อดีตคนรัก “เซียะเสียน” เปิดใจครั้งแรก ย้ำรักต่างวัย 40 ปี ไม่เกี่ยวกับเงิน

อดีตนางแบบสาวออกมาไลฟ์สดครั้งแรกในรอบหลายปี เคลียร์ทุกข่าวลือความสัมพันธ์ต่างวัยกับพระเอกรุ่นใหญ่ ยืนยันชัดไม่มีการหวังผลประโยชน์หรือเงินชดเชย ชี้เป็นเพียงเรื่องของความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงเท่านั้น
โคโค่ อดีตคู่รักของพระเอกรุ่นใหญ่ฮ่องกง เซียะเสียน กลับมาเคลื่อนไหวต่อสาธารณะอีกครั้ง หลังใช้ชีวิตเงียบ ๆ มาหลายปี โดยอดีตนางแบบวัย 39 ปีได้จัดไลฟ์สดหายาก พูดถึงกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยาวนาน 12 ปีของเธอกับนักแสดงระดับตำนานวัย 89 ปี ซึ่งยุติลงเมื่อปี 2018
ระหว่างการถ่ายทอดสด โคโค่ยืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่เคยคิดเอาเปรียบอดีตคนรักหรือเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ “ฉันไม่ใช่คนแบบนั้น” เธอกล่าว “ฉันไม่มีวันใส่ร้ายใคร โดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติกับฉันเหมือนของล้ำค่า รักฉันเหมือนลูก และสอนฉันหลายอย่าง” แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรง แต่ผู้ชมต่างเชื่อว่าเธอหมายถึงเซียะเสียน
โคโค่ยังปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดมานานเกี่ยวกับเงินชดเชย 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหลังการเลิกรา โดยย้ำว่าการเงินของทั้งคู่โปร่งใส “เมื่อคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันมานานกว่าสิบปี ค่าใช้จ่ายในบ้านและบัญชีต่าง ๆ ก็เปิดเผยต่อกัน ไม่มีเรื่องที่ใครให้เงินใคร เงินที่บ้านมี เราก็ใช้ร่วมกัน”
เธอยังพูดถึงครอบครัวเซียะอย่างตรงไปตรงมา เมื่อถูกถามถึง เซียะถิงฟง ลูกชายของเซียะเสียน ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดัง เธอตอบว่า “ฉันไม่เข้าใจว่าหน้าตาแบบนั้นจะน่าชื่นชมตรงไหน ทำไมฉันต้องชื่นชมผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าฉันและเตี้ยกว่าฉันด้วย พ่อของเขาสูงกว่าและรูปร่างดีกว่า”
เธอยังเล่าถึงเหตุการณ์ในบ้านหลังจาก เซียะถิงฟง แต่งงานแบบเงียบ ๆ กับ จางป๋อจือ ที่ฟิลิปปินส์ในปี 2006 ว่า “จู่ ๆ สถานะของฉันก็เหมือนสูงขึ้น เขาไม่ได้ยกชาให้ฉัน แต่พูดว่า ‘โคโค่ ผมกลับมาแล้ว’ ฉันถามว่าอยากดื่มอะไร เขาตอบว่า ‘ผมแต่งงานแล้ว’”
ความสัมพันธ์ต่างวัยระหว่างเซียะเสียนกับโคโค่ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเขาอายุ 69 ปี ขณะที่เธออายุเพียง 20 ปี เคยเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากในสังคมฮ่องกงตลอดช่วงเวลาที่คบหากัน และนับตั้งแต่แยกทางกันเมื่อ 7 ปีก่อน โคโค่ก็แทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ จนกระทั่งการออกมาไลฟ์สดครั้งนี้