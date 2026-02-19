xs
“กบ สุวนันท์” โต้ชาวเน็ตคอมเมนต์ลูกสาว “ณดา” เต้น เหลวเป๋ว พ่อแม่ทำไมไม่เตือน? (คลิป)

เมื่อชาวเน็ตบางส่วนเห็นคอนเทนต์น้อง “ณดา ปุณณดา ปุณณกันต์” เต้น แล้วคอมเมนต์ว่า ไม่มีใครเตือนน้องเลยเหรอ, ทำไมพ่อแม่ไม่เตือน , แลดูไม่สุภาพเลยคุณแม่สุภาพมาก ล่าสุดแม่ “กบ สุวนันท์ ปุณณกันต์” ก็ออกมาตอบแทนลูกว่า 

“ความสุขของลูก.. ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน..แม่ไม่ต้องเตือนนะคะ

หลายครั้ง.. แม่เห็นลูกดูแลตัวเองเรื่องความเหมาะสมได้ดีโดยที่แม่ไม่ต้องบอกด้วยซ้ำ

ขอบคุณนะลูก @nada_blinkblink รักลูกที่สุดค่ะ

เพลงนี้ #เหลวเป๋ว เขาก็เต้นกันแบบนี้แหละค่ะ เดี๋ยวแม่จะหัด เต้นมั่ง อิอิ

ปล. แม่ดูแลอยู่ตลอดนะคะ ถ้ามีอะไรที่ควรเตือน จะรีบทำโดยไวไม่ต้องห่วงค่ะ”

@nada_blinkblink เหลวเป๋ว👀 #เหลวเป๋ว ♬ เหลวเป๋ว (MELTED) - ไอซี















