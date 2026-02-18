“นิกกี้ ณฉัตร” เปิดใจครั้งแรก “ก้อย” คบ “ทิม” เขาเปิดตัว เราเปิดขวด ไม่อกหัก มีคนคุยแล้ว ถูกสมน้ำหน้าจาก 2 คนในวงการ

“นิกกี้ ณฉัตร” เปิดใจครั้งแรกหลัง “ก้อย-ทิม” คบกัน ลั่นเขาเปิดตัวเราเปิดขวด ไม่อกหัก เพราะมีคนคุย ลั่นมีผู้ใหญ่ 2 คนโทร.สมน้ำหน้า ยอมรับที่ผ่านมาเดตหญิงเป็นสิบ แต่ตอนนี้เบื่อชีวิตแบบเดิมแล้ว อยากมีความรักจริงจังสักที ขอโทษผู้หญิงทุกคนที่เข้ามา ดีๆ ทั้งนั้น
เป็นวาระแห่งชาติไปเลย กรณี “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เปิดตัวคบ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร”งานนี้คนที่ถูกโฟกัสมากที่สุดหนีไม่พ้น “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์”เพราะเจ้าตัวยังรักและหวังดีกับก้อยเสมอมา แม้เลิกรากันไปนานแล้ว
ล่าสุดนิกกี้โพสต์คลิปชื่อว่า “Sad Bar โดนเองซะงั้น ต้า เฟ็ดเฟ่ ขโมยรายการผมกลายเป็นแขกรับเชิญแบบงงๆ!!!!” ผ่านช่องยูทูป Nickynachat ได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยอยากรู้
โดย ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ส่วน นิกกี้ เป็นแขกรับเชิญ ต้าได้ถามว่าเห็นเขาเปิดตัวแล้วรู้สึกยังไง นิกกี้ก็ตอบว่า “เขาเปิดตัว ส่วนเราเปิดขวดอยู่ที่คอนเสิร์ต มันก็ไม่เศร้าอะไรหรอก แต่มันจะมีโมเมนต์แบบเศร้ากว่าคือผู้ใหญ่ที่เราเคารพเป็นพ่อ ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะส่งแบบพิมพ์มาว่า เฮ้ยสู้ๆ นะมึง เฮ้ยไม่เป็นไร
แต่มันมีผู้ใหญ่สองท่านในวงการที่เราแบบเคารพมาก นับถือเป็นพ่อ เฟซไทม์มาหาเรา ไอ้เราตอนแรกก็น้ำตาจะไหล คำแรกเลยคือสมน้ำหน้าไอ้ควาย ไหนๆ ดูตามึงสิ หูว ร้องไห้ ไอ้ควาย สมน้ำหนัก แล้วก็วางไป ชื่อย่อคือ ปกพ และ สนห (เจ้าตัวหมายถึง ป๋อง กพล ทองพลับ และ เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค)
วันนั้นมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ ไปคอนเสิร์ต จะมีคนสะกิดผมเป็นพิเศษ ทุกทีจะสะกิดถ่ายรูป แต่ในวันนั้นจะมีสะกิดเยอะเห็นไหม (เอารูปภาพเปิดตัวมาให้ดู) มันหลายคนมาก ผมก็อ๋อครับพี่ แต่จนตอนหลังเขาก็เดินมาขอโทษกันเยอะนะ บอกว่าผมเมาอะไรอย่างนี้ เกือบตบแม่xเหมือนกัน (หัวเราะ) ไม่ ขำๆ
ส่วนภาพไวรัลในคลิปคอนเสิร์ต ขึ้นว่าเพลงกลัว ผมสะกิดตากล้อง บอกถ่ายๆ กู เดี๋ยวกูแกล้งเผลอ แล้วดีมากคนเอาไปทำข่าวเยอะแยะ ได้ไปหลายสิบล้านนะ เราก็ชินอำตัวเอง สองมีเพื่อนที่เป็นดารา เอาดอกไม้มาล้อเรา แต่เราไม่ได้ถือสา เราอยู่ในวงการบันเทิง มีรุ่นพี่มาถ่ายทำเป็นปลอบใจ เอาดอกมะลิมาให้ใส่เพลงเศร้า เราก็เข้าใจ ก็ไม่ได้ขัดใคร แต่ที่เจ็บกว่าคือไอ้พวกสะกิดตามคอนเสิร์ตนี่แหละ ผมไม่ได้โกรธนะ เขาถือเราเป็นเพื่อน เขาดูยูทิวบ์เราอยู่แล้ว เอ็นดูเรา แต่ละคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว มาถ่ายคอนเทนต์ ผมก็ไม่ได้เศร้าเลยนะ”
ยืนยันยินดีด้วย ไม่อกหัก ที่ผ่านมาตนเดตกับผู้หญิงเป็นสิบ
“บอกตามตรงเราก็ยินดีนะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผมก็เดตผู้หญิงเป็นสิบแล้วล่ะ เราก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรเฉยๆ ชีวิตผม สมมติ รู้ว่าคุยกับใคร ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะเลิกกับเรา เพราะจะมีคนดีเอ็มหาเขา คอยปั่นเขา เลือกดีแล้วเหรอ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเหี้xนะ พอเห็นข้อความเยอะเขาก็เลยระแวง หรือกลัว แล้วเขาก็จะเป็นบ้า นี่คือเหตุผลแบบว่าจริงๆ ผมไม่ค่อยได้เปิดตัวสักเท่าไหร่
เรื่องจริงคือชีวิตผมไม่ได้เศร้า แค่อาจจะห๊า! นิดนึง เขาเปิดตัวก็ยินดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่พร้อมนะ เหมาะสมดีทุกอย่าง แล้วคนที่เขาเปิดตัวด้วยก็ดีเหมาะสมกับเขาทุกอย่าง ถามว่าอกหักไหม มันก็ไม่ ผมยินดีกับเขา ถ้าเราไม่มีใครเลยก็อาจจะอกหัก แต่เราก็มี เราก็เหี้x เราก็มี เราก็ไม่ใช่คนดี แบบไม่มีใคร เราเลิกมานานแล้ว เป็นเพื่อนกัน จากช้า จากเร็วมันก็ต้องจาก ไม่ว่าจากเป็น จากตาย
ถ้าเรารักเขาก็ต้องอยากให้เขาได้ดี อันนี้เรื่องจริงนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเลิกกันแล้วไม่อยากให้เขาได้ดี ไปแช่งเขา ไม่รู้ทำทำไม รักหวังดีเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง ทุกคนในวงการ ผมก็รักทุกคนนะ แฟนเก่าผม ผมยังติดต่อทุกคน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันปกติ เกิดมาเจอกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน บางคนไม่เข้าใจว่าไปอะไรกับเขาวะ ก็กูเป็นเพื่อนกัน”
ต้าถามตรงๆ ยังรักอยู่ไหม นิกกี้ตอบชัดเจนว่า “ไม่ บอกตามตรงเป็นเพื่อน รักแบบนั้นไม่มี เราแยกกัน 3 ปีแล้ว นานแล้ว ผ่านยากไหมเรายังรู้สึกลึกๆ ข้างใน ทั้งที่เราคิดว่าเราลืมแล้ว มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เหมือนเอ็มวี ตรงนี้เคยรดน้ำต้นไม้ ตรงนี้เคยจูงหมากัน ก็เป็นแค่เวลานึง ไม่ใช่แค่ผม แต่เราก็ผ่านไปได้
ตอนนั้นไม่อยากกลับบ้าน ไม่อยากเลิกงาน ก็เป็นความรู้สึกเก่าๆ เกลียดบ้านตัวเอง เกลียดสถานที่นี้ เกลียดทุกอย่างสถานที่ที่เราเคยอยู่ แต่เป็นแค่ช่วงแรกๆ เราได้รู้มิตรภาพเพื่อน ทุกคนที่ไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นห่วงเรา เขาก็ขับตามมาอยู่กับเราเป็นเพื่อนกัน แต่พออยู่กับเขา 4 ชม. ก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า แจ็ค แฟนฉัน โสดอยู่ตอนนั้น นอนโซฟาจะเรียกหมอนวด เจี๊ยบ เชิญยิ้มก็มานั่งเล่าประวัติตัวเอง ไม่มีเรื่องเราเลย 4-5 คนที่มาไม่มีใครสนใจเราเลย แล้วเราต้องเก็บแก้วเก็บเหล้า ลำบากกูอีก แต่เป็นโมเมนต์ที่ดี”
ผมยอมรับเลย เป็นคนบ้ากาม ชีวิตเสียอย่างเดียวคือเรื่องผู้หญิง แต่วันนี้ผมลดทุกอย่างแล้ว ผมเที่ยวต่างประเทศเยอะมาก แต่มีวันนึงผมรู่สึกเศร้า ทำไมทุกประเทศที่เราไป ไม่เคยไปซ้ำกับคนเดิมเลยวะ มันเศร้า เวลาเห็นคนแต่งงานกันไม่เคยรู้สึกอินเลย จนวัย 35 จะย่าง 36 อยู่ดีๆ ดูหนังโรแมนติกแล้วจะร้องไห้ ทั้งที่ไม่เคยเป็น ดูคนเดียวไม่ควรร้องไห้ ปกติผมร้องไห้แค่หมาตาย หรือกูก็ต้องการความรักแล้ว แต่พอคิดว่าจะมีแฟนแล้ว จะเลิกก่อนตลอด เพราะเราเป็นคนเหี้x เขามักเลิกกับเราก่อนเสมอ วันนี้ผมอยากมีความรักแล้ว
ผมไม่เชื่อเรื่องความรัก ผมเคยเฮิร์ตแล้วขวางโลก จะมีแฟนไปทำไม วันนี้รู้สึกว่าอยากมีคนนึงที่อยู่กับเราเป็นเพื่อนชีวิต มีความสุขไปด้วยกัน ปลอบใจเรา ผมไปเที่ยวแล้วเริ่มไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้ว”
ยอมรับมีคนคุย ขอโทษทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชวิต มีแต่คนดีๆ ทั้งนั้น
“ตอนนี้มีคนคุย ก่อนหน้านี้มีหลายคน พอผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะใช้ชีวิตเหลวแหลกแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว 3-4 ปี ผมมีงาน แต่ไม่มีเงินเก็บเพิ่มสักบาทเดียวเลย ผมเที่ยว อย่างจะจีบคนนี้ ทำยังไงก็ได้ให้เขารักกู จนเงินผมไม่เพิ่ม ผมคิดว่าผมจะทำงานแบบนี้ได้อีกกี่ปี ถ้าผมไม่มีแฟน ผมเละเทะ เงินผมหมด ถ้ามีใครสักคนในชีวิต เป็นเพื่อนกัน รักกัน ก็น่าจะดี
ก่อนหน้านี้แอนตี้การมีแฟน ผมขอโทษทุกคนที่ผ่านมาในชีวิต จริงๆ มีแต่คนดีๆ ทั้งนั้น ดีทุกคน แต่เราแม่x มันแย่เอง เสืxกแอนตี้เรื่องความรัก ขอโทษที่ผ่านมาพอจะจริงจัง เราเลิกคุย (พูดขอโทษหลายภาษา)”