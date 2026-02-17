เปิดตัว “ขวัญ” โลกใบที่ 2 “เด๋อ ดอกสะเดา” ลั่นมีผัวแล้ว! ให้สังคมคิดเอง “ปู กนกวรรณ” รู้ตลอด ทำไมเลิกตอนติดเตียง

“เปิ้ล ณภัทร” ลูกสาว “เด๋อ ดอกสะเดา” พา “ขวัญ” โลกอีกใบของเด๋อออกมาชี้แจง ขวัญลั่นมีผัวมีลูกแล้ว รับที่ผ่านมาโทร.หาเด๋อตลอด ให้สังคมไปคิดกันดูทำไม “ปู กนกวรรณ” เพิ่งคิดจะเลิกตอนนี้ ในวันที่เด๋อนอนติดเตียง ส่วนเปิ้ลยอมรับเป็นคนโทร.เรียกขวัญให้มาดูแลพ่อ ไม่ได้โทร.ตามปูเพราะไม่ได้คุยกันแล้ว
หลังจากที่ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุหายหน้าไม่มาดูแล “เด๋อ ดอกสะเดา” ที่นอนติดเตียงเพราะไปเจอโลกใบที่ 2 ของเด๋อที่ซ้อนไว้ตลอด 29 ปีที่อยู่ด้วยกันมาดูแลข้างเตียง พร้อมเล่าชีวิตที่ผ่านมาตัวเองเป็นเสาหลักหาเลี้ยงสามีและลูก เพราะเด๋อ ไม่มีงานมานานแล้ว ทำเอาสังคมช็อกตั้งคำถามเป็นไปได้เหรอที่สามารถซ่อนเรื่องราวมาได้ตลอด 29 ปี
ล่าสุด “เปิ้ล ณภัทร”ลูกสาวกับภรรยาคนแรกของเด๋อ ได้พา “ขวัญ” สาวที่ ปู พูดถึงว่าเป็นโลกที่เด๋อซ้อนไว้ออกมาชี้แจงสังคม ผ่านไทยรัฐออนไลน์ โดยทั้งคู่เล่าว่า….
เปิ้ล : “เรื่องโลก 2 ใบ ฟังแล้วดูไม่ดีเลย เพราะเปิ้ลเป็นลูกสาวของคุณเด๋อ ดอกสะเดา กับคุณแม่ที่เป็นภรรยาคนแรก ที่จดทะเบียน แต่คุณพ่อกับคุณแม่จดทะเบียนหย่าร้างกันแล้ว ตั้งแต่พี่อายุ 15-16 แม่แต่งงานใหม่ที่ต่างประเทศ พ่อกับแม่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว เปิ้ลมีน้องชายอีก 2 คน ตั้งแต่พ่ออยู่กับครอบครัวใหม่ เปิ้ลมีการไปมาหาสู่กัน”
ขวัญ : “ทุกวันนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าโลก 2 ใบมันคืออะไร ฉันเพิ่งมารู้ ฉันมีผัวค่ะ มีผัวมีลูก ลูกฉัน 36 ปีแล้วค่ะ (ยืนยันไม่มีเรื่องชู้สาวมาตลอด 29 ปี?) ไม่มีค่ะ เพราะว่าอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้ว ฉันอยู่บ้านนอก มารู้อีกทีตอนแกป่วย เห็นจากข่าวเลยมาเยี่ยมแก ลูกสาวแกฉันก็ไม่รู้ เพิ่งเจอกันครั้งแรก”
เปิ้ล : “ไม่มีใครรู้ พี่เขามาแสดงตัว เขามากับลูกเขาด้วยเราก็ไม่ได้มีใจคิดขนาดนั้น”
ขวัญ : “ใจแค่มาเยี่ยมแก ตอนที่คบกันใหม่ๆ แกช่วยนิดๆ หน่อยๆ ลูกยังเล็ก พอสามีเสียชีวิตก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านนอก ขายของเลี้ยงลูก นานๆ ที ที่ปูบอกว่าโทร.ไปหาหรือเมื่อ 2 ปีที่แล้วก็โทร.จริง เมาค่ะ แต่เขาไม่ได้รับ ก็แค่นั้น มารู้อีกทีก็ไม่สบาย ก็แค่นี้เอง ก็จบ
เขามาเจอขวัญในห้อง ขวัญกำลังนั่งกินข้าวตอนที่เขาเปิดประตู เขาถามว่ามาเฝ้าพี่เด๋อเหรอ ขวัญบอกว่าใช่ เขาถามว่าชื่ออะไร ครั้งแรกไม่ได้บอก เขาก็ถามอีก ก็เลยบอกชื่อขวัญ เขาก็อ๋อ ขวัญที่เราเคยคุยกันใช่ไหม ขวัญบอกว่าใช่ ก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากเนอะ เรื่องที่แล้วไปก็ขอโทษ แก่ๆ กันแล้ว ไม่ต้องคิดมากหรอก พอดีมีคนทำความสะอาดเข้ามาในห้อง ขวัญบอกว่าไม่ต้องเช็ดเดี๋ยวขวัญทำเอง เด๋อก็ทำมือให้ขวัญออกไปข้างนอก ขวัญก็ออก ก็จบค่ะ บอกจะมาเอาสมบัติ จดทะเบียน ไม่มีค่ะ”
เปิ้ล : “วันนั้นเปิ้ลต้องไปทำธุระแต่เช้า เลยต้องมีคนเฝ้า เพราะช่วงนั้นอารมณ์ของพ่อมีภาวะซึมเศร้า แกจะกลัวถูกทิ้ง เดี๋ยวก็ร้องไห้ เราก็ไม่อยากเห็น น้องชายก็ไม่ว่าง เลยให้พี่ขวัญมาเฝ้า เขาเคยบอกไว้ว่าเขามาดูให้ได้ ก็เลยถามว่าพี่ขวัญมาดูให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวหนูช่วยค่ารถ พี่ขวัญมาดูให้หนูหน่อย 2-3 วัน ก็แค่นั้น แล้วพี่เขาก็โทร.มาว่าเจอภรรยาพ่อนะ ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงโทรมาถามหนูเอง เราก็คิดอย่างนี้ ก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรืออะไร
ที่เรียกพี่ขวัญมาเพราะเรามีความไว้ใจ เพราะพี่ขวัญดูแลพ่อดีนะคะ เช็ด ขัดเท้า เหมือนพยาบาลคนนึง เรามีความรู้สึกว่าเขาดูจริงใจดี คนเราเลิกกันแล้วมันไม่จำเป็นต้องตัดกัน มันเป็นเพื่อนกันได้ ตั้งแต่พี่เขามา เขาก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่า อยากตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยเหลือดูแลมา เราก็เห็นถึงความจริงใจจากการพูดการจา เราก็เลยไว้ใจ (ทำไมไม่เรียกปูมาดูแลแทน?) ช่วงนั้นเขาไม่คุยกับเปิ้ลแล้ว ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไร หรืออาจจะเป็นเพราะเขาเหนื่อยตามที่เขาพูด เปิ้ลก็จะไม่ขอพูดถึงนะ เปิ้ลต้องหาคนที่ใกล้ตัวเราที่สุด เราไม่กล้าไปรบกวนเขาในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว”
เผยเหตุผลโทร.ตาม “ขวัญ” แทนที่จะเรียก “ปู กนกวรรณ” ภรรยาพ่อเพราะไม่ได้คุยกันมาพักนึงแล้ว
ขวัญ : “เห็นเขาว่าพี่เด๋อ คอมเมนต์มาแต่ละคำพี่เด๋อไม่มีความจริงใจ ไม่มีความดีเลยเหรอ 29 ปีเชียวนะคุณ เข้าใจไหม 29 ปีทำไมเขามาพูดช่วงนี้ ช่วงที่พี่เด๋อติดเตียง ที่ฉันกลับมาเพราะฉันเห็นเขาเป็นแบบนี้ เขาเคยช่วยเหลือก็พาลูกมาด้วย(อยากมาปกป้องเด๋อ) ใช่ค่ะ”
เปิ้ล : “เพราะไม่มีใครต้องมาเจออะไรแบบนี้ ให้สรุปก็คือมันเป็นเรื่องของคนสองคน เป็นเรื่องของครอบครัวของพ่อจริงๆ เปิ้ลกับพี่ขวัญคือคนนอกที่เข้ามาช่วยเหลือทุกอย่าง แต่เรามาเจอผลกระทบแบบนี้ เราก็ต้องขอมาชี้แจง ในพื้นที่ส่วนตัวของเรายังเข้ามาว่าเปิ้ลเลว ว่าเปิ้ลหน้าหนา เปิ้ลไม่ชอบเรื่องพวกนี้ไม่ชอบเรื่องการมีเมียหลวงเมียน้อย เปิ้ลไม่เคยเข้าข้างใคร แม้แต่พ่อเอง เพราะทำผิดก็ต้องเตือน”
ถาม “ขวัญ” เสียใจไหมที่เป็นส่วนทำให้ “ปู-เด๋อ”เลิกกัน พอ ปู เห็นแล้วเขาตัดสินใจเลิกเลย ขวัญ บอกรู้มาตั้งนานทำไมไม่เลิก มาเลิกเอาตอนติดเตียง สังคมก็คิดเอาเองแล้วกัน
ขวัญ : “ก็ขึ้นอยู่กับเขา ตั้งนานทำไมเขาไม่เลิก พอติดเตียงแล้วมาเลิก ก็จริงไหม นี่พูดจริงเลย ตั้ง 29 ปี ติดต่อเขามาตลอด ทำไมเขาไม่เลิก 2 ปีที่แล้วโทร.จริง เมา ทำไมเขาไม่เลิก พี่เด๋อเขาก็ทำงานได้ มาคิดตอนที่แกไม่สบาย ติดเตียงแล้ว ก็ให้สังคมคิดดูแล้วกัน
ถ้าขวัญจะหวังสมบัติเด๋อ ขวัญจะกลับมาทำไมเห็นแกติดเตียงอยู่อย่างนี้ขวัญสงสารแกมีความดีแกช่วยทุกคน แกเป็นคนดี สมบัติไม่ต้องหวังหรอกค่ะ ไม่กลัวคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสังคม ก็แก่แล้วค่ะอายุ 61 แล้ว ไม่ได้คิดอะไร เห็นเขาเป็นอย่างนั้นจะมาคิดอะไร คนแก่ติดเตียง”
เปิ้ล : “เห็นใจพี่ขวัญเพราะเขาไม่ได้อยากออกสื่อไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่ต้องโต้กันไปโต้กันมา เพราะเหมือนมันเป็นการแก้ตัวถ้าพ่อมาเห็นมันทำร้ายจิตใจเขาลูกกับภรรยามาทะเลาะกัน พ่อไม่ชอบเรื่องพวกนี้ พ่อพูดได้เขาจะบอกว่าปล่อย”
ขวัญ : “ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้จะมาหวังสมบัติเพราะไม่ได้จดทะเบียนด้วย ขวัญมีผัวมีลูก สามีป่วยเขาก็ช่วย ไม่ต้องไปด่าเด๋อหรอก สงสารแก แกไม่มีความดีเลยเหรอ”