ดราม่าเรียลลิตี้แข่งหมอดู “Battle of Fates” ถูกวิจารณ์ล้ำเส้น ใช้คดีจริงนักดับเพลิงผู้เสียชีวิตเป็นโจทย์ทำนาย

รายการเรียลลิตี้แข่งขันหมอดูบน Disney+ จุดกระแสถกเถียงหนัก หลังนำเรื่องราวนักดับเพลิงผู้เสียชีวิตมาให้ผู้เข้าแข่งขันวิเคราะห์ชะตาและคาดเดาสาเหตุการตาย
โดยครอบครัวผู้ล่วงลับออกมาแสดงความไม่พอใจ ขณะที่ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเปลี่ยนโศกนาฏกรรมจริงเป็นความบันเทิง
รายการเรียลลิตี้ “Battle of Fates” บน Disney+ กำลังเผชิญกระแสวิจารณ์อย่างหนัก หลังถูกกล่าวหาว่าล้ำเส้นจริยธรรม ด้วยการนำเรื่องราวของนักดับเพลิงผู้ล่วงลับมาใช้เป็นภารกิจแข่งขันทำนายในรายการ จนสร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รายการซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ มีรูปแบบให้หมอดู 49 คน ทั้งร่างทรง ผู้เชี่ยวชาญซาจู ไพ่ทาโรต์ และโหงวเฮ้ง
โดยในช่วงหนึ่งของรายการ ได้ตั้งโจทย์แข่งขันกันวิเคราะห์ข้อมูลวันเกิดของผู้เสียชีวิตเพื่อคาดเดาชะตาและสาเหตุการตาย โดยในตอนที่ 2 ได้หยิบกรณีของ คิม ชอล ฮง นักดับเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุวางเพลิงฮงเจดงในกรุงโซลเมื่อปี 2001
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้รับเพียงภาพถ่าย วันเกิด เวลาเกิด และวันที่เสียชีวิต ก่อนจะต้องคาดเดาว่าเขาเสียชีวิตอย่างไร
ระหว่างออกอากาศ ผู้เข้าแข่งขันบางคนระบุว่าชะตาของเขา “ผูกพันกับไฟ” ขณะที่บางรายคาดการณ์ถึงการพังถล่มของอาคารหรือการถูกทับ ซึ่งข้อเท็จจริงคือเขาเสียชีวิตหลังติดอยู่ใต้ซากอาคารที่ถล่มระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง
หลังรายการออกอากาศ บุคคลที่อ้างว่าเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตได้โพสต์ตั้งคำถามว่า ครอบครัวได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
ฝ่ายผู้ผลิตระบุว่าญาติผู้เสียชีวิตเข้าใจว่าเป็นรายการเชิงสารคดีเพื่อยกย่องวีรบุรุษ แต่ไม่ทราบว่าจะมีการให้หมอดูคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตออกอากาศจริง พร้อมแสดงความไม่พอใจที่ช่วงเวลาการเสียสละของผู้ล่วงลับถูกนำเสนอในลักษณะคล้ายความบันเทิง
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ลุกลามอย่างรวดเร็ว ผู้ชมจำนวนมากตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งด้านจริยธรรมในการนำโศกนาฏกรรมจริงมาเป็นเกมแข่งขัน
ขณะที่ฝ่ายผลิต Disney+ ชี้แจงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ว่า ได้รับ “ความยินยอมพื้นฐาน” แล้ว แต่กำลังตรวจสอบรายละเอียดการสื่อสารกับครอบครัวและรูปแบบการนำเสนอ โดยยังไม่มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการ
ดราม่าดังกล่าวทำให้รายการซึ่งโดดเด่นด้วยแนวคิดผสมผสานการแข่งขันกับศาสตร์ลี้ลับ ถูกจับตาอย่างหนัก และจุดประเด็นถกเถียงเรื่องขอบเขตความเหมาะสมของความบันเทิง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับฮีโร่ในชีวิตจริงและครอบครัวที่ยังคงโศกเศร้า