่ตู้เย็น แล้วเขียนชื่อไว้ของแต่ละคน ถึงเวลาน้องกินนมก็เอาขวดนมออกมา ให้หายเย็นก่อนแล้วให้น้องดูด ถ้ากรณีที่เหลือ เขาก็จะเท แล้วล้างขวดนมส่งเรากลับตอนเย็นค่ะ
ตอนลูกเล็ก เราทำเป็นคอนโด เราจะชงทีละมื้อ ?
แม่เป้ : หนูทำแบบนั้นค่ะ ถ้าลูกจะกิน หนูจะเทให้ลูกกิน แต่เพิ่งรู้เมื่อวานว่า เขาจะชงไว้ทั้ง 4 ขวดที่เราเตรียมไว้ให้ แล้วเขาจะแช่เย็น แล้วถึงเวลาลูกเราต้องกินก็เอามาให้กิน
แปลก ทำไมชงหมดคอนโด หรือเด็กเยอะ?
แม่เป้ : เขาแจ้งว่าเด็กเยอะ เลยชงไว้เลยค่ะ แต่หนูยังไม่ได้หาข้อมูลว่ามันได้หรือเปล่า เพราะหนูไม่เคยทำ
16 ก.พ. คุณแม่ไปส่งน้องปกติ ได้รับแจ้งจากรพ.ว่าน้องหยุดหายใจ แล้วส่งตัวไปรพ. แม่ไปส่งน้องกี่โมง?
แม่เป้ : 7 โมงครึ่งทุกวันค่ะ น้องร่าเริงค่ะ ตอนเช้าเรามีการกอดกันก่อน เพราะปกติต้องนั่งคาร์ซีสไปส่งลูก ก่อนส่งลูกก็อุ้มลูกมากอดกัน เวลาเราส่งเขาจะมีการร้อง เพราะเขาติดแม่ แล้วบอกว่าตอนเย็นมารับนะ ก็ไปส่งลูกตอน 7 โมงครึ่งแล้วหนูไปทำงาน (ร้องไห้) ส่งให้ทีเชอร์ดูแลลูก
ลูกมีอาการไข้มั้ย?
แม่เป้ : ไม่มีค่ะ ถ้าลูกไข้อ่อนๆ หนูจะบอกว่าน้องมีไข้นะ รบกวนดูให้หน่อย ถ้าผิดปกติให้แจ้งหนู แต่อันนี้ไม่มีไข้ ก็คิดว่าปกติทุกอย่าง เราก็ทำงานปกติ รับสายจากเนิร์สเซอรี่ โทรมาตอน 11.27 น. โทรมาแจ้งว่าน้องไม่หายใจ ตอนนี้กำลังซีพีอาร์อยู่ ถามว่าน้องมีโรคประจำตัวมั้ย เราก็ตกใจ เราบอกว่าไม่มีเลย น้องปกติมาก ตอนเช้าก็ปกติ ตอนนี้อยู่ไหน เขาบอกว่าน้องอยู่รพ. ช่วงขับรถก็โทรหาคุณย่าก่อน คุณย่าโทรหาคุณพ่อ ตอนขับรถทางรพ.โทรมา เด็กถึงรพ.ก็ซักประวัติจากแม่ ว่าน้องแพ้ยาอะไรมั้ย น้องมีโรคประจำตัวอะไรมั้ย ตอนตอบพยาบาลก็บอกว่าน้องไม่มีประวัติแพ้ยาใดๆ เขาก็วางสาย
ช่วง 9 โมงครึ่งน้องยังปกติ?
แม่เป้ : ที่มีอัปเดต 09.46 น. ที่ทางเนิร์สเซอรี่ส่งรูปมาให้ดู น้องยังทำกิจกรรมปกติร่วมกับเพื่อนค่ะ
น้องออกมานั่งจุดสนามหญ้าหน้าเนิร์สเซอรี่ ก็ยังดูปกติ นี่คือภาพสุดท้ายที่ได้จากเนิร์สเซอรี่?
แม่เป้ : ใช่ค่ะ เนิร์สเซอรี่ส่งให้วันนี้เพราะหนูขอไป ณ วันที่เกิดเหตุ เนิร์สเซอรี่ไม่ได้โพสต์รูปแท็กหาผู้ปกครองเหมือนทุกวัน หนูคิดว่าเป็นเพราะมีเหตุการณ์นี้เกิดมา ส่วนใหญ่เขาแชร์เป็นช่วงบ่ายเหมือนทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะโพสต์และแท็กหาผู้ปกครองทุกคน
แม่ได้รับภาพแบบนี้ทุกวันช่วงบ่าย ลูกสาวก็ยังปกติ?
แม่เป้ : เขาจะส่งให้ส่วนตัวกรณีเราทักไปถามว่าน้องทำอะไรอยู่ แต่ถ้าปกติทุกวันจะโพสต์เฟซบุ๊กและแท็กหาผู้ปกครองทุกท่าน
เกรียงไกร : วันเกิดเหตุ เนิร์สเซอรี่มีการโพสต์มั้ย
แม่เป้ : ไม่มีค่ะ แต่เขาส่งรูปกิจกรรมที่ทำกับน้องๆ ให้ผู้ปกครองส่วนตัว น้องที่อยู่ระดับเดียวกับน้องปาลิน คุณแม่เขาส่งรูปมาให้ค่ะ
แม่ได้รูปอื่นอีกมั้ย หลังเกิดเหตุกับลูก?
แม่เป้ : ได้ค่ะ ผู้ปกครองน้องข้างๆ ส่งมาให้ส่วนตัว บอกว่าเป็นกิจกรรมวันนี้ เขาเลยส่งให้เราดูค่ะ แต่เขาไม่ได้ส่งให้เราเอง
ดูแบบนี้ถือว่าปกติมาก?
นพ.วีระศักดิ์ : ปกติมาก ถ้าห้วงเวลาตามที่ว่า ก็ห่างกันไม่ถึง 2 ชม. กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังภาพนี้ เด็กไปทำอะไร ถึงไม่หายใจ แม่ได้ถามเนิร์สเซอรี่มั้ย?
แม่เป้ : ช่วงเวลาต่อจากนี้หนูไม่ได้ถาม แต่หนูถามว่าตอนพบน้อง ก่อนไปส่งรพ. น้องทำอะไร หรือยังไงแบบไหนถึงได้รู้ว่าน้องมีอาการแบบนี้ เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลา 11 โมง เขาต้องปลุกน้องไปทานอาหารกลางวัน
นพ.วีระศักดิ์ : โดยปกติเด็กนอนช่วงบ่ายกัน ตั้งข้อสังเกตว่าน้องมีอาการอะไรหรือเปล่าถึงหลับไป เชื่อว่าไม่น่าใช่เวลาที่เด็กนอน
แม่เป้ : หนูก็ถามว่าก่อนส่งน้องไปรพ. มันเกิดอะไรขึ้น เขาแจ้งว่าถึงเวลา 11 โมง เขาปลุกน้องเพื่อทานอาหารกลางวัน พี่เลี้ยงเห็นว่าน้องอาเจียนตรงข้างๆ น้องนอน แล้วน้องตัวซีด เขาก็พากันส่งรพ. แต่มันเป็นคำพูดไงคะ หนูไม่เห็นรูป ไม่เห็นอะไรเลย หนูไปถึงรพ. ทีมแพทย์ก็มาแจ้งหนูว่าตอนนี้ชีพจรน้องยังไม่กลับมานะคะ ทีมแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจน้อง และเพิ่มโดสยากระตุ้นหัวใจ แต่ตอนนี้หัวใจน้องและสมองน้องไม่ตอบสนอง หลังจากเรารู้แล้วว่าลูกเราไม่กลับมาแล้ว หนูก็เข้าไปในห้อง พยาบาลบอกหนูก่อนว่าจะอธิบายก่อนเซ็นนะคะ น้องมาถึงรพ. น้องไม่มีชีพจรแล้ว น้องตัวซีดเขียว น้องไม่ได้เสียที่รพ. คุณแม่ต้องชันสูตรนะคะ เขาบอกว่าอาจชันสูตรที่นี่ หรือไปชันสูตรรพ.ที่สอง รพ.แจ้งแบบนี้ค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : ประเด็นที่สนใจ ปกติเด็กไม่ได้นอนกันในห้วงเวลานั้น
แม่เป้ : เคยถามแต่หนูจำไม่ได้ เพราะช่วงแรกๆ เราถามบ่อยๆ อยู่เป็นช่วงแรกๆ ที่ลูกเราไปเรียน ก็ถามว่าเอานอนแบบไหน เขาบอกเป็นเด็กเล็กก็จะนอนมากกว่า 1 รอบอยู่แล้ว
นพ.วีระศักดิ์ : โดยมาตรฐานทุกคนจะรู้ว่าคนดูแลต้องดูแลตลอดเวลา ไม่ละสายตา เพราะวัยนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ การนอนหลับเฉยๆ หรือนอนหลับแบบผิดปกติ ผมเชื่อว่าต้องมีช่วงเวลาที่คนต้องเห็น คงไม่ปล่อยให้เด็กละสายตา 10-20 นาทีขึ้นไป ผมว่ามันไม่ควร ทีนี้ช่วง 11 โมงไปปลุกเด็กทานข้าว แล้วปลุกไม่ตื่น มีอาเจียนข้างๆ ถ้าตามที่เขาบอกเล่า เหตุการณ์ต้องเกิดก่อน 11 โมง และควรต้องมีประจักษ์พยาน เพราะเป็นสถานรับเลี้ยงที่ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา แม้คุณจะอ้างเรื่องกล้องวงจรปิด แต่สิ่งที่คุณอ้างไม่ได้เลย คือตัวบุคคลต้องอยู่ เป็นไปไม่ได้ในห้องนี้ไม่มีคนอยู่ต้องเห็นและตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณเห็นแล้วช่วยเหลือหรือเปล่า เพราะความเป็นพี่เลี้ยง เขาต้องฝึกฝนเรื่องการสังเกตเด็ก ถ้ามีเหตุอะไรเขาต้องช่วยได้ทันที
ห้องที่นอนคือห้องผ้ายางสีแดง-น้ำเงิน มีเด็กคนอื่นอยู่ด้วย?
นพ.วีระศักดิ์ : หลังจากฟังที่เล่า เด็กต้องมีหลายคน ผู้ดูแลหลายคน ห้องไม่มีจุดไหนเป็นจุดอับที่มองไม่เห็น เด็กเกิดอะไรขึ้นในห้วงเวลาตรงนั้น วันนี้สิ่งสำคัญคือกล้องวงจรปิด แต่ถ้าแจ้งแบบนี้ มันกลายเป็นพยานบุคคลแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เกรียงไกร : ที่บอกว่าถามเนิร์สเซอรี่ เจอน้องปลุกแล้วไม่ตื่น หน้าซีด หลังตรวจสอบ เนิร์สเซอรี่ได้ถามมั้ยว่ามีการป้อนอาหารหรืออะไร
แม่เป้ : ตรงนี้ไม่ได้เล่าค่ะ
เกรียงไกร : ตรวจในร่างกายน้องแล้วเจออะไรบ้าง
แม่เป้ : จากการผ่าพิสูจน์ ทางคุณหมอแจ้งว่า ผ่าแล้วก็เป็นแค่นมอยู่ในกระเพาะอาหารปกติ ไม่ได้ติดหลอดลม ไม่ได้เป็นสาเหตุของการสำลักนม ระบบภายในปกติ ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีเลือดออกทางช่องท้อง หมอเลยยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องว่าเป็นเพราะอะไร เขาต้องพิสูจน์อีก จะรู้ผลอีก 1-2 เดือน ผลนี้ไม่ได้ส่งกับแม่แล้ว จะไปที่ตร. แต่ในร่างกายน้อง คุณหมอบอกว่ามีตรงหัว น่าจะข้างขวาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด มีรอยช้ำ แต่เป็นแค่รอยผิวตรงผิวนอก ไม่ได้เป็นชั้นใน คุณหมอบอกว่าต้องส่องกล้องที่ตาก่อนว่าจะมีเลือดมั้ย แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นสาเหตุในการเสียชีวิต เพราะเราก็คิดว่ามันอาจเป็นช่วงเวลาของเขา ที่เกาะยืน ล้ม โดนอะไรบ้าง อันนี้แม่คิดเอง
นพ.วีระศักดิ์ : ในเด็กเล็กบางทีเสียชีวิตแล้วเป็นข้อสงสัยทางการแพทย์ เหมือนจับเด็กมาเขย่า ก็มีโอกาสทำให้บาดเจ็บที่สมอง เวลาเขาตรวจพิสูจน์ เขาดูไม่ชัดเจน ก็จะดูที่ดวงตาว่ามีเลือดออกหรือไม่ก็จะเป็นตัวสื่อว่ามันมีการจับเขย่าหรือไม่ ถ้าจับเขย่าเด็กถือว่าเป็นอันตราย เพราะกะโหลกเด็กกับสมองมีช่องว่าง ถ้าเราโตขึ้น เนื้อเยื่อจะแข็งแรง ช่องว่างจะน้อยลง แต่ในเด็กทารกมีผล อันนี้เป็นหนึ่งในข้อสงสัย ผมกำลังมองว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น มีการช่วยเหลือดูแลเด็กในภาวะที่เกิดแบบนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะ 11 โมงไปปลุกเด็กไม่ตื่นกี่โมง โทรหาญาติ 11.27 น. แล้วไปถึงรพ.กี่โมง
แม่เป้ : เขาโชว์ว่าเขาโทรหา 1169 เวลา 11.15 น. แต่เขาคิดว่าน่าจะมาช้า เขาเลยไปส่งเอง
อาการอาเจียนของเด็กวัย 10 เดือน จะเกิดจากอะไรได้บ้าง?
นพ.วีระศักดิ์ : เราตัดประเด็นเรื่องนม เพราะมีการแจ้งแล้วว่าไม่เกี่ยว ส่วนที่เป็นไปได้สูงคือเรื่องบาดเจ็บที่สมอง เหมือนเวลาเราไปฉุกเฉิน แพทย์ฉุกเฉินจะบอกว่ากลับบ้านไปถ้ามีอาการอาเจียนพุ่งหรือปลุกไม่ตื่นให้มารพ. ถ้าบาดเจ็บที่สมองก็มีโอกาสได้ ส่วนสาเหตุอื่นๆ อาจมีภาวะอาหารเป็นพิษหรืออะไรอื่นๆ ก็ว่ากันไป
ตั้งข้อสังเกตได้ว่าตอนออกไปทำกิจกรรมข้างนอก ก่อนน้องกลับมานอนในห้อง อาจมีอะไรที่ทำให้น้องบาดเจ็บที่สมองและอาเจียน ก็อาจเป็นไปได้?
นพ.วีระศักดิ์ : อาจเป็นไปได้ ที่บอกว่ามีรอยช้ำ อาจล้มกระแทก ตอนหมอสงสัยตรวจเรื่องตา มีการเขย่าหรือไม่ เป็นได้หลายสาเหตุเลย อาเจียนนี่ต้องมีคำอธิบายอยู่แล้ว
ถ้านอนรวมกันในห้อง ก็น่าจะมีคนเห็น?
เกรียงไกร : เนิร์สเซอรี่ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ถ้าไม่ตลอดเวลาผิดกฎหมาย ตอนที่เจอตอนน้องอ้วก เขาเล่ามั้ยว่าเขามีคนดูแลมั้ย
แม่เป้ : ตรงนี้หนูไม่ได้ถามละเอียด ให้น้าเล่าค่ะ
น้า : หลังเกิดเหตุ เราได้ไปแจ้งความที่สภ.สภ.พาร้องเวรไปตรวจสอบในพื้นที่ในเนิร์สเซอรี่ คุณน้าลงไปดูกับคุณพ่อ เพื่อดูกล้องในที่เกิดเหตุ น้องนอนตรงวิดีโอที่ให้ดู มีพี่เลี้ยงสองคนที่เห็นเหตุการณ์ ตอนนั้นพี่เลี้ยงเล่าว่าให้น้องกินนมนอน แล้วมาปลุกไปกินข้าว พี่เลี้ยงมาคนเดียว เห็นน้องอ้วก ก็เลยไปตามพี่เลี้ยงอีกคน เขาก็ไปตามผอ. หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกับน้องบ้าง เขาช่วยเหลือยังไง
เกรียงไกร : แสดงว่าก่อนมาเห็นเขาไม่มีใครดู ตามกฎหมายเขามีหน้าที่ดูแล ถ้าเขาไม่ดูแล ประมาทเลินเล่อจนกระทั่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็มีความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ให้กินนมแล้วนอน อาเจียนจากนมได้มั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ก็เป็นไปได้ เพียงแต่ว่าการสำลักนม เด็กจะไอ มีอาการหายใจติดขัดรุนแรง ถ้าไปช่วยเหลือถูกวิธี เด็กจะไม่เสียชีวิต เรื่องวัยเด็ก การป้องกันไม่ให้เด็กดื่มนม นอนราบ ต้องอุ้มเรอ เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ และเฝ้าดู ก็ย้อนกลับมาว่าต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ถ้าเกิดอะไรขึ้น เราช่วยเหลือถูกวิธี โอกาสเด็กรอดชีวิตก็มีสูง
เขาบอกมั้ยเด็กนอนราบหรือนอนหมอน?
แม่เป้ : หมอเดินมาบอกว่าเป็นการสำลักนม หนูเลยถามว่าป้อนนมลูกหนูแบบไหน ส่วนตัวหนูเองจะอุ้มลูก แล้วให้ลูกดื่มนม หรือเราจะมีหมอนให้ลูกนอนตะแคงกิน เขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้นอนราบ เขามีหมอนให้นอน เขาบอกแบบนี้
นพ.วีระศักดิ์ : แต่ทิ้งเอาไว้ให้อยู่กับขวดนม
แม่เป้ : คุณหมอถามว่าน้องกินเองหรือมีคนป้อน เขาก็จะบอกว่าปกติน้องถือเอง ถ้าน้องไม่กินหรือหลับก็จะคายออก
นพ.วีระศักดิ์ : ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง ต้องมีคนดูแล น้องเพิ่ง 10 เดือนเองครับ
เกรียงไกร : เขามีหน้าที่ต้องดู ถ้าไม่ดูก็อาจจะเป็นความประมาท แล้วเป็นผลเสียตามมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องให้ความเป็นธรรม เขาจะให้การหรือบอกอย่างไรในรายละเอียด แต่ถ้าข้อเท็จจริงแค่นี้เขามีหน้าที่ดูแลแล้วปล่อยปละละเลย ถือว่าประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นพ.วีระศักดิ์ : ถ้าไม่ใช่เรื่องนมทำให้เสียชีวิต ก็จะเป็นเรื่องความประมาท ทำให้เสียชีวิตโดยตรง ต้องแยกออกไป ต้องดูแล ถ้าดูแลใกล้ชิด เกิดเหตุอะไรขึ้นยังพอช่วยเหลือได้
หลังน้องเสียชีวิต ครอบครัวพยายามตามหาว่ากล้องวงจรปิดในห้องนอน บันทึกอะไรบ้าง จะเห็นเลยว่าเป็นยังไง ปรากฏว่าถามกับเนิร์สเซอรี่ให้คำตอบไม่ตรงกัน ครั้งแรกบอกไม่ได้เสียบปลั๊ก สองบอกกล้องเสีย?
แม่เป้ : เราขอดูกล้องวงจรปิด เราอยากรู้ว่าก่อนลูกเราเสียมีอาการเป็นยังไงบ้าง เราเริ่มรู้แล้วว่าตอนลูกเรานอนอยู่ คุณไม่ได้ดูแลลูกเรา
“คุณซี” อดีตพี่เลี้ยงเคยทำงานที่แห่งนี้ ทำนานมั้ย?
ซี : ตอนนั้นไปสมัครงาน เขาให้ทดลองงานแค่ 1 วันเต็มๆ ค่ะ ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
ศูนย์แห่งนี้ดูแลเด็กเป็นยังไง?
ซี : สงสารเด็กมากค่ะ วันแรกที่เข้าไป ในห้องที่น้องอยู่ จะมีห้องเล็กๆ เป็นห้องกลาง หลังห้องข้างหน้าที่เขาเอาไว้ปูให้เด็กอยู่ ห้องนั้นจะมีกล้อง ส่วนห้องที่น้องอยู่เป็นห้องกลาง แล้วจะมีอีกห้องเป็นห้องที่เปิดประตูไปอีกฝั่ง น้องได้อยู่ห้องไม่มีกล้อง อยู่ด้วยกันประมาณ 20 กว่าคน ณ เวลานั้นที่ไปทดลอง เด็กที่อยู่ในนั้นสภาพบางคนย่ำแย่มาก น้องหน้าเศร้า ตาดำๆ เหมือนโดนบังคับค่ะ เขาจะให้เด็กนั่งเรียงแถวเรียงไป นั่งดูทีวี จอเล็กๆ ในห้องสี่เหลี่ยมนั้น มีเด็กประมาณ 6 เดือน หรือเด็ก 8- 10 เดือน สองคน น้องเป็นวัยกลาง เขาจับน้องมัดขาข้างนึงไว้กับรถกลมๆ อะไรสักอย่างตรงนั้น ส่วนน้อง 6 เดือนเขาจะปล่อยให้อยู่ในผ้าปูที่นอนเล็กๆ ระหว่างทั้งวันที่ดูแลน้อง ทำใจไม่ได้ค่ะ คำพูดคำจาทุกคนหยาบคายมาก มึงกูกับเด็กทุกคน เด็กคนไหนลุกขึ้นเขาจะคอกเลยว่ามึงลุกทำไม เดี๋ยวจะโดน ตกใจมากว่าทำไมใช้คำพูดนี้กับเด็ก น้องๆ กลัวนั่งนิ่งมากค่ะ ไปไหนไม่ได้ค่ะ
เห็นวันนึงรับไม่ได้ที่จะอยู่ศูนย์แห่งนี้?
ซี : ใช่ค่ะ มัดขาเด็ก 8 เดือน เพื่อไม่ให้คลาน เพราะเด็กเยอะมาก ประมาณ 20 กว่าคน มีคนดูแลแค่ 3 คน หลังจากนั้นประมาณ 11 โมง หนูดูแลน้อง 8 เดือน 1 คน วันนั้นเขาให้ดูน้องคนนี้เพราะน้องเขาคลาน เขาแกะเชือกจากขาน้องมาให้เราดู เราดูแลน้องคนนั้นในวันนั้น ป้อนข้าว น้องหิวโหยมาก น้องกินข้าวหมดถ้วย 11 โมงเขาเอาน้องนอน แล้วมีน้อง 10 เดือนอีกคน เวลาเขานอน 11 โมงเขาเอาผ้าอ้อมเด็กแต่ละคนปิดตาน้อง 11 เดือนคนนั้นที่เขาดู พี่เลี้ยงอายุ 30 กว่า เขาเอาผ้าปิดตา เอาเด็กนอนคว่ำแต่ตบหลังค่ะ
ทำไมต้องเอาผ้าปิดตา?
ซี : เขาบอกน้องชอบแบบนี้ เรางงมากว่าเด็กจะชอบอะไร เหมือนบังคับให้เด็กนอน
รับไม่ได้?
ซี : ใช่ค่ะ สุดๆ เลย ข้างนอกเพอร์เฟกต์มาก ถ่ายภาพสร้างภาพไม่กี่วินาที เด็กต้องมาอยู่ในห้องไม่มีกล้องค่ะ ตอนเช้าเขาพาเด็กโตไปถ่ายคลิปส่งให้พ่อแม่ หนูรอจนเลิกงานตอนเย็น 6 โมง หนูอยากดูว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่านั้น พอผู้ปกครองใกล้มารับ เขาจับเด็กทุกคนแต่งตัวสะอาดสะอ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ระหว่างวันเด็กมอมแมมมาก
เหมือนที่คุณแม่บอกว่าภาพถ่ายน้องปาลิน มีคราบน้ำตา เศร้า เหมือนที่คุณซีเล่า เด็กทุกคนเศร้ามาก หิวโหย ย่ำแย่ ไม่ตรงกับภาพในเฟซบุ๊ก?
ซี : ใช่ค่ะ น้องเข้าห้องนั้นปุ๊บ น้องไม่สามารถขยับไปไหนได้ วันนั้นน้องคนนึงประมาณ 2 ขวบได้ เขาฉี่ใส่กางเกง น้องคนนั้นโดนตีนะคะ ตีด้วยมือค่ะ วันนั้นเห็นที่ขาแขนค่ะ วันนั้นเด็กอยู่ในห้องทั้งหมด 20 กว่าคน เห็นเหตุการณ์หมดเลยค่ะ หนูนั่งอึ้งเลยนะ น้ำตาจะไหลก็ไหลไม่ได้ ก้าวขาเข้าไปห้องเด็ก เขาห้ามเอามือถือเข้าไปค่ะ ถ้าให้พูดเลี้ยงเหมือน...เลยค่ะ เขาละเลยมากเลยค่ะ
เกรียงไกร : พี่เลี้ยงทุกคนรับรู้ทั้งหมดเลยมั้ยครับ
ซี : เขาพูดคำหยาบเหมือนกันทุกคนเลยค่ะ เขาอยู่ด้วยกันมายาวนาน คนเข้ามาก่อนหนู ออกทุกคนเลยค่ะ รับไม่ได้ค่ะ ขนาดหนูไปแค่วันเดียวเหตุการณ์ยังขนาดนี้ แล้วหนูไม่มีหลักฐาน ไม่มีกล้องโทรศัพท์ที่จะถ่าย อยากให้เห็นจังๆ ข้างในว่าเด็กทุกคนนั่งเงียบ นิ่งๆ ขยับไม่ได้ ลุกขึ้นก็ด่ามึงลุกทำไม เดี๋ยวมึงโดน พ่อแม่เด็กไม่รู้ว่าโรงเรียนนี้ข้างในเป็นยังไง น้องก็กลัว ไม่กล้า มีแม่ๆ หลายคนโทรมาหาหนู หนูบอกได้เลยว่าลูกเขาไม่ได้โดนอุบัติเหตุหรอกค่ะ มีคนทำเขา
คิดว่าน้องอาจถูกตีหรือถูกทำร้าย?
ซี : ใช่ค่ะ ถ้าน้องสำลักนมไม่ใช่หรอก ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น มันยื้อมานานมากๆ เขาสร้างได้หรูมากๆ เลยค่ะ
ภาพที่เห็นทางเฟซบุ๊ก คำพูดที่พูดกับพ่อแม่ ที่จะพาลูกมาฝาก มีกล้องวงจรปิด มีเสริมพัฒนาการต่างๆ ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโฆษณา?
ซี : เฟกหมดเลยค่ะ เขาถ่ายคลิปตอนเช้าแป๊บเดียว หลังจากนั้นเด็กนั่งดูทีวี แล้วเด็กต้องไปทานข้าว 2-3 โมงจะปลุกเด็กมามัดผม แต่งตัวเพื่อรอให้พ่อแม่มารับค่ะ
ไม่ได้เป็นเหมือนที่โฆษณา ที่บอกว่าไม่ให้เด็กดูจอ แต่นี่ดู?
ซี : เรียงแถวดูจอเลยค่ะ ตอนหนูไป เขาให้พี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 8 คนค่ะ ไปวันแรกก็ไม่ไปอีกเลยค่ะ
ฟังแล้วอึ้งเลย?
ย่า : (ร้องไห้) หายใจไม่ทั่วท้อง ไม่รู้ว่าหลานเราโดนอะไรมาบ้าง
สร้างภาพหมดเลย ภาพที่เห็นททางเฟซบุ๊ก ถ่ายรูปน้องตอนเช้า ทำกิจกรรม เก็บไว้ส่งพ่อแม่?
ย่า : เคยแปลกใจว่าทำไมโรงเรียนนี้เลี้ยงหลานเราสะอาดจัง ขนาดเราเลี้ยงเอง ยังมีสกปรก ก็คิดว่าคงเลี้ยงแบบคุณหนู คงดูดี เราเลี้ยงแบบบ้านๆ เรายังแปลกใจ ยังคุยกับลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้ยังเคยพูดเองว่าเสื้อผ้าปาลินไม่เคยเลอะเลย
จับอาบน้ำแต่งตัวตอนพ่อแม่จะมารับ เท่าที่ฟังไม่ได้ให้ทำอะไรเลย เด็กจะคลานยังมัดขา ให้เด็กนั่งดูจอ เด็กไปไหนไม่ได้ ลุกมาจะตี มี “คุณหวาน” อดีตพี่เลี้ยงอยู่ในสาย ทำงานที่นี่นานมั้ย?
หวาน : ทำได้วันเดียวเหมือนกันค่ะ วันที่ 24 ธ.ค.68 วันนั้นน้องปาลินเขาแจ้งว่าไปฉีดวัคซีน ได้เจอน้องมิลินกับผู้ชายคนนึง
แม่เป้ : ตั้งแต่ 24 ลูกหยุดปีใหม่ ไม่ได้ไปแล้วค่ะ
สภาพที่โรงเรียนเป็นยังไง?
หวาน : เข้าไปวันแรกตกใจ เขาให้เด็กนอนกับพื้น แล้วป้อนข้าว เอาขาล็อกตัวน้อง ให้น้องนอนกินข้าว นอนหงายค่ะ น้องน่าจะอายุประมาณ 7 เดือนค่ะ ให้ศีรษะนอนราบกับพื้น เอาขาล็อกลำตัว พาดไปแถวๆ หน้าอก เรารู้สึกว่าแปลกๆ จริงอย่างที่คุณซีพูดทั้งหมดว่าเขาให้เด็กดูทีวีทั้งวัน ห้ามลุกห้ามขยับไปไหนเด็ดขาด ถ้าลุกคือโดนตี สิ่งที่เขาทำโทษเด็กคือโดนโขกหัวบ้าง โดนทุบหลัง เอากำปั้นทุบไปที่หัว
นพ.วีระศักดิ์ : ที่เห็นหนักสุดวันนั้น คืออะไร
หวาน : ช่วงเด็กนอน เขาจับเด็กเหวี่ยงลงที่นอนค่ะ ที่นอนเขาปูไว้แล้วค่ะ ที่นอนของเด็ก ก็ไม่ได้นุ่มมากค่ะ โยนไปเด็กกระแทกพื้นแน่นอน ในส่วนที่เราเจอ น้องลินที่เราดูแล เขาจะจับมัดบนรถเข็นอย่างนั้นทั้งวันโดยไม่ให้นอน ถึงเวลานอนหลับก็ไม่ได้เอามานอนกับพื้น เขาบอกว่าน้องติดนอนแบบนั้น ก็ให้นอนแบบนั้นแหละ น้องน่าจะอายุ 7-8 เดือน หนูถามเขา เขาก็บอกว่าไม่รู้อายุกี่เดือน จับมัดตั้งแต่เช้ายันเย็น น้องร้องจนเหนื่อย จนหลับไปค่ะ ถ้าเด็กร้องเขาไม่ให้เราเข้าไปโอ๋หรือทำอะไรนะคะ ให้เขาเงียบไปเอง
เกรียงไกร : ตอนคุณหวานเข้าไป มีพี่เลี้ยงกี่คน
หวาน : 5 คนค่ะ แต่คนดูจริงๆ มีแค่ 3 คน อีกสองคนนั่งดูเฉยๆ ไม่ได้ช่วยทำอะไร
เกรียงไกร : ตอนทุบเด็ก ผอ.อยู่ด้วยมั้ย
หวาน : อยู่ค่ะ เขารับรู้ทุกอย่างค่ะ ใช้เท้าเขี่ยเด็ก เวลาเด็กนอนค่ะ ใช้คำพูดกูมึงทุกอย่าง มึงจะลุกไปไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
อาหารของเด็กโตหน่อย เขาได้กินดีมั้ย?
หวาน : อันนี้ไม่เห็นเลยค่ะ เราได้ดูแค่เด็กเล็ก เขาเตรียมข้าวมาให้เราป้อนของเด็กเล็ก ของเด็กโตเราไม่รู้ว่าทานแบบไหน แล้วจริงนะคะที่เอาเด็กไปถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วเข้ามา เด็กไม่ได้ทำกิจกรรมขนาดนั้น
กิจกรรมเสริมพัฒนาการให้เด็กได้คลาน ได้จับดิน เลอะเทอะ มีมั้ย?
หวาน : มีแค่เอาไปถ่ายรูปแป๊บๆ ไม่ทันได้เรียนรู้อะไรหรอกค่ะ
กล้องวงจรปิดมีกี่จุด?
หวาน : ไม่ทันได้สังเกตค่ะแต่ถามเขาว่ามีกล้องวงจรปิดให้ผู้ปกครองได้ดูมั้ย เขาบอกว่าเขามี อันนี้คุยกับเจ้าของนะคะ เขาบอกมี แต่ผู้ปกครองบางคนเรื่องเยอะ เลยตัดปัญหาไม่ให้ดู ช่วงตอนสัมภาษณ์ เขาถามคำถามนึงว่า ที่อื่นที่เคยทำมา เขาทำโทษเด็กมั้ย เขาทำรุนแรงประมาณไหน พอเข้ามาก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้นี่เอง เขาทำเหมือนไม่ใช่คน ไม่ใช่เด็ก เห็นแล้วหดหู่มาก
เกรียงไกร : ตอนเข้าไป วิธีการชงนม เขาชงไว้ทุกคนมั้ย
หวาน : ใช่ค่ะ
เกรียงไกร : ตอนคุณหวานเข้าไป ให้น้องๆ นอนกี่โมงครับ
หวาน : เด็กเล็กหลังถ่ายรูปเสร็จก็เอาไปนอนได้เลย ประมาณ 10-11 โมงค่ะ เด็กเล็กได้กินข้าวแค่มื้อเช้า ส่วนเด็กโตเข้ามาตอนเที่ยงๆ บ่าย
นพ.วีระศักดิ์ : หมายถึงเด็กเล็กทานตอนเช้าแล้วเอาเข้านอน 10-11 โมง นอนยาวไปเลย ไม่ได้ทานมื้อเที่ยงนะ
หวาน : ใช่ค่ะ ปลุกอีกทีประมาณ บ่าย 3 ประมาณนี้ค่ะ
เกรียงไกร : ตอนให้นอน มีคนดูมั้ยครับ
หวาน : มีค่ะ แต่บางคนก็เล่นโทรศัพท์ เจ้าของก็ไปนอนอีกห้องนึง เจ้าของกับพี่เลี้ยงคนอื่นเขาเหมือนเป็นญาติกัน ตอนนั้นที่หนูทำ จะมีทีเชอร์อีกคนนึง
มีการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ มั้ย?
หวาน : มีสอนตอนช่วงเด็กตื่นนอน พาเด็กร้องเพลง แล้วเล่านิทานค่ะ
จับเด็กมัดตรงกัน เพิ่มเติมคือเอามือทุบหัวเด็ก จับเหวี่ยงโยนลงที่นอน?
นพ.วีระศักดิ์ : เป็นพฤติกรรมอันตรายต่อชีวิตเด็กทั้งนั้น มีความเสี่ยงทั้งนั้น
หวาน : ช่วงรอผู้ปกครองมารับ เขาสั่งให้เด็กนอนตรงนั้น ห้ามลุกไปไหน เวลาผู้ปกครองมา เขาก็เรียกเด็กมาเช็ดทำความสะอาด เตรียมความพร้อมเพื่อกลับบ้าน
ทุกคนไม่ได้มีจิตใจรักเด็กเลย?
หวาน : ไม่ ไม่ควรจะเปิดด้วยซ้ำค่ะ
อยู่วันเดียวแล้วออกเลย?
หวาน : ใช่ค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : ฟังแล้วรับไม่ได้ แย่มาก หัวใจของเรื่องนี้ ฟังจากคุณแม่เล่าตั้งแต่ต้น ผมว่ากล้องวงจรปิด มันเป็นมาตรฐาน น่าจะต้องมี และต้องได้เห็นตลอดเวลาด้วย นับจากนี้ผู้ปกครองที่ฟังคงคิดเหมือนผมว่าต่อไปนี้เรื่องโรงเรียน ต้องขอได้เห็นว่าลูกทำอะไรหรือเปล่าในแต่ละวัน คงไม่ได้ดูแค่ภาพที่ส่งมาให้ ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณซีคุณหวานเล่า มันแย่มากๆ กระทำกับเด็กมันร้ายแรงมาก
มีอีก “คุณเอ” แม่เด็กที่เคยเอาลูกไปที่ศูนย์แห่งนี้ ลูกแม่เออายุเท่าไหร่?
เอ : ตอนเอาไปฝาก อายุประมาณ 8 เดือนคื่
เกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่เอ?
เอ : ระหว่างพาไปฝากประมาณเกือบ 2 เดือน ระหว่างที่ฝาก ช่วงแรกน้องร่าเริงดี ช่วงหลังๆ น้องร้องไห้ เจอหน้าคุณครูแล้วร้องไห้ มีแผลกลับมาตามตัว บางวันมีรอยอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่เราคิดว่าลูกเราเพิ่งคลานหรือเปล่า ไม่ได้คิดว่าโดนทำอะไรมั้ย สอบถามไปเขาก็บอกว่าไม่รู้เป็นรอยอะไร เป็นมาจากที่บ้านหรือเปล่า
เป็นหลายจุดเลย?
เอ : วันที่สอบถามเขาไป รับจากเนิร์สแล้ว ตอนเย็นโทรถามว่ามันเป็นรอยอะไร เรามองว่าเป็นรอยช้ำเลย ในรูปอาจมองไม่ชัด แต่แม่เห็น เพราะผมมันปิดบ้าง มันเป็นรอยม่วง พอถามเนิร์สก็อึกอัก โทรมาหลายรอบ ตั้งแต่ 5 โมงถึงทุ่มนึง 5-6 รอบ เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่รับจากคุณแม่มา แต่คุณแม่ถ่ายรูปลูกเยอะมาก ไม่มีรอยที่หัวค่ะ เนิร์สมาขอโทษบอกว่าจะดูแลให้ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นที่เนิร์ส เขาบอกเป็นจากคุณแม่ค่ะ
ที่แก้มน้องเป็นอะไร?
เอ : วันนั้นคุณครูโทรมาแจ้งว่าอาบน้ำน้องแล้วแพ้ครีมที่เนิร์ส ปกติเราเตรียมครีมอาบน้ำ ครีมทาตัวให้น้องประจำอยู่แล้ว วันนั้นคุณครูโทรมาแจ้งว่าน้องแพ้ครีมที่เนิร์สทาให้ค่ะ แต่ไม่รู้เป็นครีมอะไร เนิร์สบอกจะให้พาไปหาหมอมั้ย เราเลยบอกว่าเราไปรับน้องเลย พอรับมาแล้วไม่ได้เป็นรอยแพ้ แต่เป็นรอยแดง ประมาณ 2 วันจางลงค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : ดูแล้วน่าจะเป็นรอยจากการถูกทำร้าย
เอ : ไม่แน่ใจค่ะ วันนั้นเราไม่คิดว่าเนิร์สจะทำร้ายลูกเรา แต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะทำหรือเปล่า เดิมที่น้องเคยแพ้ครีมจะเป็นผดผื่นมากกว่าค่ะ แต่นี่ไม่ใช่ผดค่ะ เป็นปื้นแดงค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : คล้ายรอยนิ้วมือหรือฝ่ามือมั้ย
เอ : ไม่แน่ใจค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : ผมเห็นด้วยนะ ลักษณะไม่เหมือนรอยแพ้ เป็นเฉพาะจุดเฉพาะที่ สีดูเหมือนลักษณะแดงบวม ผมเลยคิดว่าโอกาสในการแพ้มีน้อยเช่นกัน มีทั้งมือ ศีรษะ ที่มือเหมือนรอยจิก
เอ : ใช่ค่ะ แต่ไม่ได้ถามเนิร์ส คิดว่าลูกเราจับอะไรหรือเปล่า เพราะเป็นรอยที่มือ ไม่ได้แจ้งไป เรารับมาจากโรงเรียน พยายามตรวจร่างกายน้องตลอด เพราะเราก็กลัว เรามีลูกคนแรก ไม่เคยพาไปเนิร์ส เพิ่งพาไปเนิร์สค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : เอาลูกไปเลี้ยงกับเขาแล้วเกิดบาดแผลขนาดนี้ มากเกินไป มันแย่มาก ไม่รวมว่าบาดแผลเกิดจากอะไรจริงๆ นะ ที่มือเป็นรอยถลอกเหมือนโดนจิกลงไป แต่ความซนของเด็กก็ไม่ควรเกิดบาดแผลขนาดนี้
น้องงอแงมั้ย พาไปศูนย์แห่งนี้?
เอ : ตอนแรกที่ไปไม่ค่อยร้อง แต่หลังๆ มา ถ่ายรูปทำกิจกรรม น้องน้ำตาคลอ เหมือนเพิ่งหยุดร้องไห้ตลอด ก็ทักไปถามเนิร์ส เขาบอกไม่รู้เป็นอะไร ไม่เคยเจอเด็กแบบนี้เหมือนกัน จับเนื้อต้องตัวไม่ได้ เราเลยบอกว่าทำกิจกรรมกี่โมง เขาบอกทำตอน 9 โมงครึ่ง เราบอกว่าน้องหิวหรือเปล่า หลังๆ มา คุณครูอุ้มไปแล้วน้องร้องไห้ กรี๊ด เราก็คิดว่าจะอยู่ต่อหรือหาที่ใหม่ก็คุยกับสามี เขาบอกงั้นอยู่ต่อลองดู แล้วค่อยหาเนิร์สใหม่ แต่วันที่เรารู้สึกว่าพาลูกไปไม่ได้แล้ว คือแค่จอดรถ ยังไม่ทันลงจากรถ ลูกเห็นแค่ประตูเนิร์สเซอรี่แล้วลูกกรี๊ด เราก็ไม่ได้พาไปอีกเลย คือไป 1 อาทิตย์ ลูกป่วย 1 อาทิตย์ เหมือนไปอาทิตย์เว้นอาทิตย์ พอรอบนั้นลูกร้องไห้แล้วป่วย เราก็บอกเนิร์สว่าเดือนนี้ไม่ไปแล้วนะ และคงไม่ได้ไปแล้วค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : ภาพบริเวณแก้มสองข้าง มีข้อสังเกต ในภาพอาจดูเยอะไป แต่ความจริงมันแดง เป็นรอยเส้นขีดอยู่ทั้งสองข้างเลย ลักษณะเหมือนถูกรัด มีอะไรบางอย่างมาปิดเป็นรอยเส้น ตรงตำแหน่งที่สัมผัสมันแพ้กับสิ่งนั้น อาจเป็นผ้า เป็นยาง หรืออะไรก็ไม่ทราบ ลักษณะคล้ายๆ แบบนั้น ไม่เหมือนทาครีม มันเป็นขีดเส้นตรงเลย เด็กอาจโดนปิดอะไรบางอย่าง แล้วเกิดการเสียดสี มีอาการแพ้เป็นรอยแดงขึ้นมา ส่วนตำแหน่งศีรษะที่เป็นแผล โดยเด็กเราก็ตอบยากเรื่องอุบัติเหตุ แต่ถ้าล้มเอาศีรษะลงด้านข้าง ส่วนที่โดนกระแทกไปด้วยน่าจะเป็นใบหู แต่อันนี้มันเหมือนต้องโดนอะไรบางอย่าง โอกาสล้มเองแล้วเกิดบาดแผลแบบนี้ น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อย โดนกระแทกน่าจะใกล้เคียงมากกว่า ดูตามแผลตามมือ เหมือนรอยกดรอยจิกตามที่เห็น มันเยอะเกินไป สำหรับเราส่งลูกคนนึงไปอยู่เนิร์สเซอรี่แล้วอธิบายเราแค่ว่าเด็กซนและอุบัติเหตุ ถ้าเห็นเองจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงหมดเลย เราไม่แน่ใจ ไม่อยากปรักปรำ แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แพ้ มันคือเส้นตรงเลย
แม่ฝากเลี้ยงแค่ 2 เดือนเอาเด็กออกเลย?
เอ : ไม่ถึง 2 เดือนค่ะ เดือนแรกเป็นกลางเดือน เดือนที่สองเต็มเดือน เดือนที่สามเราจ่ายเต็มเดือนแต่เราไปได้แค่สามวันค่ะ
ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรกับเนิร์สเซอรี่?
เอ : ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ มีแค่แจ้งเนิร์สเซอรี่ว่าขอความเห็นใจให้จ่ายเงินคืนคุณแม่ได้มั้ย เนิร์สเซอรี่แจ้งว่าไม่คืน คุณแม่จ่ายทั้งเดือน จ่ายไปหมดแล้ว แต่เขาไม่คืนเงินค่ะ
ตอนนี้เลี้ยงน้องเอง?
เอ : ฝากอีกเนิร์สนึงค่ะ อีกวันก็พาไปดูเนิร์สที่ใหม่ เขาไม่มีกล้องวงจรปิด แต่น้องไปแล้ว น้องไม่ได้ร้องไห้ น้องแฮปปี้ เลยไม่ได้แบบต้องมีกล้องวงจรปิด คุณครูถ่ายรูปมาให้ดูว่าน้องทานข้าว น้องกินนม น้องนอน น้องทำกิจกรรมกับเพื่อน ภาพและวิดีโอไม่ได้ร้องขอ แต่คุณครูส่งให้ตลอดค่ะ แต่ที่เดิมไม่เคยส่งรูปให้เลย มีแค่รูปที่แท็กในเฟซบุ๊กว่าลูกคุณทำกิจกรรมอะไรเท่านั้นค่ะ
เรื่องกล้องวงจรปิด ตอนแรกเขาแจ้งว่าไม่ได้เสียบปลั๊ก เพราะเสาร์-อาทิตย์ไม่ได้ใช้งานเลยไม่ได้เสียบ อีกครั้งบอกกล้องเสีย?
พ่อ : ใช่ครับ เจ้าหน้าที่พาผมไปที่เกิดเหตุที่เนิร์ส เจตนาไปดูกล้องเลย เขาก็แจ้งว่ามันเสีย ไม่ได้ใช้นานแล้ว แต่ตอนเช้าที่ถามหา เขาบอกไม่ได้เสียบปลั๊ก ผมก็บอกว่าถ้าเสียก็จะขอดูว่าเสียอยู่ตรงไหน เขาพยายามยื้อไม่ให้ ตร.ก็ช่วยเค้นให้ เสียก็ไม่เป็นไรนี่ ขอดู สุดท้ายเราไปเปิดดู เขาถอดกล้องออกไปแล้ว มันไม่ใช่แค่เสีย แต่เป็นการถอดออก พอผมถามเขาบอกไม่ทราบ เหมือนไม่รู้เกี่ยวกับตัวกล่องว่าไปไหนยังไง บอกแค่ว่าไม่ทราบ
แม่เป้ : มีตัวนึงใช้ได้คือห้องทำงานผอ. เป็นแอปฯ ในมือถือ เจ้าหน้าที่ขอดู ทางผอ.พูดว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยมี ไม่เคยใช้ เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีแอปฯ ด้วย เห็นแค่ห้องทำงานเขาค่ะ หนูก็ถามว่า ณ ตอนนั้นผอ.อยู่ไหนตอนพี่เลี้ยงมาแจ้ง เขาบอกไม่ได้อยู่ห้องนี้ เขาอยู่ในบ้าน ห้องนอนเขาค่ะ
ถ้าฟังจากคุณซี ไม่มีกล้องวงจรปิดทุกห้อง กล้องที่เห็นอยู่ในห้องรวม ถ้าฟังข้อมูล พอเด็กอยู่ห้องนี้แล้ว เขาจะเอาเด็กไปอยู่อีกห้องที่ไม่มีกล้อง แสดงว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ อาจเป็นไปได้ที่เด็กอยู่ในห้องนี้ที่ไม่มีกล้อง ธงคุณพ่อคุณแม่จากนี้คืออะไร?
พ่อ : อยากขอดูกล้อง อยากรู้ว่าลูกเสียชีวิตยังไง อยากรู้แค่นั้นจริงๆ
เกรียงไกร : ยังไงพื้นที่มีกล้องอยู่ ตัวกล่องไม่อยู่ เขาต้องตอบให้ได้ ในเมื่อมีกล้องแล้ว แต่ไม่มีกล่อง อันนี้คือจุดพิรุธครับ น่าสงสัย
พ่อ : ล่าสุดเอาตัวกล่องวีดีอาร์มาคืน แต่ไม่มีฮาร์ดดิสครับ
นพ. วีระศักดิ์ : โห้ แต่ละอย่าง
เกรียงไกร : ถ้าเราจะเปิดอะไรสักอย่าง การมีกล้องเป็นการพิสูจน์ตัวผู้ประกอบการว่าเราดูแลดีแค่ไหน ยิ่งไม่มียิ่งตั้งข้อสงสัยว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่า ไม่งั้นจะเข้าเรื่องประมาท แต่ฟังจากที่คุณแม่ที่เคยเอาไปเลี้ยง มันอาจข้ามจากประมาทเป็นเจตนาแล้ว ยังไงควรพิสูจน์ และตรวจเรื่องพยานหลักฐาน มันอาจโดนทำลายได้ แต่ถ้าเราไม่เห็นประจักษ์พยาน ถ้าเขาทำลายพยานหลักฐาน ก็โทษหนักเหมือนกัน ยังไงก็ต้องตามติดเรื่องการสอบสวน
ถ้าเขายืนยันไม่มีกล้องวงจรปิด ก็จะคาใจพ่อแม่ไปตลอดว่าลูกเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด?
นพ.วีระศักดิ์ : ในฐานะแพทย์ เรื่องการเสียชีวิต รอผลผ่าชันสูตรศพอย่างเป็นทางการ ตอนนี้คุณแม่อาจได้รับข้อมูลบางส่วน มันจะมีผลจากชิ้นเนื้อ ผลเลือด มันจะตอบอะไรได้มากกว่านี้ ต้องใช้เวลา ตรงนั้นจะบอกสาเหตุการเสียชีวิตได้ พนักงานต้องเอาข้อมูลของคุณซี คุณเอ คุณหวานไปประกอบ การผ่าชันสูตรศพเป็นหัวใจสำคัญ ต้องรอผลตรงนั้น ถ้าออกมาแล้วว่าเกิดจากอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจน แต่ถ้าในสถานะความเป็นพ่อ เรื่องนี้แย่มาก พอฟังคุณซี คุณหวาน
ย่า : ไม่อยากคิดเลยว่าหลานโดนอะไรบ้าง (ร้องไห้)
นพ.วีระศักดิ์ : วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องไปกำกับดูแล เพราะมันไม่ตรงปก ต้องมีหน่วยงานรัฐไปกำกับดูแล ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน ทุกเหตุการณ์ต้องมีคนเข้าไปช่วยแก้ปัญหา เรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดเลย เมื่อกี้สะท้อนอยู่คำนึง ที่บอกว่ายังอยู่ได้อย่างทุกวันนี้เพราะเขายังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้
ย่า : หนูยังคิดอยู่ว่า ตั้งแต่นาทีแรก เขาจะเจรจาให้เรื่องมันจบทุกอย่าง อาจมีหลายเคสแล้วก็ได้ แต่เขาเจรจาสำเร็จ มีแต่เรานี่แหละไม่ยอม เพราะเราไม่อยากได้เงิน หลานเราสำคัญกว่า จนถึงตอนนี้ ก่อนที่แม่เขาไปขอรูป เขายังถามเลยว่าเราพอจะคุยกันได้อยู่มั้ย ณ วันนี้เขายังถามอยู่เลย
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ ควรเอาความจริงมาให้พ่อแม่รู้ดีกว่า ไม่ต้องต่อรองหรอก เอาหลักฐาน เอากล้องวงจรปิดมาให้
ย่า : ถ้าเขาเอาหลักฐานมาให้เราดู เขาไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลย เพราะเราเข้าใจว่าอุบัติเหตุเกิดได้ เราก็คนธรรมดา ทำมาหากินเหมือนกัน เขาทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้ว ถ้าน้องสำลักนมจริงๆ พี่เลี้ยงไปเข้าห้องน้ำ ช่วยไม่ทัน มันเหตุสุดวิสัย เราเข้าใจได้ แต่มันไม่มีอะไรเลย ให้การวกไปวนมา พอพม.ลงไปตรวจ ก็ยังไม่สามารถปิดได้อีกเหรอ บอกว่าไม่สามารถปิดชั่วคราวได้ หนูถามว่าทำเด็กตายคนนึง ไม่สามารถเคลือบแคลงอะไรให้ญาติของเด็กได้เห็นเลย ทำไมเขาถึงเปิดต่อได้ พม.ลงเมื่อวานนี้ แต่ปิดไม่ได้ เขาบอกเขาตรวจสอบทุกปี เขาเปิดถูกกฎหมาย แต่กล้องวงจรปิดไม่มีทุกห้อง มันผิดระเบียบหรือเปล่า หนูสงสัยแค่นี้
นพ.วีระศักดิ์ : วันนี้ออกรายการ ผมว่าไม่มีเด็กไปนั่งเรียนแล้ว
ย่า : ถ้าใครยังกล้าส่งไป หนูนับถือใจเขาเลยนะ (ร้องไห้)
เกรียงไกร : ถึงไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ผลนิติวิทยาศาสตร์ก็จะโชว์อยู่ดี
ย่า : เราเข้าใจการทำงานของทุกคน มีความผิดพลาดบ้าง คนเราไม่ได้เป๊ะตามนั้น แค่อยากรู้จริงๆ หลานฉันเสียเพราะอะไรคุณไม่ต้องมาเจรจาเรื่องเงินหรอก เราไม่ได้ลำบากเรื่องเงิน
นพ.วีระศักดิ์ : เราฟังคุณซี คุณหวาน คุณแม่ แน่นอนต้องไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร แต่วันนี้คุณไม่เปิดความจริงคุยกับญาติ พอมาถึงจุดนี้ มีคนนั้นคนนี้ออกมาพูด เนิร์สเซอรี่เสียหายเยอะ คนที่ฟังเรื่องนี้ เขาก็ไม่อยากให้ลูกไปเสี่ยงหรอก ถ้าอยากให้เคลียร์ก็เอาความจริงมาคุยกัน
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่มีการเจรจา?
ย่า : มันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะ เพราะเราพูดตลอดว่าขอความจริง