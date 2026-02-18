“สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) หนังไทยครบรส สนุก ฮา มัน ซึ้ง เรื่องราวของคนธรรมดา วัฒนธรรมชุมชน และพลังสามัคคีที่ไม่มีใครสู้ได้

“สิงห์เหนือ เสือใต้” ภาพยนตร์แนว คอมเมดี้ แอ็กชั่น สัญชาติไทย อีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์ไทยจาก ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สโคปโปรดักชั่นส์, เอเซียแปซิฟิคเทควันโด้อคาเดมี (APTA) และ เพชรพันนาโปรดักชั่น ที่จะกลับมาปลุกกระแสภาพยนตร์แนวแอคชั่นสัญชาติไทย แบบจัดเต็มไม่ยั้ง ฝีมือการกำกับโดย ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และ ธวัชชัย ลัดลอย นำแสดงโดย น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ, ตาต้า ชาติชาย ชินศรี, ดงเด้ง ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร, บิวบอง สงกรานต์ สิทธิ, ชาเน่ อธิสรรค์ ยิ่งเจริญธนเลิศ, ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, คิวคิว อิงค์อัณณ์, เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง, ไซมอน กุ๊ก, รัล นวรัชล์, สุเทพ สีใส พร้อมด้วยนักแสดงแอ็คชั่นหน้าใหม่ รอนนี่ เฟอร์กูซัน, ธัชกร มลิวัลย์
2 ผู้กำกับ “ชัยวัฒน์ สีตลาศัย” และ “ธวัชชัย ลัดลอย” เผยถึงโปรเจ็กต์นี้ว่า “สิงห์เหนือ เสือใต้ เกิดจากความสนใจในความขัดแย้งเล็กๆ ระหว่างผู้คน ความแตกแยกที่ดูเหมือนไม่สำคัญ หากปล่อยไว้โดยไม่พูดคุย มันสามารถลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรงได้ หนังเรื่องนี้ใช้ชุมชนเล็กๆ เป็นภาพแทนของสังคมที่ใหญ่กว่าและตั้งคำถามง่ายๆ ว่า เมื่อเผชิญภัยร่วมกัน เราจะเลือกศักดิ์ศรีหรือความเป็นหนึ่งเดียว บอกเล่าเป็นแนว คอมเมดี้-แอ็กชั่น เรื่องราวแห่งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตา ในบรรยากาศเรื่องของหัวใจท้องถิ่นไทย
เรื่องนี้จะพาคุณย้อนสู่วิถีชีวิตชาวบ้านไทย ผ่านงานบุญ เพลงกลองยาว มวยทะเล ตะกร้อ กลิ่นอายวัฒนธรรมไทย และน้ำใจไทย และ ความสามัคคีชุมชน เราไม่ได้ทำเรื่องนี้แค่ความบันเทิง แต่มอบข้อคิดว่า ความขัดแย้งในสังคมสามารถคลี่คลายได้ หากเรากล้าที่จะมองอีกฝ่ายในฐานะเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
เรื่องย่อ “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS)
เมื่อสองหมู่บ้านริมแม่น้ำ “บ้านเหนือ” และ “บ้านใต้” จากที่เคยรักใคร่กลมเกลียว กลับกลายเป็นคู่กัดตัวฉกาจ ศึกเล็กศึกใหญ่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ตั้งแต่ปากซอยถึงงานบุญประจำปี โดยเฉพาะศึกของวัยรุ่นสองฝั่งที่ไม่มีใครยอมใคร ระหว่าง เมฆ หนุ่มหัวร้อนบ้านเหนือ และ ชัช หนุ่มกวนบ้านใต้ ที่นอกจากจะแข่งกันเอาหน้าแล้ว ยังแย่งกันจีบ ใบตอง สาวสวยลูกสาวกำนันนก ดาวเด่นของหมู่บ้านอีกด้วย
ความมันเริ่มต้นในงานบุญใหญ่สุดคึกคัก ทั้งมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้าน และเสียงหัวเราะของชาวบ้าน แต่เรื่องกลับบานปลายเมื่อความหมั่นไส้กลายเป็นการปะทะ กำนันนก จึงต้องงัดไม้เด็ด ฟื้นประเพณี “แข่งตะกร้อ” มาตัดสินศักดิ์ศรีแทนการใช้กำลัง การซ้อมสุดฮา ลูกเตะสุดหวาดเสียว และการแข่งขันสุดมัน ทำให้ทั้งหมู่บ้านเดือดไปพร้อมเสียงเชียร์
ทว่าความขัดแย้งที่ดูเหมือนเรื่องเล็ก กลับเปิดช่องให้ภัยร้ายตัวจริงบุกเข้ามา เมื่อ เสือเข้ม เสือตาเดียวจอมโหด ยกแก๊งปล้นหมู่บ้าน จับใบตองเป็นตัวประกัน เหตุการณ์พลิกจากความฮาเป็นความระทึก ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสีย และความแค้นในอดีตระหว่างเสือเข้มกับกำนันนกถูกเปิดโปง
เมื่อความขัดแย้งของสองหมู่บ้านเดินทางมาถึงจุดแตกหัก และภัยร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดบุกเข้ามา ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญ ระหว่างศักดิ์ศรีที่ยึดถือมานาน กับชีวิตของคนที่รักและบ้านที่เรียกว่าครอบครัว
ศึกครั้งสุดท้ายไม่ได้มีแค่หมัด เท้า หรืออาวุธ แต่คือการพิสูจน์หัวใจของคนทั้งบ้านเหนือและบ้านใต้ ว่าจะยังยืนอยู่คนละฝั่ง หรือพร้อมจะก้าวข้ามความแค้นเพื่อปกป้องกันและกัน
ใครจะอยู่ ใครจะไป ศึกเหนือ–ใต้จะจบลงอย่างไร และความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ติดตามบทสรุปทั้งหมดได้ 12 มีนาคม 2569 ในโรงภาพยนตร์