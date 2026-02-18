“สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปี 19: Power of Youth” รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สังคม และร่วมฉลองครบรอบ 43 ปี เปิดประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นคนหล่อสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

กลับมาอีกครั้งสำหรับโปรเจ็กต์แห่งปีจาก สุดสัปดาห์ โดย AME IMAGINATIVE ที่เดินหน้าสานต่อภารกิจส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม พร้อมฉลองครบรอบ 43 ปี “สุดสัปดาห์” เปิดตัวโครงการ “สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี ปี 19” ซึ่งในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ อย่าง “Power of Youth” กับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าศิลปิน และนักแสดงหนุ่มสุดฮอตตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ ได้แก่ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, กฤติน สอสูงเนิน, ปลั๊กกี้-ธรากร คำสิงห์, จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ, เน-ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์, ปาล์ม-พีรวิชญ์ พินธะ, พูห์-กฤติน กิจจารุวรรณกุล, พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์, โอม-ฐิภากร ฐิตะฐาน, แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ สุวรรณสถิตย์, โปรเกรส-ภาสวิชญ์ ธรรมสังคีติ, เน็ต-สิรภพ มานิธิคุณ, เจเจ-รัชพล พรพินิต, ตี๋ตี๋-วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ป๋อ-ศุภการ จิรโชติกุล ที่จะมาร่วมภารกิจ “Power of Youth” ทำความดีเพื่อขับเคลื่อน และเป็นกระบอกเสียงบอกต่อในมิติต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เมืองไทยให้เป็นสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และไฮไลต์พิเศษประจำปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการประมูลเสื้อการกุศล “Power of Youth” พร้อมลายเซ็นคนหล่อ เริ่มประมูลเสื้อวันที่ 16 ก.พ. 2569 เวลา 12.00 น.และปิดการประมูลวันที่ 26 ก.พ. 2569 เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง : https://sudsapda.com/konlor-19/ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนก่อนร่วมประมูล ผ่านทางเว็บไซต์ www.sudsapda.com รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งผู้ชนะการประมูล จะได้รับเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นคนหล่อ, สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับคนหล่อเป็นที่ระลึก และที่นั่งภายในงานแถลงข่าว
โดยคนหล่อทั้ง 16 คน จะมาร่วมงานแถลงข่าว “สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี ปี 19” ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ณ Parade Square, ชั้น G, Parade at One Bangkok ปักหมุดล็อกคิวรอเจอพวกเขาได้เลย
อีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษ สำหรับแฟนๆ และร่วมฉลองครบรอบ 43 ปี สุดสัปดาห์ จัดเต็มเสิร์ฟเซ็ตปก Digital Cover คนหล่อขอทำดี ทั้ง16 คน พร้อมบทสัมภาษณ์แฝงแนวคิดดีๆ สามารถชมภาพ และอ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://sudsapda.com/issue/339490.html
