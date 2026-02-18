เสิร์ฟแซ่บ “โบ๊ท - โอ๊ต” เปิดกองถ่าย KNOT เก็บเบื้องหลังก่อนออนแอร์

แซ่บสะเด็ดทำถึงไม่เกินจริง เปิดซีน เปิดกองก็จึ้งตาแตกแล้ว สำหรับ “KNOT The Series” ที่ผนึกกำลังสาดความร้อนแรงด้วยคู่จิ้นตัวท็อป"โบ๊ท ยงค์ยุทธ เติมต่อ และ โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ" กับบิ๊กโปรเจกต์ของค่าย “MFlow Entertainment” ที่เดินเครื่องเปิดกองถ่ายให้พี่ๆ สื่อมวลชนได้เก็บบรรยากาศของซีนเปิดเสิร์ฟโมเมนต์กันอย่างฮือ ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “KNOT The Series” พร้อมที่จะออกอากาศให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้วนี้ทางหน้าจอทีวี และออนไลน์ทั่วโลก
โดยเลิฟซีนสุดร้อนฉ่านี่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แฟนซีรีส์จะได้ลุ้น หายใจหายคอกันแทบไม่ออก ซึ่ง โบ๊ท - โอ๊ต ก็อัปสกิลความสนิท เพิ่มเลเวลงานแสดงกันไปอีกขึ้นในแบบที่จัดเต็ม ใส่หนักไม่เขิน ไม่ใช่ตัวแสดงแทน ทำคนทั้งกองฟินจิกหมอนจนเมาส์ว่าอยากเห็นตอนออกอากาศกันแล้ว ความสนุกไม่เพียงเท่านี้เพราะ ยังได้ทีมนักแสดงเซ็ทใหม่นิวเจน ธีม ภูเบศ อรรถอรุณวงศ์ ธีร์ ธีรวัฒน์ ธนะคำ , เจมส์ ศุภวิชญ์ วงศ์ฟู โฟล์ค จักริน แสงเรือน มาร่วมสร้างอรรถรสและสีสันให้เรื่องครบองค์ประกอบเข้มข้นขึ้นไปอีก
"โบ๊ท - โอ๊ต" นำทีมนักแสดงในซีรีส์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า "KNOT The Series" เป็นออริจินัลของทางค่ายที่เปิดจักวาลซีรีส์ในอีกมิติที่แฟนๆ น่าจะชื่นชอบกันในรูปแบบความรัก ถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย พันธะ ความผูกพัน และความลับที่ยิ่งพยายามคลายกลับยิ่งผูกแน่น ผ่านโทนภาพและดนตรีที่เข้มข้น ส่วนการทำงานเรียกว่า ท้าทายความสามารถเลยทีเดียว กับภาพจิตนาการที่ต้องสื่อให้ถึงผู้ชมยอมรับว่ากดดันพอสมควร
ด้าน" ธีม – ธีร์ "อีกหนึ่งคู่ในจักรวาลนี้จะได้เห็นเคมีในโมเมนต์ที่ชวนลุ้นกัน กับความรักที่เริ่มต้นด้วยความไม่ชอบหน้า? นั่นทำให้ทั้งคู่รู้สึกเป็นกังวลทั้งในเรื่องของงานแสดงที่เป็นเคมีใหม่และเป็นครั้งแรกด้วยจึงทำให้การทำการบ้านหนักไม่ต่างกันในพาร์ทของตนเอง
ขณะที่ "เจมส์-โฟล์ค"คู่หวานน้องสุดของเรื่องก็ปล่อยเคมีหวานเจี๊ยบสมชื่อไม่แพ้กัน สองหนุ่มบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ตื่นเต้น และอยากให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างมาก เพราะว่าเบื้องหลังที่เห็นนักแสดง ทีมงานใส่กันสุด สำหรับพวกเขาแล้วนับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ไม่ควรพลาด
KNOT The Series กลายอีกหนึ่งผลงานในจักวาลของค่าย'MFlow Entertainment'ที่ผลักดันนักแสดงรุ่นพี่และนิวเจน นำไปสู่ 3 เคมี 3 โมเมนต์จิ้นให้แฟนๆ ได้ร่วมลุ้นส่งกำลังใจกันทุกความสัมพันธ์ สามารถติดตามกันได้เร็วๆ นี้
