“จ๊ะ นงผณี” เผยค่ารักษาพ่อพุ่ง 3 ล้าน ลั่นไม่ซีเรียส ขอแค่ชีวิตพ่อคืน

กรณีพ่อของลูกทุ่งชื่อดัง “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ถูกรถกระบะพุ่งชน ขณะขับมอเตอร์ไซค์ซื้อกับข้าวแถวบ้าน อาการสาหัส ยังไม่ได้สติจนถึงตอนนี้ ล่าสุดจ๊ะเผยผ่านติ๊กต๊อกว่าค่ารักษาพ่อพุ่งไปถึง 3 ล้านแล้ว แต่ไม่ซีเรียส ขอแค่ได้ชีวิตพ่อคืนมา
“ไอซียูเฉลี่ยวันละ 1.1 แสน แต่ถ้าวันสองวันต้องเข้าห้องผ่าตัด ก็ต้องมี 4 แสนอัป ตอนนี้ค่ารักษาพ่อประมาณ 3 ล้าน แต่ไม่ซีเรียสหรอก กูขอแค่ชีวิตพ่อกูคืนมาอย่างเดียว วางแพลนไว้ว่ากายภาพทุกอย่าง ตีไว้ว่าสมมติเดือนละล้านต้องมี ให้หมอดูแลเต็มแม็กซ์ เอาดีที่สุด อย่างที่จ๊ะเคยสัมภาษณ์หลายรายการ จ๊ะทำงานไม่ค่อยได้ใช้เงิน ที่สุดของจ๊ะคือพ่อกับแม่ แม่จ๊ะทำประกันให้เต็มแม็กซ์ แม่ทำได้เท่าไหร่
ตอนแรกแม่จะทำไม่ได้ จ๊ะเพิ่งมามีตอนพ่อกับแม่ 50 กว่า แล้วคนบ้านนอกเรา การกินอะไรเขาไม่ได้ดูแลตัวเอง โภชนาการไม่ค่อยดี เบี้ยประกันสูงกับไม่รับ จ๊ะก็ทำประกันหลักแม่ก่อนเลย 10 ล้าน จ่ายรอบเดียว ปีนึงเกือบ 2 แสน จัดเต็มแม็กซ์ ของพ่อทำไม่ได้ เพราะพ่อเป็น 7 โรค ไต ความดัน เบาหวาน ทำไม่ได้ ฉะนั้นเราก็ทำงานเก็บเงิน เคสที่ต้องใช้เงินมากๆ คือมะเร็ง มียาพุ่งเป้าเข็มละล้านก็มี ประกันอุบัติเหตุพ่อมี แต่ประกันอุบัติเหตุมันเน้นตาย เน้นได้เงินก้อน ซึ่งจ๊ะไม่ได้รู้สึกว่าพ่อจะตายแล้วกูต้องรวย แม่จะตายแล้วกูต้องรวย จ๊ะไม่ใช่คนแบบนั้น”