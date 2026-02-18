“OKMD” เปิดประตูสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการเพลง จัด “Talent Everywhere” ระยะ 2 กูรูดนตรีตอบรับพร้อมติวเข้ม คัดศิลปินหน้าใหม่ป้อนวงการ

“OKMD” หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านดนตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “Talent Everywhere” ระยะ 2 ออกแบบหลักสูตรภายใต้แนวคิด “สร้างฐานศิลปิน ปล่อยพลังดนตรี สู่โลกกว้าง” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะดนตรีเชิงลึกและกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางดนตรี “Music Boost Camp” เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรี อาทิ พี่นิค-วิเชียร ฤกษ์ไพศาล (ผู้ก่อตั้ง genie records) เป็นที่ปรึกษา , พี่เอ๊ะ-พงศ์จักร พิษฐานพร (วงละอองฟอง) , พี่โอ๋-เจษฎา สุขทรามร (วงดูบาดู) และ พี่ฟลุ๊ค-พลกฤต ศรีสมุทร ผู้ร่วมก่อตั้งค่าย Yupp! ดูแลการอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีในค่ายบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น พร้อมพี่ภูมิ-ภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์และทีม alpha+ sandbox ร่วมติวเข้มการปั้นแบรนด์ให้วง และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานและฝึกฝนทักษะเชิงลึกกับศิลปินมืออาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมดนตรีต่อไป
ทั้งนี้โครงการ “Talent Everywhere” ระยะที่ 2 จะเปิดรับ ‘วงดนตรีรุ่นใหม่’ ที่พร้อมระเบิดพลังไกลเกินจินตนาการ โดยเป็นวง ‘Full Band’ หรือ ‘Acoustic’ ที่มีนักร้อง มีสมาชิก 2-6 คน ในช่วงอายุ 13-20 ปี ให้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 4 เมษายน 2569 ผ่านทาง ‘music sandbox’ โดยสแกน QR Code ภายในภาพ หรือกดลิงก์ https://bit.ly/3M4nk0Q และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วรอลุ้นเป็น 1 ใน 100 วงที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบ่มเพาะเยาวชนเชิงปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ที่จะขึ้นในช่วงเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2569 นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page: OKMD และ music sandbox
