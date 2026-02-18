iQIYI Original “Running Man Thailand อย่า หยุด วิ่ง” อลังการความสนุก 7 Agent นักวิ่งตัวปัง การันตีเซอร์ไพรส์แน่น

เตรียมตั้งรับกระแสความสนุกชุดใหญ่ไฟกระพริบระดับโลกเมื่อ iQIYI จัดงานสัมภาษณ์พิเศษรายการวาไรตี้ iQIYI Original “Running Man Thailand อย่า หยุด วิ่ง” เปิดตัวเมกะโปรเจกต์วาไรตี้ระดับตำนานอย่างเป็นทางการ โดยมี 3 Agent ตัวท็อป ได้แก่ โอ๊ต ปราโมทย์, ต้าห์อู๋ พิทยา และ นุนิว ชวรินทร์ มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสนุกแบบจัดเต็ม พร้อมด้วย คุณโคโค่ หยาง กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (มศว.)
รายการวาไรตี้ระดับตำนานของเอเชียที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทั้งด้านเรตติ้งและยอดวิวถูกสร้างมาแล้วหลายเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ล่าสุดในปี 2026 พร้อมแล้วกับเวอร์ชันประเทศไทย ที่ยกความสนุกมาครบทุกอรรถรส ฮาปอดโยก ม้ามสะเทือนมาเสิร์ฟแฟน ๆ
iQIYI Original “Running Man Thailand อย่า หยุด วิ่ง” มีทีมผู้สร้าง SBS Studio Prism ต้นฉบับจากประเทศเกาหลีใต้มาร่วมติวเข้มทั้งด้านสคริปต์ การออกแบบเกม และการวางแผนโครงสร้างรายการอย่างใกล้ชิด จับมือ iQYI Thailand บ้านของความบันเทิงยอดนิยมระดับเอเชีย กับโปรดักชันเฮ้าส์ชื่อดังฝั่งไทยอย่าง 8 Sunday ถ่ายทอดบรรยากาศสวยงามและโลเคชันสุดปังในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ และพัทยา สู่สายตานานาชาติ โดยยังคงเอกลักษณ์และความสนุกของต้นฉบับ พร้อมเติมสีสันและอรรถรสแบบไทยสไตล์อย่างกลมกล่อม
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์หลักเป็น 7 Agent นักวิ่งซุปตาร์ศิลปินระดับแถวหน้าจากหลากหลายวงการ นำทีมโดยโอ๊ต ปราโมทย์, เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์ วรันธร, เต ตะวัน, นุนิว ชวรินทร์, ดีเจเผือก พงศธร และต้าห์อู๋ พิทยา ที่พร้อมสร้างความบันเทิงแบบครบทุกมิติ อัดแน่นด้วยการแข่งขัน เกม และภารกิจสุดท้าทายในแต่ละตอน รวมถึงแขกรับเชิญตัวท็อปของประเทศไทยรวมถึง guest สุดพิเศษที่เตรียมแลนดิ้งบินตรงจากประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมสร้างสีสันให้กับรายการแบบแน่น ๆ จุก ๆ
สำหรับ iQIYI Original “Running Man Thailand อย่า หยุด วิ่ง” พร้อมออกอากาศสร้างสีสันและรอยยิ้มแห่งความสุข ทุกเย็นวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทางช่อง One31 และ รับชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT แบบเต็มอิ่ม 20.00 น. เวลาประเทศไทยได้มากกว่า 190 พื้นที่ทั่วโลกบนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
สมัคร iQIYI VIP พรีเมียมวันนี้ ดูซีรีส์และวาไรตี้ฮิตก่อนใคร ด้วยภาพคมชัดสูงสุดระดับ 4K พร้อมกัน 4 อุปกรณ์ แบบไม่มีโฆษณาคั่น พิเศษสมาชิกใหม่ สมัครเดือนแรกเพียง 79 บาท (จากปกติราคา 199 บาท/เดือน) สมัครเลย! https://www.iq.com/vip/order