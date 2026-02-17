“บุ๋ม ปนัดดา” เครียดจัด โดนมิจฉาชีพแอบอ้าง ถูกอายัดทุกบัญชีจนไม่มีเงินซื้อข้าว ฟาดจับมันบ้างได้ไหม?

“บุ๋ม ปนัดดา” เครียดจัด ถูกอายัดรวดเดียวทุกบัญชี ไม่มีแม้เงินซื้อข้าว โอดเหยื่อดิ้นรนฉิxหายวายป่วง แต่มิจฉาชีพไม่เห็นโดนอะไร จับมันบ้างได้ไหม?
นานๆ จะมานั่งไลฟ์สดสักที สำหรับสาวแกร่งอย่าง “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวไลฟ์ด้วยอาการเครียดเลยทีเดียว โดยเล่าว่าโดนมิจฉาชีพไปหลอกผู้เสียหายรายหนึ่ง เบื้องต้นให้หลงเชื่อว่าเป็นคนขององค์กรทำดี และโอนเข้าบัญชีองค์กรโดยตรง พอคนหลงเชื่อก็เปลี่ยนให้โอนเข้าบัญชีตัวเอง พอผู้เสียหายโดนหลอกจนหมดตัวจึงไปแจ้งความ ทางตำรวจจึงดำเนินการอายัดบัญชีทันที
แต่สุดท้ายปรากฎว่าเป็นการอายัดทุกบัญชีที่เป็นชื่อของบุ๋ม ปนัดดาไปหมดเลย ทำให้ตอนนี้สาวบุ๋มลำบากมาก เพราะไม่ใช่แค่เงินมูลนิธิที่เตรียมจะต้องโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่รวมไปถึงเงินส่วนตัวบัญชีอื่นๆ ก็โดนอายัดไปด้วย
“สวัสดีทุกคนค่ะ มีเรื่องมาระบายค่ะ คือตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ เหนื่อยมาก ใช้คำว่าเหนื่อยใจ บุ๋มโดนมิจฉาชีพเล่นงานค่ะ คือบัญชีมูลนิธิ มันก็คือบุ๋มเป็นคนเริ่มต้นจดบัญชี ทีนี้เรื่องของเรื่องมันมีมิจฉาชีพที่เอามูลนิธิไปหลอกคนอื่นค่ะ โดยการที่อ้างว่าผมไม่ใช่คนหลอกลวง ไม่ใช่มิจฉาชีพนะ ไม่เชื่อคุณก็บริจาคให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีได้เลย แล้วมันก็เอาเบอร์บัญชีบุ๋มไปใส่ ทางนั้นเขาก็เชื่อใจเขาก็โอนมาเข้าบัญชีคุณบุ๋มปนัดดา เป็นการทำความดีร่วมกันนะ จากนั้นคุณก็เข้ากรุ๊ปไลน์เพื่อที่จะไปร่วมลงทุนหรืออะไรก็ตาม หรือจะซื้อของหรืออะไรก็ตาม พอหลอกจนเขาหมดตัว เขาก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ผลปรากฏว่าทางตำรวจก็เลยจัดการโดยการที่อายัดเงินทุกบาทของมูลนิธิ ไม่พอ เนื่องจากเจ้าของบัญชีก็คือบุ๋ม เราเป็นประธาน เขาก็เลยดูตามเลขบัตรประชาชน ก็เลยอายัดทุกบัญชี คือของมูลนิธินี้เป็นของธนาคารกสิกร เขาก็เลยอายัดทุกบัญชี ไม่สามารถเบิกถอนหรืออะไรได้เลย ยังไม่จบ อายัดบัญชีของธนาคารอื่นที่เป็นส่วนตัวของบุ๋มด้วยค่ะ อีก 3 ธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินเก่าเก็บตั้งแต่สมัยเด็กที่ไม่ได้มีทรานซ์แอ็กชั่นหรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีมานานมากแล้ว ก็ฝากประจำไว้นานมากแล้วที่เปิดไว้กับเพื่อนคือธนาคารกรุงเทพ แล้วก็อย่างของออมสินที่บุ๋มมีก็คือไว้เผื่อถูกรางวัล ซึ่งไม่เคยถูกเท่าไหร่ เปิดนานมากแล้ว แล้วก็มีไทยพาณิชย์ตั้งแต่สมัยเป็นนางสาวไทย มันอายัดหมดเลยค่ะ”
บอกตอนนี้แม้แต่เงินซื้อข้าวก็ไม่ได้
“คือเราเข้าใจว่าการจัดการการเงิน ก็คือกันไอ้พวกมิจฉาชีพมันโอนออกนอกบัญชี มันก็เลยต้องลิงก์ทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องหรืออะไรบุ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มันก็อายัดหมดเลยทุกบัญชี แต่วันนี้ผู้เสียหายก็ไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็บอกว่ามูลนิธิคุณบุ๋มไม่เกี่ยวข้อง คือบุ๋มเองก็แจ้งไปทางตำรวจแล้วนะ บอกว่ายินดีที่จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายทุกบาททุกสตางค์ เพราะเงินเทาๆ แบบนี้เราไม่เอาอยู่แล้ว เงินที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องเราไม่เอาอยู่แล้ว แต่วันนี้สิ่งที่ลำบากคือบุ๋มต้องโอนค่าสนามเด็กเล่นเด็กที่เราสร้างอยู่ที่สกลนคร แล้วยังไง คือมันใช้การไม่ได้ วันนี้บุ๋มก็เลยต้องใช้ความเป็นบุ๋ม ปนัดดาประสานงาน เพราะว่ามันก็มีค่าบังเกอร์ ค่าสนามเด็กเล่นที่มันต้องจ่าย ส่วนเงินส่วนตัวบุ๋มก็ต้องโอนให้ลูกบุญธรรม เรื่องอั่งเปาเรื่องอะไรอีก มันทำอะไรไม่ได้เลย แม้กระทั่งจะซื้อข้าว
บุ๋มขอถามคำถามนึง นี่คือบุ๋ม ปนัดดาเนอะ บุ๋มยังมีผู้ใหญ่เมตตา บุ๋มยังรู้จักผู้ใหญ่ เพราะว่าเราเคยไปทำประชาสัมพันธ์ให้กับสแกมเมอร์ ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ มีคนช่วย แต่ถ้าเป็นตาสีตาสา ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทำยังไง เพราะธนาคารแจ้งว่าคุณต้องไปแจ้งกับทางตํารวจก่อน เขาแจ้งความอยู่โน่นเลยค่ะ ชลบุรีค่ะ แล้วกลายเป็นว่าชื่อบุ๋มอยู่ในบัญชีสีเทาเข้มไปเลย โดยที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย โดยที่ฉันไม่ได้รู้ตัว ยังดีที่ดิฉันยังสามารถติดต่อตำรวจได้ ตอนแรกติดต่อธนาคารก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าจะอายัดทำไมไม่อายัดบัญชีเดียวก็คือบัญชีมูลนิธิ แต่ทำไมต้องมาอายัดบัญชีส่วนตัวฉันด้วย ธนาคารบอกว่าตำรวจแจ้งมาอย่างนั้นค่ะ บุ๋มก็เลยบอกว่าแล้วถ้าจะอายัดเงินก้อนไหนจากใคร แล้วเขาโอนมาแค่ 4,800 กว่าบาท บุ๋มยินดีคืนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักฐานการโอนที่ชัดเจน แต่คุณอายัดบัญชีเป็นล้านกว่าบาทของดิฉัน มันไม่ได้ แล้วมันเงินส่วนตัว”
บอกธนาคารไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลย
“ถ้าเข้าขององค์กรทำดีไม่ใช่ชื่อบุคคลให้นายไก่นายกาอันนั้นน่ะของจริงค่ะ อันนั้นเป็นชื่อมูลนิธิค่ะ แต่ถ้าเป็นนายโน่นนายนี่ไม่ใช่แน่นอนค่ะ คือบุ๋มไม่ได้โดนโดยตรง แต่เราโดนหางเลขโดยการเอาเราไปแอบอ้าง บุ๋มบอกว่าคุณต้องจับคนร้ายไม่ใช่มาจับบุ๋ม หรือมาทำให้บุ๋มลำบากแบบนี้โดยที่บุ๋มไม่รู้เรื่องอะไรเลย หรือจะอายัดก็อายัดบัญชีมูลนิธิไป แต่ไม่ใช่มาอายัดเงินส่วนตัวบุ๋ม แล้วลามไปถึงบัญชีธนาคารอื่นๆ ด้วย แล้วธนาคารก็บอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจค่ะ ธนาคารถามบุ๋มว่าทราบไหมคะว่าสน.ไหนแจ้งความ กูจะไปรู้เหรอ ข้อความจากธนาคารขึ้นมาว่าบัญชีเราโดนอายัด 5 ปีไม่ผ่านการเคลื่อนไหว แล้วเราจะไปรู้เหรอว่าสน.ไหนที่แจ้งความเรา หรือบุคคลไหนแจ้ง เราไม่รู้เลย
นี่คือเหตุผลว่าเมื่อคืนเราประสานงานกับตำรวจที่รู้จัก ถึงบอกว่าฉันยังมีคนที่ฉันรู้จักได้ ประสานงานได้ แล้วคนอื่นล่ะ ประชาชนธรรมดาจะทำยังไง คือดีนะประสานกันได้ โอเคได้ความว่าไปแจ้งความที่ชลบุรี แล้วผลปรากฏว่าก็บังเอิญได้เบอร์ของท่านผู้กำกับที่ชลบุรีมาพูดคุยกัน โอเคไม่ต้องไปเพราะเขาก็รู้จักเรา การทำงานของเรา เขาก็เลยให้ข้อมูลมา ช่วยมากๆ ขอบคุณผู้กำกับแหลมฉบัง ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ แล้วส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าได้นะคะ แต่คุณบุ๋มจะต้องเอาหลักฐาน หนึ่งก็คือบัตรประชาชน สองก็คือสมุดบัญชี สามก็คือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ซิมการ์ดที่ฝากไว้กับทางธนาคาร และสี่หลักฐานทางการเงินทั้งหมด
คุณคะ บุ๋มทำงานเท่าไหร่ ปีนึงบุ๋มทำงานกี่สิบล้าน บุ๋มต้องไปหาทั้งหมดเพื่อมาเคลียร์เงินสี่พันกว่าบาทเนี่ยเหรอ แล้วบุ๋มถามหน่อย ธนาคารไทยพาณิชย์เกี่ยวอะไร เพราะเงินของมูลนิธิอยู่กับกสิกรแล้วต้องเอาหลักฐานทางการเงิน ซึ่งดิฉันต้องใช้เวลารวบรวมเยอะมาก ไม่รู้มันต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ในการกว่าจะได้เงินบัญชีคืนมาเนี่ยนะ แล้วข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลส่วนตัวเรา คืออะไรก็ไม่รู้ เดือดร้อนมากตอนนี้ ตั้งแต่เมื่อคืน หัวฟู เครียดไปเลย แล้วประชาชนธรรมดาจะทำยังไง แล้วให้ไปหาข้อมูลหาเอกสารมาให้ แล้วคุณไม่ช่วยเราหน่อยเหรอ
แล้วคนที่เป็นเหยื่อกลับต้องดิ้นรนฉิxหายวายป่วง แต่คนที่เป็นมิจฉาชีพจริงๆ ไม่เห็นโดนอะไรเลย คุณตามตัวไม่เห็นได้กันเลย คุณต้องอายัดเฉพาะยอด แต่ไม่ใช่ลามไปธนาคารอื่นแบบนี้ด้วย คือเข้าใจว่ากลัวพวกสแกมเมอร์ว่าโอนเข้าบัญชีนี้ แล้วมันจะโอนไปบัญชีอื่น แต่มันควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้ พูดตรงๆ ว่าเครียด เพราะว่าเหนื่อย มันต้องหาเอกสารหลักฐาน ประสานงานกับตำรวจก็เหนื่อย เสร็จแล้วยังไม่จบ ประสานธนาคารได้ ประสานตำรวจกลับไปที่แหลมฉบังท่านก็ช่วยมากๆ ในการที่แบบเคลียร์เอกสาร มันยุ่งยากมาก แต่ที่จริงแล้วควรจะเช็คได้ แล้วอย่างบางคนเปิดเป็น 10 บัญชี อันนั้นคุณควรจะเช็กไหม”
เห็นใจประชาชนคนธรรมดา ถ้าโดนแบบนี้จะทำยังไง
“คือ ณ ตอนนี้บุ๋มมียอดที่ต้องจ่าย ค่าสร้างศาลเจ้า วันนี้ก็นั่งคิดจะเอาเงินจากไหนวะ แล้วชาวบ้านปกติจะทำยังไง โชคดีที่บุ๋มยังประสานตำรวจได้ แต่บุ๋มก็ยังใช้งานกับบัญชีธนาคารไม่ได้นะคะ คือมันอายัดรวดเดียวไปหมดเลย แล้วยังไม่รู้ว่าสอท. จะประสานงานให้บุ๋มเสร็จเมื่อไหร่ ธนาคารควรตรวจสอบก่อนอายัด แต่นี่ไม่มีตรวจสอบเลย อายัดเลย พอเลิกรบแล้วมิจฉาชีพก็เริ่มเยอะขึ้น จริง แล้วตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปติดต่อสอท. ขอโทษนะ มีกี่คนที่รู้คำว่าสอท. คือใครและอยู่ที่ไหนคะ คือย่อกันเก่งจนงงตึ๊บไปหมดเลย แล้วถ้าเป็นคุณๆ ทั้งหลายคุณจะประสานงานกับธนาคารแล้วก็ตำรวจกันยังไงคะ
บุ๋มเห็นใจมากๆ เลย ชีวิตเครียดเลย มูลนิธิอื่นไม่เห็นโดนเลย พอบุ๋มพูดเรื่องเลือกตั้งโดนเลย อาจจะเป็นจังหวะมั้ง ถ้าบุ๋มอยู่ต่างประเทศ หรือว่าอยู่ติดชายแดนหรืออะไรต้องยังไงล่ะ สมุดบัญชีก็ไม่ได้อยู่กับตัว แล้วบุ๋มต้องไปรวบรวมหลักฐานการได้มา ที่มาของเงินรายได้ทั้งหมด ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์เลย เพราะว่าเงินเข้าออกเป็นของธนาคารกสิกร แล้วไทยพาณิชย์อยากรู้ที่มาของเงินทำไม งงไหม อายัดมั่วไปหมด เหนื่อยใจ ไอ้คนตาดำๆ ก็โดนกันไปสิ ไอ้สแกมเมอร์เนี่ย ไอ้มิจฉาชีพแม่xก็ลอยกันอยู่อย่างนี้ จับมันมั่งได้ไหม เอาจริงเอาจังแบบไหนก่อน แถวบ้านก็ฆ่าตัวตายหลายคนแล้ว พูดตรงๆ เหนื่อยเลย เหนื่อยใจ เหนื่อยมากบุ๋มยังไม่รู้เลยว่าบุ๋มจะใช้บัญชีได้อีกทีเมื่อไหร่ หมายถึงบัญชีส่วนตัวบุ๋มนะ บัญชีธนาคารอื่นโดนอายัดหมดเลย ถึงบอกว่าบุ๋มยังดีที่บุ๋มรู้จักผู้ใหญ่ แล้วคนอื่นล่ะ ประชาชนล่ะ”