ทำตาใหม่แล้วปัง “ญดา นริลญา” ไม่สนคนชอบหน้าเดิม เผยเพลิงพระนางเวอร์ชั่นใหม่ ส่วนใหญ่เดาผิด!

“ญดา นริลญา” ไม่สนคนชอบหน้าเดิม ยืดอกรับทำตาใหม่แล้วปังงานเข้ารัวๆ พร้อมเผยป่วยไทรอยด์ทำน้ำหนักขึ้น 4 กิโล ใน 3 เดือน แจงสาเหตุหน้าบวมที่หลายคนเข้าใจผิด ฝากรอชมเพลิงพระนางเวอร์ชั่นใหม่สุดอลังการที่เดาบทกันไม่ถูกแน่นอน บอกให้ทุกคนกลับไปเดากันใหม่
เรียกว่าสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว สำหรับนางเอกสาว “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร”ที่ล่าสุดได้มาร่วมบวงสรวงซีรีส์เรื่อง Play Park รักไม่คาดฝัน ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ พระราม 4 เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีการไปทำตามาใหม่ ขยายให้ใหญ่ขึ้น แต่ก็เห็นคอมเมนต์คนที่บอกว่าชอบหน้าเดิมมากกว่า ซึ่งสาวญดาก็บอกว่าตนแฮปปี้กับหน้านี้ เพราะทำมาแล้วปัง งานเข้าดีมากๆ
“สวยใช่ไหมคะ ก็กินน้ำไง วันละแปดชั่วโมง นอนวันละแปดแก้ว (หัวเราะเพราะตั้งใจให้เป็นมุก) กินทั่วไปเลย แล้วก็นั่งสมาธิ สวดมนต์พระคาถาชินบัญชร (หัวเราะ) ตั้งแต่ปรับโหงวเฮ้งก็รู้สึกดีขึ้นนะ รู้สึกว่าสวยขึ้นไง ทำมานานแล้วค่ะ เข้าที่แล้ว คือผู้หญิงดวงตามันก็เป็นเรื่องสำคัญเนอะ รูปตา ขนาดตา มันไม่ได้ตาตกค่ะ แค่อยากให้มันกว้างขึ้นเฉยๆ เอาไว้มองคนที่หางตาได้เยอะขึ้น เรื่องจริงนะ มันมีเนื้อที่มันเหมือนเห็นเยอะขึ้น อย่างอื่นก็มีแบบเติมนู่นเติมนี่ ปรับลดบ้างอะไรบ้าง หัตถการทั่วไป ตอนนี้พอใจแล้ว มีแค่ตอนนี้ต้องลดหุ่นหน่อย อ้วนขึ้น
ก่อนทำไม่ได้เปิดไพ่เลย กลัวไพ่ขึ้นไม่ดีก็ไม่ได้ทำสิ ก็เชื่อเรื่องดวงค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้ปรับเยอะแล้วก็คือดวงเหมือนมันจะต้องทำก็เลยได้ทำ แบบปุ๊บปั๊บรับโชคเลย แต่แม่ดูดวงให้ว่าทำแล้วจะปังกว่าเดิม หนูไม่ได้ดูเอง เขาก็บอกว่าทำได้ แต่เขาก็มาบอกตอนหลังว่ามันดีนะ แล้วหลังจากนั้นก็ดีขึ้นจริงๆ งานก็เข้า มันปังขึ้น แต่ก็มีคอมเมนต์ว่าหน้าเก่าดีอยู่แล้ว บางคนก็บอกว่าทำอันนั้น อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ต่างๆ นานา เหมือนชอบหน้าเดิมมากกว่า ก็มันหน้านี้แล้ว มันก็ต้องหน้านี้ นี่หน้าหนูนะคะ ตอนนี้มันก็เข้าที่แล้วค่ะ หลายเดือนแล้ว”
ยอมรับอึดอัดที่บอกอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เพลิงพระนางไม่ได้เลย
“มีคนเดาผิดแล้วก็เดาถูกเยอะนะ แต่เวลาคนเดามากๆ สนุกนะ ไม่อยากให้เขาเฉลยออกมาเลย ชอบให้คนเดา (หัวเราะ) หนูก็ไม่ตอบเลย หยิ่ง ปล่อยให้คนงง คือเขาถามว่าอยากรู้จริงๆ ว่าเล่นเป็นอะไร เราบอกว่าไม่บอก ทำไมต้องบอกล่ะ จริงๆ คือกลัวโดนปรับค่ะเพราะหนูเซ็นสัญญาไว้ห้ามบอกใคร (หัวเราะ) อึดอัดมาก คือก่อนหน้านี้เวลาไปถ่ายเราบอกใครไม่ได้เลยว่าถ่ายเรื่องอะไร แล้วพอปล่อยออกมาปุ๊บก็บอกไม่ได้อีกว่าเล่นเป็นใคร ก็อึดอัดนะ วอนเน็ตฟลิกซ์เถอะค่ะ ช่วยหนูที หนูไม่ไหวแล้ว
ถามว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะเหมือนเวอร์ชั่นละครไหม คือมันเป็นการเล่าแบบใหม่ เป็นเมืองสมมติขึ้นมาใหม่เลย ไม่มีการกล่าวถึงยุคสมัยด้วย เสื้อผ้าก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่ ประยุกต์มากๆ ซีรีส์ยาวไหมเหรอ ก็มีหลายตอน แต่มันก็คือโครงเรื่องของเพลิงพระนางนั่นแหละ ตัวละครที่เป็นแม่ลูกก็ยังมีอยู่ เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้กล่าวเท่านั้นเองว่ามันยุคไหน ง่ายๆ คือตีความใหม่ บทที่เล่นก็สนุกดีค่ะ ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วค่ะ แต่เรื่องนี้โปรเจกต์ใหญ่มาก ไม่เคยออกกองถ่ายที่เต็นท์ยาวยืดเป็นกิโลขนาดนั้น คนเข้าฉากพร้อมกัน 400-500 คนนะ เยอะมาก ไม่เคยเห็นกองถ่ายที่ทุนเยอะขนาดนี้มาก่อน คุ้มค่าแน่ๆ ทุกคน ไม่รู้นะว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้าง แต่บอกก่อนเลยว่าเขาตั้งใจกันมากๆ ทีมที่ทำคือทีมที่ทำเรื่องสืบสันดาน ทุกตำแหน่งคนเดิมหมด”
บอก “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” เป็นคนน่ารัก แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้
“พี่ใบเฟิร์นเนี่ยขอพูดหน่อยนะ หนูชอบผลงานเขา แล้วหนูก็คิดมานานแล้วว่าถ้าเกิดมีโอกาสวันนึงน่าจะได้มาเจอกัน แต่เอาจริงๆ มันยากมากกับการที่เราจะได้มาเจอกัน เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในลักษณะแบบไหน บทอะไร แต่พอได้มาเจอกันรู้สึกดีใจ เชื่อไหม เห็นหนูแบบนี้นะ แต่พออยู่กับพี่ใบเฟิร์น หนูกลายเป็นนิ่งไปเลย (หัวเราะ) หนูซอฟต์เลย เขาเป็นคนน่ารัก แต่เขาเหมือนลิง อยู่ไม่นิ่ง กองนี้มีแต่คนพูดไม่มีคนฟัง ยกเว้นพี่แพนเค้ก (เขมนิจ จามิกรณ์) (หัวเราะ) เขาเป็นคนเรียบร้อยไง จะบอกว่าที่ทุกคนเดาบทกัน ทั้งพี่แพนเค้ก ทั้งหนู ทั้งพี่ใบเฟิร์น มีเดาไม่ถูกกันเยอะมากก็ฝากบอกว่าไปทำการบ้านดีๆ ไปวิเคราะห์ใหม่ลองดูใหม่สิว่าความเป็นไปได้มันยังไง ทำไมเขา 3 คนถึงต้องมาอยู่ในตอนเปิดตัวครั้งนั้น ต้องรอดูค่ะ”
อัปเดตอาการไทรอยด์เป็นพิษ บอกกลัวจะเปลี่ยนเป็นไทรอยด์แบบอ้วน
“เป็นไทรอยด์แบบผอม แต่พอกินยามันเหมือนฮอร์โมนกลับมาปกติ แล้วมันไม่เผาผลาญให้แล้ว ชีก็บวม ชีก็อ้วนเลย ขึ้นมา 4 กิโล ในระยะเวลา 3 เดือน เยอะนะ ออกหน้ากล้องก็คือเต็มเลย คือหมอเพิ่งเริ่มบอกว่าให้ออกกำลังกายได้ เดี๋ยวลองออกดู มันมีผลเยอะเลย เหมือนตอนแรกเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน แล้วตอนนี้คือมันกินเยอะไม่ได้แล้ว กลายเป็นว่าร่างกายมันกลัวเราจะกลับไปอดแบบตอนแรก ตอนแรกเราไม่ได้อดนะ แต่มันเผาผลาญให้เราเอง มันก็เริ่มเก็บสะสมให้เรา แล้วมันไม่ยอมเผาผลาญให้
คุณหมอก็บอกว่ากินปกติได้นะ เพราะว่าหนูกินไม่เยอะอยู่แล้ว แต่ก็ให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้ว กำลังจะซื้อชุดว่ายน้ำจะว่ายน้ำ ก็มีจ้างเทรนเนอร์ด้วย เดี๋ยวจะเล่นเวทเทรนนิ่ง แต่มันก็มีผลต่อละครอยู่ มันไม่คอนตินิว บางวันมันก็บวม บางวันมันก็ไม่บวม จะรับมือกับคอมเมนต์ยังไง ก็อยากพูดอะไรก็พูดเถอะ หนูก็พยายามอยู่ พบแพทย์อยู่บางคนก็เข้าใจนะ แต่บางคนไม่รู้ว่าหนูป่วย ก็ไปตีความว่าไปทำหน้า ก็แจ้งให้ทราบว่าป่วยค่ะ มันอาจจะมียุบๆ บวมๆ บ้าง
คุณหมอบอกว่าปีนึงขั้นต่ำที่ต้องกินยา ตอนนี้เพิ่งกินมา 3 เดือนเอง ขั้นต่ำที่หมอประเมินว่าปีนึง จะต้องตรวจเลือดทุกเดือน แล้วยังไม่รู้ว่าหลังจากปีนึงจะต้องกินต่ออีกไหม แล้วยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดกินยาไปแล้วจะเสี่ยงเป็นไทรอยด์อ้วนหรือเปล่า เพราะมันมีโอกาสที่พอตอนแรกฮอร์โมนสูง พอกินยาปุ๊บมันกลายเป็นฮอร์โมนต่ำก็กลายเป็นไทรอยด์อ้วน เครียดมากเลย หุ่นก็ต้องดูแล งานก็ต้องทำแต่หมอก็บอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรที่ออกแรงเยอะ แต่เรื่องสภาพจิตใจตอนนี้โอเคค่ะ ตอนแรกไม่ค่อยโอเค ตอนแรกอารมณ์มันสวิง เซนซิทีฟง่าย เพราะมันเป็นฮอร์โมน แต่โอเคแล้วค่ะ”