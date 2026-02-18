เคมีเดือดตั้งแต่ Official Pilot “พี่ฟากชอบเธอมู่” “บอส–โนอึล” ตัวท็อปสายวาย การันตีความดัง ฟินแรงจนเทรนด์ร้อน

ทำเอาไทม์ไลน์ลุกเป็นไฟ หลัง บริษัท บลู แอนด์ โค.จำกัด ผู้จัดน้องใหม่ ปล่อยโปสเตอร์และ Official Pilot ซีรีส์วายรอมคอมฟีลกู๊ด “พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love, Moo Moo!” ที่หยิบจักรวาลบ้านจีนสุดป่วนจากนิยายดังของ Littleskyofme เจ้าของผลงาน I Will Knock You - พี่จะตีนะเนย มาขยายความรักสายกัดจิก แต่หวานเกินต้าน
พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษได้คู่ฮอต “เฮียฟู่-มู่” ที่แฟนๆ จับตา โดย บอส ชัยกมล ประกบ โนอึล ณัฐรัชต์ บอกเลยว่าแค่สบตาก็ไฟลุก เคมีตีกันแรงแต่หวานไม่ไหว การันความฟินจากคู่จิ้นไวรัลตัวท็อปอินเตอร์ “บอส-โนอึล” ที่สร้างปรากฎการณ์กระแสแรงทั้งไทยและต่างประเทศ มีแฟนคลับอินเตอร์ซัพพอร์ตเหนียวแน่นบนโซเชียล
โดย “พี่ฟากชอบเธอมู่” เป็นเรื่องราวของ เฮียฟู่ (บอส) ตี๋คลั่งรักระดับตำนาน เดินหน้าจีบ “มู่” (โนอึล) มาตั้งแต่มัธยม แต่โดนเมินไม่พัก เพราะมู่ไม่อินสายตี๋ขาวสะอาด สเปคต้องตัวท็อปสายแซ่บเท่านั้น เลยเปิดโหมดปากแจ๋วใส่เฮียฟู่ตลอดเวลา แต่ยิ่งโดนปฏิเสธ เฮียยิ่งเดินเกมหนัก จีบแบบไม่มีเบรก ขออัปสถานะเป็นแฟนให้ได้สักวัน ท่ามกลางความวุ่นวายของแก๊งพี่น้องและเพื่อนสนิท ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ทั้งฮา ทั้งเขิน ทั้งอบอุ่นสไตล์ครอบครัวจีน
เสริมทัพความปั่นด้วยนักแสดงรุ่นใหม่อีกเพียบ เทอร์โบ ชนกชนม์, โน่ ภูหลวง, ภูมิ วชิรปัญญา, เอฟเฟค นราวิชญ์ และ ทอย ศิริชัย ฯลฯ กำกับโดย ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน เตรียมเสิร์ฟความฟิน เริ่มตอนแรก 9 พฤษภาคมนี้ ทาง ช่อง 3
ชม Official Pilot เต็มๆได้ที่ https://youtu.be/1rq6yKiZuWI