“ทอม เฟลตัน” กลายเป็นไวรัลวันตรุษจีน แห่ใช้รูปเพื่อโชคลาภ

กลายเป็นไวรัลสำหรับตรุษจีนปีนี้กันเลยทีเดียวเมื่อรูปหน้าของ “เดรโก มัลฟอย” ที่รับบทโดย “ทอม เฟลตัน” ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องลางเรียกโชคลาภสำหรับชาวจีนในวันตรุษจีน
ทอม เฟลตัน กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อหลายๆบ้านทั่วเมืองจีน ใช้รูปใบหน้าของเขาใน Harry Potter สมัยภาคแรกๆ มาใช้เป็นของตกแต่งสำหรับตรุษจีนปีนี้
งานนี้ใบหน้าของเขาปรากฏไปทั่วทั้งโปสเตอร์คำอวยพรสีแดง, แม่เหล็กติดตู้เย็น, เคสโทรศัพท์มือถือ รวมถึงของตกแต่งตรุษจีนในรูปแบบต่างๆ ที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
นอกจากนั้นยังมีใบหน้าของ มัลฟรอย ปรากฏในบิลบอร์ดยักษ์ตามห้างต่างๆ รวมถึงห้างใหญ่ในไห่หนานที่ขึ้นรูปของเขาตามเสาห้าง
ตามรายงานระบุว่าชื่อภาษาจีนกลางของ มัลฟรอย เขียนว่า 'Mǎ ěr fú’ ซึ่งแปลว่า ม้านำโชค
ปีนี้เป็นปีม้า ใบหน้าของมัลฟรอย จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีไปเลยในทันที
ส่วนทางด้านนักแสดงดัง ทอม เฟลตัน ที่รับบท มัลฟรอย ก็ทราบถึงความบังเอิญดังกล่าว และเคยโพสต์ภาพตนเองที่เป็นของตกแต่งวันตรุษจีนในอินสตาแกรมด้วยความปลื้มใจตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา