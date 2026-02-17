“พลอย เฌอมาลย์” หายมะเร็ง แต่ยังไม่วางใจ ปรับไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพเต็มที่ ซัปพอร์ตแก๊งนางฟ้า เชื่อ “นานา” คงพยายามอยู่

“พลอย เฌอมาลย์” เผยข่าวดีตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว แต่ต้องกินยาและติดตามอีก 3 ปี ย้ำรู้เร็วรักษาเร็ว อยากให้หมั่นตรวจสุขภาพ ยอมรับกลัวตาย สภาพจิตแย่ ได้เพื่อนเป็นกำลังใจสำคัญ พร้อมคัมแบ็กงานบันเทิง แต่ขอเลิกกองไม่เกิน 3 ทุ่ม ปรับไลฟ์สไตล์ใหม่หมดเพื่อบาลานซ์สุขภาพ แฮปปี้กับความโสด ยังไม่พร้อมเปิดรับใคร ซัปพอร์ตแก็งนางฟ้า อยากให้ตกลงกันด้วยดี รู้ทุกคนเครียด “นานา” ก็คงพยายามอยู่ อัปเดตคดีฟ้องอดีตผจก.ไม่ไกล่เกลี่ย ผิดคือผิด พร้อมสู้จนถึงที่สุด
ทำเอาหลายคนตกใจและส่งกำลังใจกันล้นหลาม หลังก่อนหน้านี้ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ออกมาเผยข่าวช็อกว่าป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 2 และพบการลุกลามไปต่อมน้ำเหลือง แต่ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) เจ้าตัวก็ได้เผยข่าวดีให้ฟัง หลังมาร่วมพิธีส่งมอบเงินบริจาคแคมเปญ “LBC – Health for Her x Chermarn สวยมีค่า ทำหน้าส่งพลังใจ” ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ว่าหลังผ่านช่วงเวลาสุดหิน ทั้งการผ่าตัดและฉายแสงถึง 25 ครั้ง ปัจจุบันผลตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว
“แข็งแรง หายแล้วค่ะ หลังจากผ่าตัดมาแล้ว 2 รอบ ฉายแสง 25 ครั้ง แล้วก็ทานยา ตอนนี้ก็หายแล้วค่ะ แต่ก็ยังต้องทานยาอีก 3 ปีค่ะ ตรวจมาล่าสุดก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็ต้องเฝ้าระวังไปเรื่อยๆ อีกสัก 3 ปีค่ะ พลอยยังไม่ไว้วางใจสักทีเดียวนะ เพราะพลอยตรวจทุก 6 เดือน ทุกครั้งที่ไปตรวจเหมือนลุ้นหวยว่าจะมีอะไรไหม พอมันไม่มีอะไรก็โล่ง แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ ทานยาให้ครบ พักผ่อนให้พอ ไม่เครียดมาก ออกกำลังกาย ใช้ชีวิตให้มีความสุข เพราะมะเร็งนี่กลัวความสุขมากๆ เพราะความเครียดมันมีผลกระทบต่อร่างกาย ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ และหมั่นใส่ใจดูแล ตรวจสุขภาพ ยิ่งแมมโมแกรม (Mammogram) นี่พลอยตรวจทุกปี อยากให้ทุกคนไปตรวจ หลายคนกลัวเจ็บ แต่จริงๆ ไม่เจ็บค่ะ ไม่ต้องเขิน เจ้าหน้าที่เขาโปรมากๆ”
รู้เมื่อตอนสิ้นปีว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว แต่ชะล่าใจไม่ได้ ต้องเฝ้าระวังอยู่
“ทำ PET/CT Scan เมื่อสิ้นปีที่แล้ว สแกนทั้งร่างกายเลย ก็ไม่มีเชื้อมะเร็ง รอบนั้นก็ดีใจ ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ (เรียกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม?) ก็ไม่มีแล้วค่ะ แต่ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะของพลอยมาข้างเดียว ปกติแล้วเขาจะมา 2 ข้าง คุณหมอก็บอกว่ายังต้องคอยดูก่อน ชะล่าใจไม่ได้ ต้องตรวจสุขภาพบ่อยๆ ค่ะ”
เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคือสุขภาพจิตแย่ มีเสียโฉมนิดหน่อย แต่คนนอกไม่รู้
“ก็แค่ช่วงนั้นสุขภาพจิตแย่ เพราะเราเครียด หลายอย่างในชีวิตก็มีความเครียดสูง สุขภาพจิตไม่ค่อยดีด้วย มันเอฟเฟกต์เยอะ คำว่ามะเร็งเนี่ย พอเราเป็นแล้วเราก็รู้สึกกังวล กลัว เพราะเราก็ไม่คิด เราเป็นคนออกกำลังกาย กินดี อยู่ๆ ดีๆ วันหนึ่งเป็นมะเร็งขึ้นมา แต่ของพลอยนี่เป็นโดยกรรมพันธุ์ค่ะ ก็ไปสืบมาว่าคุณย่าเป็น เลยส่งทอดต่อมาเป็นมรดกให้พลอย (หัวเราะ) ส่วนเอฟเฟกต์อื่นๆ ก็ผมหงอก ก็ไม่มีอะไรย้อมได้ ขำๆ มันไม่มีอะไรมาก เสียโฉมนิดหน่อย แต่คนนอกไม่รู้ ตอนฉายแสงหน้าอกก็ไหม้ไปข้างหนึ่ง”
กำลังใจจากเพื่อนๆ เป็นยาใจที่สำคัญมาก
“ช่วงนั้นพลอยเก็บตัวไปเลย เวลาพลอยไม่สบาย ก็ไม่อยากให้ใครรู้ จนเพื่อนๆ รู้ ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ๆ ห้ามทิ้งพลอย เรียกพลอยออกมา พาไปกินข้าว พาไปดูแล ให้เราไม่รู้สึกเราอยู่คนเดียวบนโลกนี้ ทุกคนก็เข้ามาปลอบ มาช่วยดูแล ยาใจสำคัญมากๆ เพื่อนๆ ช่วยแนะนำ ช่วยดูแลเรา”
ยอมรับตอนรู้ว่าเป็นกลัวมาก ยังไม่อยากตาย ยังอยากมีชีวิตอยู่
“กลัว ตอนนั้นพลอยกลัวมาก ครั้งแรกที่รู้ ตอนนั้นสเตจ 2 มันก็ผ่าตัดรอบหนึ่ง เสร็จแล้วเขาก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ หมอก็บอกว่าเป็นสองสายพันธุ์ เป็นสเปเชียล เราก็แบบพิเศษอะไรอีกคะหมอ พลอยก็ช็อก เขาก็บอกว่ามันลามไปต่อมน้ำเหลือง เราก็กลัว เพราะมันจะยังไงต่อ จะไป 4 หรือเปล่า เขาก็บอกว่ายังไม่ทราบจนกว่าจะผ่าตัด พลอยกลัวที่สุดคือกลัวจะลามไปอวัยวะ กลัวจะเป็นระยะสุดท้าย กลัวตาย ยังอยากอยู่ (หัวเราะ)”
แอบกลัวว่าจะกลับมาเป็นอีก จะไม่ประมาทแล้ว
“แอบกลัวค่ะ นิดหน่อย แต่ไม่ได้หวาดระแวงมาก พลอยคิดว่าพลอยต้องมีความสุข อย่างที่บอกมะเร็งเขากลัวความสุข เราก็ต้องใส่ใจดูแล เฝ้าระวังอยู่ ไม่ประมาทแล้ว ตรวจสุขภาพตลอด จริงๆ เขินนะ น้องที่ตรวจแมมโมแกรมให้ล่าสุดเป็นทอม เราก็เขินมาก (หัวเราะ) เขาก็ดูแลเราดี”
ต้องระวังเรื่องอาหารการกินมากขึ้น
“จริงๆ มันไม่ใช่มะเร็งเต้านมอย่างเดียว มันอาจจะเป็นมะเร็งทั่วๆ ไปที่ทุกคนเป็น มันมีหลายชนิด สิ่งที่ต้องระวังมากขึ้นคืออาหารการกิน ระวังอยู่แล้ว ก็ต้องระวังมากขึ้น แล้วก็การพักผ่อนค่ะ ฟังดูเบสิก แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรดีไม่ดีกับสุขภาพ เราต้องเลือกเพื่อประโยชน์ของร่างกายเรา กินดี พักผ่อนดีเป็นยังไง เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วย”
น้ำหนักกลับมาเป็นปกติแล้ว
“น้ำหนักตอนนี้ก็ขึ้นมา 10 กิโลค่ะ ไม่ไหวแล้ว ตุ๊ต๊ะแล้ว กลับมาเบสิกแล้ว ตอนนี้ก็ออกกำลังกายอย่างเดียวเลย”
มีคนมาขอคำแนะนำเยอะ รู้เร็วรักษาเร็ว ต้องฮึบสู้
“มีคนมาขอคำแนะนำเยอะ พลอยก็บอกว่าไม่ต้องกลัว เพราะพลอยผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดแล้ว รู้เร็วรักษาเร็วจริงๆ กำลังใจสำคัญมากๆ เราต้องสู้ ต้องฮึบกับมัน เอาตรงๆ ตอนนั้นพลอยก็เศร้ามาก ช่วงหนึ่งออกจากบ้านนี่สายน้ำเหลืองห้อยเป็นกระติกน้ำ เดินไปโน่นไปนี่อยู่ 2 อาทิตย์กว่า ก็แบบเห้อ…ทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วย ทุกอย่างมันหม่นไปหมด แต่จริงๆ แล้วแค่อยากบอกทุกคนว่ากำลังใจมันสำคัญมากๆ จริงๆ ตัวเราเองต้องมีพลังใจที่จะสู้กับมัน”
เมื่อก่อนเคยบ่นอยากตาย แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าชีวิตมีค่า อยากอยู่ต่อ และจะดูแลร่างกายให้ดีที่สุด
“รู้สึกว่าโชคดีค่ะ เมื่อก่อนเราเครียดๆ เหนื่อยๆ ก็ชอบบ่นไปเรื่อยว่าอยากตายๆ แต่พอถึงตอนนี้ไม่อยากตาย ฉันอยากอยู่ต่อ รู้สึกว่าชีวิตมีค่า พอกลับมามีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง พลอยรู้สึกว่าอยากจะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุด”
ให้กำลังใจทุกคนก็กำลังสู้กับมะเร็ง อย่ายอมแพ้ ให้ดูแลตัวเองดีๆ
“เป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่ พลอยทราบดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พลอยได้พูดคุยกับหลายท่านที่เป็นระยะที่ 4 อยู่ แต่ว่าเขาดูแข็งแรงมาก เพราะว่าเขาสู้ เขามีกำลังใจดี มีความคิดบวก และดูแลตัวเอง ก็อยากให้ทุกคนสู้นะคะ ไม่ต้องยอมแพ้กับมัน มีกำลังใจจากทุกๆ คนอีกเยอะเลย ไม่ได้อยู่เหงาคนเดียวบนโลกนี้ ขอให้ดูแลตัวเองดีๆ นะคะ (มีคนติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรไหม?) มีติดต่อ แต่พูดเป็นทางการไม่เก่ง เขิน (หัวเราะ)”
พร้อมคัมแบ็กงานในวงการ ใครสนใจติดต่อมาได้
“พลอยก็รออยู่เนี่ย พร้อมแล้วค่ะ ตอนนี้มีติดต่อมาเป็นรับเชิญ ก็รับไปแล้ว 2 เรื่อง จะเปิดกล้องสิ้นปี ในระหว่างนี้ก็ว่างมากเลยค่ะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะ อยากทำงาน ก็อาจจะเป็นเพราะเราอายุมากขึ้น บทบาทก็จะถูกลดลงไป ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังเฝ้ารอโอกาสนี้อยู่ค่ะ อยากกลับมาแสดงจริงๆ”
ไม่เกี่ยงเรื่องบท ขอแค่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซนซิทีฟ อย่างการเมืองและศาสนา
“ขอเป็นตลกดาร์กได้ไหม จริงๆ แล้วที่รับไว้พลอยไม่ได้เกี่ยงเรื่องบทนะคะ แต่ยังไงมันก็ต้องดูนิดหนึ่ง ตามความเหมาะสมกับเราและทุกๆ อย่าง เพราะบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ เราก็จะไม่รับ แต่จริงๆ ตอนนี้พลอยก็เปิดค่อนข้างหมดนะ อยากเล่นทุกอย่างเลย ไม่ได้เรื่องมาก แต่ถ้าเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา เราก็ขออนุญาตว่าไม่เล่น บางอย่างมันเซนซิทีฟ เราก็ต้องดูนิดหนึ่ง”
เงื่อนไขการทำงาน ขอแค่กลับบ้าน 3 ทุ่ม เพราะต้องบาลานซ์การนอน
“สุขภาพตอนนี้ได้ค่ะ ถ้ารับงานคงมีแค่อย่างเดียว คือขอเลิกกองไม่ดึก ขอ 3 ทุ่มกลับบ้านนะคะ เพราะเราต้องบาลานซ์เรื่องการนอน พลอยปรับการนอนหมดเลย นอนก่อนเที่ยงคืน และตื่นเช้ามาก”
ยาที่ใช้รักษาอยู่ ไม่มีเอฟเฟกต์กระทบกับชีวิตประจำวันแล้ว
“ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ ตอนแรกจะฉีดเป็นยาชื่อว่าทาม็อกซิเฟน เป็นยาลดฮอร์โมนเอสโตรเจน มีฉีดแล้วก็ทาน ตอนแรกจะสวิงมาก พลอยมีสภาพจิตใจไม่แข็งแรงด้วย แล้วพอเจอยาเข้าไปทำให้พลอยสวิงก็มีบ้าง แต่ตอนนี้ก็ลดยาลงแล้ว ผลกระทบไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันปรับบาลานซ์หมดแล้ว พลอยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย ปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต นอนก่อนเที่ยงคืน โซเชียลมีเดียน้อยลง ตื่นมาตอนเช้าทุกคนอาจจะเห็นพลอยโพสต์แต่รูปพระอาทิตย์ขึ้นตลอด พลอยจะมาดูพระอาทิตย์ตอนเช้า แล้วพลอยก็เปลี่ยนกิจกรรมมาอ่านหนังสือก่อนที่จะจับมือถือใดใดทั้งสิ้น แล้วก็ไปออกกำลังกายเยอะมาก”
ซีรีส์ยูริก็รับได้ ส่วนบทคุณแม่ก็ไม่ติด
“เอาสิ กับใครดี (หัวเราะ) คือตอนนี้มีที่รับไว้เป็นซีรีส์วาย แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคู่เขานะ เราเป็นคุณแม่ ชีเริ่ดอยู่ ชีเสิร์ฟ ชีเหวี่ยง ชีปรี๊ด ชีไบโพลาร์ด้วยในเรื่อง เป็นบทที่น่าสนใจ พูดง่ายๆ เป็นโรคจิต หลากหลายคาแรกเตอร์ จริงๆ ก็โตขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้พลอยก็เคยได้รับบทมีลูกในเรื่อง แพ้กลางคืน Nyctophobia นานแล้วค่ะ แต่ว่ามีลูกเป็นเบบี๋ เอาตรงๆ วัยพลอยถ้ามีลูกเร็ว ลูกก็จะน่าโตแล้วล่ะ ประมาณ 13-14 ก็เหมือนเปิดใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นซีรีส์วายด้วย โปรเจกต์ก็ดูน่าสนใจ พลอยก็รู้สึกว่าไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไป บทคุณแม่ก็ไม่ได้ติดค่ะ เพราะว่าเราเป็นนักแสดง ชีวิตจริงไม่ได้เป็นแม่ซะหน่อย มันเป็นงาน ชีวิตจริงนิ้วโล่งเชียว (ยกมือขึ้นมาโชว์) ว่าง มันก็เป็นงาน เป็นอาชีพ ไม่ได้ติดอะไร ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรด้วย”
คิวงานว่าง ส่วนหัวใจสะดวกว่างก่อน เหนื่อย
“ว่าง (โชว์นิ้วมือ) ว่างก่อนดีกว่า (หัวเราะ) เหนื่อย สะดวกว่าง ว่างก่อน ไม่ไหว เหนื่อย ถามว่าคิดว่าจะพักยาวเลยไหม ก็ตอบไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรวันข้างหน้า แต่ว่าตอนนี้ก็คือพักยาว พักก่อน เพราะเราเพิ่งได้หัวใจตัวเองกลับบ้านมา รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อน มันต้องใช้เวลาพักยาวนิดหนึ่ง”
รีวิวเป็นสาวโสดก็ไม่แย่ มีอิสระ กินข้าวไม่ต้องแบ่งใคร
“รีวิวเหรอ กินข้าวไม่ต้องแบ่งใคร(หัวเราะ) ข้อดีของสาวโสดเหรอ จริงๆ การเป็นโสดมันก็ไม่ได้แย่เนาะ มันก็มีชีวิตที่อิสระมากขึ้น เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง จริงๆ แล้วพลอยว่าพลอยไม่เคยโสดนะ พลอยลืมไปว่า พลอยมีรีเลชั่นชิฟกับตัวเอง คนเราทุกคนจะคิดว่าเราโสดๆๆ เราไม่มีใคร แต่จริงๆ แล้วไม่ เรามีเราอยู่ทุกวัน เพียงแต่ว่าเราลืมเขาคนนี้ได้ยังไง ตอนนี้ก็มีรีเลชั่นชิฟกับตัวเอง ดูแลตัวเอง รักตัวเองทุกวัน ตื่นมามองตัวเองในกระจก อย่าทำอะไรพลาดอีกนะแก(หัวเราะ)”
แฮปปี้กับชีวิตโสด ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไม มีเข้าทางเพื่อนเยอะ แต่ก็ยังไม่พร้อม
“มันต้องแฮปปี้ พลอยไม่รู้จะทุกข์ไปทำไม พลอยก็อยากมีความสุข พลอยก็ทำอะไรให้ตัวเองมีความสุข ความเศร้ามันก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยเราก็เป็นมนุษย์เนาะ ก็มีผ่านเข้ามาแว็บๆ ให้เรารู้สึก มีบ้างค่ะ แต่พลอยแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการใครจริงๆ มั่นใจมาก จริงๆ ก็มีแบบมาเฉี่ยว มาชน มาจีบ แต่ไม่ได้ตัดสินใจ (เข้ามาทางเพื่อนเยอะมาก?) เหมือนเขาเห็นเราว่างแหละ เขาก็คงเห็นว่าง มาลองคุย คือเพื่อนๆ ก็อยากให้มีแฟน เพื่อนๆ อยากให้มีคนมาดูแล เราก็เข้าใจความหวังดีของเพื่อนๆ แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม เราอยากอยู่อย่างนี้ไปก่อน”
พูดไม่เต็มปากว่าอยากอยู่คนเดียว
“อุ้ย เดี๋ยวไม่มีใครเข้ามาเลย (หัวเราะ) ก็ไม่ได้พูดเต็มปาก มันต้องดูก่อน มันตอบไม่ได้ว่าเราจะปิ๊งใครหรือเปล่า เมื่อไหร่ที่เราพร้อม พลอยไม่สามารถกำหนดวันเดือนปีได้ แต่ ณ ตอนนี้เวลานี้ขออยู่แบบนี้ไปก่อน”
เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิต แต่ตอนนี้เอาความสุขตัวเองเป็นที่หนึ่ง
“ก็เชื่อ แต่ตอนนี้ก็หมดความเชื่อไปแล้ว ก็เคยเชื่อ แต่หมดความเชื่อไปแล้ว ตอนนี้ก็สบายๆ ไม่คิดอะไรมากแล้ว เอาตัวเองก่อน ความสุขพลอยเป็นที่หนึ่งก่อนค่ะ”
เล่าโมเมนต์ฮา โดนเพื่อนทิ้งในวันเกิด “พอลล่า เทเลอร์”
“กลายเป็นไวรัลเลย เป็นงานเลี้ยงย้อนหลังคุณพอลล่า ตอนแรกสาวๆ ก็ไปทานข้าวร้านหนึ่งแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อน แล้วเราก็นั่งตุ๊กๆ ไปทรงวาด ไปร้านเหล้าร้านหนึ่ง สาวๆ ก็เต้นๆ ดื่มๆ เราจะไปกันอีกที่หนึ่งดีกว่านะ ตรงเซ็นทรัลพาร์ค ข้างบนเป็นรูฟท็อป โอเค ย้าย แล้วคืนนั้นตั้งแต่หัวค่ำพวกเราเล่นร้องคาราโอเกะกัน เพลงอะไรมาก็จะร้อง ก็เล่นร้องเพลงกันตั้งแต่ร้านอาหารยันร้านเหล้า จนจะย้ายไปอีกที่หนึ่ง ทุกคนก็มารอขึ้นรถตู้ ด้วยความที่วันนั้นมันมีสาวๆ เยอะมาก มันก็รุงรังพอใช้ได้ ทุกคนกำลังสนุก แล้วพลอยก็ยืนรอรถ แล้วเจ้าของร้านเขามาชวน คุณแม่ๆ ไปดื่มช็อตกับหนูก่อน เราก็บอกเดี๋ยวแม่จะขึ้นรถแล้ว เขาบอกแป๊บเดียวเอง นะๆ น้องเขาน่ารักไง ก็ได้ แป๊บเดียว
พอดื่มปุ๊บพลอยออกมาเลย พอออกมา เพื่อนหาย (หัวเราะ) หายไปไหน ตกใจ เพื่อนขึ้นรถไปแล้ว แป๊บนึงข้าวโพดก็โทร.มา อีพลอย แกอยู่ไหน (หัวเราะ) ฉันไปดื่มช็อตมา ก็เจ้าของร้านเขาชวน ไม่กล้าปฏิเสธ เขาไปก่อน พลอยก็นั่งรถตามไป เพื่อนๆ ก็งงว่าไม่โกรธเลยเหรอ ไม่งอนเลยเหรอ ไม่เห็นต้องโกรธเลย ตลก พลอยก็ขำ อายเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ก็เห็นรีแอ็กของเพื่อนๆ ตลกมาก เป็นแบบรอมคอมสุดๆ มีหลายคนคิดว่าเป็นการเซ็ตอัพมาหรือเปล่า ไม่ค่ะ นี่คือเรื่องจริงพวกเรา ตลกมาก พลอยก็กล้าพูดนะคะว่าพลอยไปดื่มช็อตมา เกรงใจน้อง ลูกสาวไง เจ้าของร้านเขาเหงา”
ช่วงนี้นัดเจอกันเรื่อยๆ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนตลอด
“ตอนนี้เจอเพื่อนเรื่อยๆ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนตลอดเลยค่ะ อยู่กับบ้านลีเดีย (ศรัณย์รัชต์ ดีน) ด้วย ลีเดียเป็นเพื่อนสนิท แล้วก็กลุ่มเพื่อนสมัยเด็กๆ กลุ่มหนึ่งเขาไม่ใช่ดาราที่ทุกคนเห็นในโซเชียลบ้าง แล้วก็กลุ่มข้าวโพด (สมิทธินันท์), เจนี่ (เทียนโพธิ์สุวรรณ), พอลล่า, เจนสุดา (ปานโต) แล้วก็น้องแหวนแหวน (ปวริศา เพ็ญชาติ) คุณแพง (ขวัญข้าว เศวตวิมล) พลอยก็อยู่แต่รอบๆ นี้ เพื่อนผู้หญิง สนุกดี เจอเพื่อนตลอด เจอทุกวีก”
เข้าใจเพื่อนๆ แก๊งนางฟ้า รู้ว่าเครียดและเสียใจ เชื่อว่าจะผ่านมันไปได้
“จริงๆ แล้วเราก็รับฟังปัญหาของเขาอยู่เรื่อยๆ เราก็รู้ว่าทุกคนอยู่ในจุดที่เครียด แต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ามันก็คือความเสียใจ เราก็ได้แต่ซัปพอร์ตทางอารมณ์ พลอยเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันต้องผ่านไปแหละ แต่ว่ามันจะผ่านไปยังไงก็ต้องประคับประคองความรู้สึกกันและกันให้ดีๆ ไว้ เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสำหรับมิตรภาพใดใด พลอยมองในมุมว่าถ้าพลอยเจอคนที่เราเชื่อมั่น เชื่อใจ ไว้วางใจ คบกันมานานแล้วเจอปฏิบัติแบบนี้ เป็นพลอยเองก็เสียใจ เราก็เข้าใจทุกคน”
มีมาบ่นให้ฟังเยอะ ได้แต่รับฟังและซัปพอร์ตอยู่ห่างๆ เชื่อว่า “นานา ไรบีนา” ก็คงพยายามอยู่ อยากมก้คตกลงกันได้ด้วยดี
“ก็เยอะค่ะ แต่บางอย่างก็เล่าไม่ได้ (หัวเราะ) ก็มีค่ะ มีเยอะ สาวๆ เขาก็บ่นบ้าง แต่ตอนหลังๆ เหมือนบ่นนิดหน่อยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่องอื่นเพราะเขาอยากจะมีความสุข แต่เขาก็จะไปเรื่องของทางกฎหมาย อันนี้พลอยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย พลอยไม่ได้เป็นผู้ประสบภัย ก็เลยรับฟังแล้วก็ซัปพอร์ตอยู่ห่างๆ สายซัปพอร์ตเพื่อน เรื่องก็ยังไม่คลี่คลาย ก็เชื่อว่าทุกๆ คนก็คงพยายามอยู่ พี่นานาก็คงพยายามอยู่ ก็หวังว่ามันคงจะจบได้สวยเร็วๆ นี้ สุดท้ายแล้วเราก็อยากให้ตกลงกันได้ด้วยดี แก้ปัญหาให้มันจบไป”
เรื่องคดีของอดีตผู้จัดการ ให้แม่เป็นคนจัดการแทน
“มีค่ะ ก็แม่ขึ้นศาลแทนฉ่ำเลย เรื่องนี้ไม่เคยพูดเก็บไว้เยอะมาก ก็ตามกฎหมาย เพราะว่ามันมีพยานและหลักฐาน แล้วมันไม่ใช่หนึ่งคนไงมันไม่รู้กี่คนไง พลอยว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของทางกฎหมาย ให้กฎหมายจัดการ ผิดก็คือผิด มันก็หนีไม่พ้น”
มีติดต่อมาขอไกล่เกลี่ย แต่ผิดก็คือผิด ต้องสู้กันไป นานขนาดไหนก็จะสู้
“เขามีฝากจะขอไกล่เกลี่ย แต่พลอยไม่ไกล่เกลี่ย เพราะพลอยรู้สึกว่าเรื่องนี้เราไว้เนื้อเชื่อใจเนาะคล้ายๆ กัน แล้วเป็นคนที่เราให้ความไว้วางใจ รัก สนิท อย่างพลอยยังประมาณหนึ่ง แต่อย่างลีเดียคือเขาสนิทกับโน้ตมากกว่า ก็ให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายแล้วกัน ความจริงก็คือความจริง ต่อให้คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ในสื่อหรือในอินสตาแกรม สุดท้ายแล้วผิดมันก็คือผิด หลักฐานมันก็ชัด แล้วพลอยเองแก่ขนาดนี้แล้วไม่ได้อยากขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกับใครหรอก แต่ว่าความถูกต้องมันก็คือความถูกต้อง มันก็ต้องจัดการ ก็คงปล่อยวางไม่ได้ ปล่อยให้มันผ่านไม่ได้ ก็ร่วมจอยกับลีเดียด้วยกับคดีนี้ ตอนแรกน้องเดียก็กลัวว่าพี่พลอยจะเอายังไง ถ้าว่าตามกฎหมาย พี่ก็ต้องจัดการแหละ ก็จับมือกันสู้ค่ะ สู้ไปด้วยกัน สู้นานขนาดไหนก็จะสู้ค่ะ เพราะว่ามันผิดก็คือผิดอ่ะเนาะ ทำไงได้”