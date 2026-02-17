"ฟาติมา บอช" มิสยูนิเวิร์ส 2025 เป็นลมวูบระหว่างร่วมงานเทศกาลที่เมืองอัมบาโต

ฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์ส 2025 เกิดอาการเป็นลมวูบช่วงสั้น ๆ ขณะเข้าร่วมงาน “เฟียสตา เด ลา ฟลอเรส อี ลาส ฟรูตัส” ที่เมืองอัมบาโต ประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมสำคัญที่สุดของประเทศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เธอกำลังโบกมือทักทายประชาชนจากขบวนพาเหรด โดยพยานระบุว่า บอชมีอาการไม่สบายและเสียการทรงตัวชั่วขณะ ก่อนที่ทีมงานจะรีบเข้าช่วยเหลือ เธอนั่งลงทันทีเพื่อป้องกันการล้ม และได้รับการดูแลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ
รายงานท้องถิ่นระบุว่า อาการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความสูงของเมืองอัมบาโตที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 2,500 เมตร ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ที่ยังไม่ปรับตัวกับสภาพอากาศ เธอได้รับน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแถลงการณ์ทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ขณะที่ผู้จัดงานยืนยันว่าได้จัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงที