“หวัง ฉู่หรัน” สวยสะกดคนจีนทั้งประเทศ โผล่สวมบทหวังจ้าวเจิน 20 วินาที ยอดวิวทะลุ 200 ล้าน

การปรากฏตัวเพียงสั้น ๆ ของ หวัง ฉู่หรัน บนเวทีกาลาตรุษจีน CCTV กลายเป็นไวรัลระดับชาติทันที เมื่อเธอสวมชุดฮั่นฝูสีแดงรับบท “หวังจ้าวเจิน” อย่างสง่างาม คลิปช่วงหันกลับมามองเพียงไม่กี่วินาทีถูกแชร์สนั่นโซเชียล ยอดชมพุ่งทะลุหลักร้อยล้าน พร้อมเสียงยกย่องว่าเป็นภาพจำแห่งปีที่สะกดสายตาผู้ชมทั้งประเทศ
นักแสดงสาวจีนแผ่นดินใหญ่ หวัง ฉู่หรัน กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วโลกออนไลน์ หลังปรากฏตัวบนเวทีงานกาลาเทศกาลตรุษจีนของสถานี CCTV เพียงช่วงสั้น ๆ แต่สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมหาศาล โดยคลิปความยาวแค่ 20 วินาทีมียอดเข้าชมทะลุ 200 ล้านครั้ง พร้อมถูกชาวเน็ตขนานนามว่า “หวังจ้าวเจินผู้ถูกเลือก”
การแสดงดังกล่าวอยู่ในชุด “เฉลิมฉลองเทพธิดาแห่งดอกไม้” ซึ่ง หวัง ฉู่หรัน รับบทเป็น หวังจ้าวเจิน หนึ่งในสี่สาวงามแห่งจีนโบราณ เธอสวมชุดฮั่นฝูสีแดงสด ถือเครื่องดนตรีโบราณ “รวน” และยืนท่ามกลางฉากหิมะ ก่อนจะหันกลับมามองด้วยสีหน้าที่แฝงความเศร้าและความคิดถึงบ้านเกิด ภาพความงามที่สง่างามแต่เปราะบางนี้ถูกยกย่องว่าเป็น “ช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิต” บนเวที
แม้เวลาปรากฏตัวจะสั้น แต่กลับดึงดูดความสนใจทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ติดตาม Weibo เพิ่มขึ้นหลายแสนภายในวันเดียว ขณะที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องติดอันดับคำค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็ว
ชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมว่าลุคของเธอเหมือนหวังจ้าวเจินหลุดออกมาจากตำนาน พร้อมยกให้เป็นตัวแทนความงามแบบคลาสสิกของจีนอย่างแท้จริง เบื้องหลังความสมจริง เธอยังฝึกฝนการถือเครื่องดนตรีโบราณกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ท่วงท่าดูเป็นธรรมชาติและสง่างาม
เสียงชื่นชมหลั่งไหล เช่น “สวยราวกับหนึ่งในสี่สาวงามตัวจริง” และ “เหมือนหวังจ้าวเจินมีชีวิตขึ้นมา” ทำให้การปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาทีครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ไวรัลที่สุดของงานกาลาตรุษจีนปีนี้