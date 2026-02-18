"G-DRAGON" ส่งคลิปอ้อน! 'ผมรักแฟนชาวไทยมากๆ ครับ' รอเจอได้ใน 2026 G-DRAGON "FAM" MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]

อีกไม่กี่อึดใจจะได้เจอกับหนุ่ม "G-DRAGON"กันแล้ว เตรียมตัวกันพร้อม เตรียมใจมาเติมให้เต็ม เจอกับหนุ่มคนนี้ได้ใน 2026 G-DRAGON "FAM" MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] วันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ BITEC Hall 98–99
ก่อนที่หนุ่ม "G-DRAGON"จะลัดฟ้ามาหาแฟน ๆ ชาวไทยในงานแฟนมีตติ้ง เจ้าตัวได้ประเดิมงานแฟนมีตติ้งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งหมด 3 รอบ ทั้งโชว์ร้อง โชว์เต้น แสง สี เสียง พร้อมชาเลนจ์สุดน่ารัก แบบจัดเต็มไม่มีกั๊ก เรียกได้ว่าฟินกันสุดๆ เลยทีเดียว
ซึ่งงานนี้ก่อนที่ G-DRAGON จะบินลัดฟ้ามาเจอทุก ๆ คน ก็ไม่พลาดที่จะขอส่งข้อความถึงแฟนๆ ชาวไทยว่า “สวัสดีครับ ผมเองครับ จีดราก้อน ผมกำลังจะเดินทางไปพบทุก ๆ คน ที่งาน Fan Meet ครั้งแรกของผม "Fan Plus One : FAM MEETING" ซึ่งงานนี้ ทุกคนจะได้พบกับอีกมุมนึงของผม ที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นในคอนเสิร์ต เพราะฉะนั้น ห้ามพลาดนะครับ คิดถึงทุกคนมาก ๆ แล้วเจอกันที่งานครับ 'ผมรักแฟนชาวไทยมาก ๆ ครับ' บ๊ายบาย!”
อ้อนขนาดนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน ใครมีบัตรแล้วเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมรับความฟิน พร้อมความทรงจำดี ๆ ในงาน 2026 G-DRAGON "FAM" MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] วันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ BITEC Hall 98-99 ใครที่ยังลังเลสามารถหาซื้อบัตรได้ทาง ThaiTicketMajor ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 7,000 บาท (SVIP) / 6,000 บาท (VIP) / 5,500 บาท / 4,500 บาท และ 3,000 บาท และ Benefit สุดพิเศษ สำหรับบัตรโซน SVIP และ VIP จะได้รับสิทธิ์ Hi-Bye กับ "G-DRAGON" หลังจบการแสดง
ชาว "FAM" ไทยทุกคน ห้ามพลาด!!!! แล้วพบกัน
Facebook : 2026GDRAGONFamMeetBKK
X : GDFamMeetBKK26
Instagram : 2026gdragonfammeetbkk
