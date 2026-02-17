“หมอช้าง ทศพร” เปิดดวงชะตา 12 ราศี หลังตรุษจีน ราศีไหนปังดวงพุ่งแรง-ราศีที่ต้องระวัง

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2569 “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” เปิดดวงชะตาทั้ง 12 ราศี การงาน กานเงิน ความรัก ในรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ใครจะมีเกณฑ์ดวงพุ่งแรงชีวิตจะดีขึ้นรวยอู้ฟู่ขั้นสุดและใครที่ต้องระวังตัวบ้าง พร้อมให้เคล็ดลับวิธีแก้ ปีม้าพารวยราศีไหนจะเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดของปีนี้ รีบเช็กด่วน!
-ราศีเมษ (14 เมษายน - 14 พฤษภาคม) เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงาน เปลี่ยนแล้วมีสิ่งที่ดีขึ้นรออยู่ แต่ช่วงต้นปีเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน ถ้าไม่แพลนอะไรเลยและไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง วิธีแก้เคล็ดที่ดีที่สุดคือจัดโต๊ะทำงานใหม่ ตรุษจีนของเก่าอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไป บริจาคไป มีสภาพแวดล้อมใหม่จะได้ช่วยลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลง และมีการขยับขยายเรื่องครอบครัวจะส่งผลดี สำหรับเรื่องโชคลาภและการเงิน เป็นราศีที่จังหวะดวงการเงินใช้ได้ โชคลาภมีให้ลุ้นมากกว่าเดิม โดยรวมราศีเมษในปี 2569 นี้ดวงดีกว่าปี 2568 ถ้าไม่นับเรื่องการเปลี่ยนงาน ส่วนความรักไม่ได้เด่นอะไร ปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณได้ใช้เงิน ได้ซื้อรถใหม่ ก็ถือว่าเป็นปีที่ใช้ได้สำหรับราศีเมษ
-ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน) เป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องวาจาพาโชค งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร แนะนำว่าอย่า Introvert อย่าปิดตัวเอง พยายามออกไปเจอคนบ้าง เพราะว่าการเจอคนที่มากขึ้นหมายถึงโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น เพราะเป็นราศีที่ได้รับโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานที่ดี เพราะฉะนั้นอาชีพนายหน้า ตัวแทน เซลล์ คนที่ได้เงินจากส่วนแบ่งคอมมิชชั่นก็จะส่งผลดี และเชื่อว่าจะเป็นปีที่มีเรื่องของการเดินทางมากขึ้น เพราะจังหวะดวงดาวต้องออกไปเจรจา ออกไปเจอคนเยอะแยะมากมาย สำหรับสิ่งที่ต้องระวัง ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วง เพราะเป็นราศีที่แทบจะไม่มีดวงดาวร้าย ๆ หรือว่าอะไรที่ไม่ดีเข้ามา
-ราศีเมถุน (15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม) ในปีที่ผ่านมาก็ดวงดีนะ เพราะว่ามีดาวพฤหัสอยู่ด้วย ปัญหาคือในช่วงปีที่ผ่านมามันเข้า ๆ ออก ๆ คือมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไป เหมือนเห็นเงินกองอยู่แต่มันหยิบจับไม่ได้ ในปี 2569 ราศีเมถุน ดวงดาวการเงินดีกว่าปี 2568 แน่นอน ความสำเร็จคือตัวเราบวกกับโชค บวกกับความรู้ประสบการณ์ บางคนบอกว่าไม่รวยปีนี้ไม่รู้จะรวยปีไหน แต่บางทีก็มีตัวช่วย บางทีเราไม่รวยแต่เราได้คู่ที่มีเงินสายเปย์ ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องคู่ การเงินโดยภาพรวมเป็นเรื่องที่โดดเด่นของราศีเมถุน ความสำเร็จมาจากการต่อยอดธุรกิจ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
-ราศีกรกฎ (17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม) ดีกว่าราศีเมถุนอีก ต้องเรียกว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดในปี 2569 ใครราศีกรกฎในปีที่ผ่านมา ใช้คำว่าแย่เลย แต่ที่บอกว่าดีมากเพราะว่าปี 2568 มันแย่มาก พอปีนี้มันเริ่มดีขึ้นมาและจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพที่มีปัญหาก็จะมีข่าวดี มีทางออกที่ดีขึ้น ดังนั้นใครราศีกรกฎ แนะนำให้ทำบุญใหญ่ ๆ ทำบุญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิ หรือสิ่งปลูกสร้าง มันจะเป็นการขยายพอร์ตของโชคเราให้ใหญ่ขึ้น จะเอาให้เห็นผลจริง ๆ ช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นเวลาที่ดี
-ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม - 16 กันยายน) เป็นราศีที่ถูกเตือนหนักมากในปี 2568 ปีที่ผ่านมาเหมือนดวงแตก เจอทั้งดาวเสาร์ เจอทั้งราหู อะไรมันวุ่นวายไปหมดเลย ข่าวดีก็คือในปี 2569 นี้ การเปลี่ยนแปลงใหญ่กำลังรออยู่สิ้นปีนี้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นใครที่ราศีสิงห์ บอกเผื่อปีหน้าไว้ด้วย จะเป็นราศีที่ติดอันดับคนดวงดี 1 ใน 3 ของปีหน้า คือราศีสิงห์พระราหูเข้าอยู่ เป็นดาวแห่งการเสี่ยง การกล้าได้กล้าเสีย แต่ไม่ควรเสี่ยงโชค แนะนำให้มีเงินเก็บไว้
-ราศีกันย์ (17 กันยายน - 17 ตุลาคม) ถ้าพูดเรื่องโชคลาภยกให้ราศีกันย์ หมายถึงการเสี่ยงโชคก็ได้ หมายถึงงานที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ ของที่หายกลับคืนมาได้ หรือเรื่องความรักที่ไม่คิดว่าจะเป็นคู่กันอาจจะรีเทิร์นกลับมาก็ได้ และระวังเรื่องถูกโกง ถูกเอาเปรียบจากคนใกล้ตัว ต้องระมัดระวังเรื่องสัญญา หุ้นส่วน การเจรจาทำข้อตกลง ใครที่ราศีกันย์ก็ฝากดูแลเรื่องนี้หน่อย แต่ว่าเรื่องการเงินก็ยังโอเค ยังดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
-ราศีตุลย์ (18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน) เป็นราศีที่เด่นเรื่องการงานที่สุด ถือว่ามีความเติบโตในเรื่องงาน และเป็นการเติบโตที่ดีของชีวิตในการทำงาน ใครที่รู้สึกว่าปีนี้งานมันดูหนักก็อย่าเพิ่งบ่น เพราะมันคือโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่จะเข้ามา การเงินอาจจะไม่ได้เป็นราศีที่เด่นเรื่องโชค แต่ถ้าในเชิงความมั่นคง ราศีตุลย์ยังโอเค เป็นราศีที่น่าอิจฉาราศีหนึ่งเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นใครราศีตุลย์ก็ให้สบายใจว่าเฉพาะเรื่องงานในปีนี้ คุณไม่ต้องโฟกัสเรื่องอื่น เรื่องความรักไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่น เรื่องปัญหาสุขภาพไม่ได้มีดวงดาวร้าย ๆ อะไรเข้ามา ให้โฟกัสตัวเองไปที่เรื่องงาน ใครที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ ปี 2569 นี้ได้เริ่มแน่นอน
-ราศีพิจิก (17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม) เป็นราศีที่จะเน้นเรื่องการโปรโมต จะมีชื่อเสียงและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าคุณทำงานประจำก็หมายความว่าเจ้านายจะให้ความเมตตาคุณมากขึ้น คุณอาจจะทำงานเยอะขึ้น และเรื่องที่ตามมาคือการเงินคุณก็จะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง หลังจากเดือนมิถุนายนไปแล้ว ดวงดาวการเงินคุณจะแข็งแรง มีโอกาสได้เงินก้อน มีสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้น
-ราศีธนู (16 ธันวาคม - 14 มกราคม) เป็นราศีที่ดวงดาวค่อนข้างจะผันผวน คือครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังมันจะต่างกันเยอะ ในครึ่งปีแรกจะดวงดี แต่ถ้าเกิดผ่านตรงนั้นไปแล้ว จะต้องพึ่งตัวเองมากกว่า ไปพึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้ ดังนั้นใครราศีธนูก็เตรียมตัวเองให้พร้อม ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย โดยเฉพาะงานที่ได้เงินจากอาชีพที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม การเซ็นสัญญาทั้งหลายจะส่งผลดี หรือรายได้เชิงอสังหาริมทรัพย์ ราศีธนูที่อยากจะเป็นนายหน้าขายบ้าน ขายที่ดิน คุณก็จะมีโอกาสมีรายได้ที่ดีเข้ามาด้วยเหมือนกัน ฝากชาวราศีธนูให้สปีดตัวเองในช่วงครึ่งปีแรก เป็นช่วงที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น
-ราศีมังกร (15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์) เป็นราศีที่น่าจะมีโชคเรื่องความรักมากที่สุด แต่งงาน หมั้นหมาย มีลูก มีครอบครัว อยู่ในกลุ่มราศีมังกร ใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งใจว่าถึงเวลาแล้ว คุณจะเป็นราศีที่มีข่าวดี บางคนที่ไม่มีเรื่องความรัก ก็ไปเป็นข่าวดีเรื่องงานได้ จากปีที่ผ่านมาศัตรูเยอะ อุปสรรคเยอะ ทำอะไรก็ติดขัด แต่ในปี 2569 ความราบรื่นในชีวิตจะมีเข้ามามากขึ้น มีคนซัพพอร์ต มีคนช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นราศีมังกรเด่นทั้งเรื่องความรัก เด่นทั้งเรื่องของการงาน ในการริเริ่มและทำโปรเจกต์อะไรใหม่ ๆ ในปีนี้ด้วย
-ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม) เป็นราศีพระราหูเข้า เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2568 แล้ว แต่บังเอิญพระราหูเป็นดาวประจำตัวของราศีกุมภ์ ดังนั้นการกลับมาของพระราหูไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว อาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยชอบพระราหู กว่าจะออกจากดวงดาวก็เกือบเดือนพฤศจิกายนปีนี้ แต่ด้วยความที่ปัจจุบันเป็นยุคราหู ยุคออนไลน์ ยุคคอนเทนต์ ในช่วงดวงดาวตอนนี้ การลงทุน ขยับขยาย หรือเส้นทางใหม่ เหมาะกับการหาความรู้ใหม่ ๆ จะส่งผลดีในการเติบโตด้วย การเงินดีเหมือนกัน แต่ว่าจะมาจากการแข่งขัน เช่น งานประมูล สอบแข่งขัน จะเป็นราศีที่มีชัยชนะจากสิ่งเหล่านี้
-ราศีมีน (15 มีนาคม – 13 เมษายน ) เป็นหนึ่งในราศีที่ถูกทักในทางไม่ดีเยอะมาก ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพราะว่าเป็นราศีที่ดาวเสาร์เข้า เป็นดาวแห่งความผิดหวัง เสียใจ สูญเสีย เป็นดาวที่ค่อนข้างจะลบ ปี 2569 ดาวเสาร์ยังไม่ไปไหน แต่จะอยู่เป็นปีท้ายๆแล้ว ถ้าดาวเสาร์ออกจากปี 2569 ไปแล้ว 30 ปีถึงจะกลับมาใหม่ ข่าวดีของราศีมีน ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของราศีมีน จะสว่างที่สุดในรอบ 12 ปี นั่หมายความว่าจะเริ่มกลับมามีพลัง มีแสงสว่างเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงมาก ดาวดวงนี้หมายถึงการลงทุน ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือราศีมีน ระวังจะมีลูก ใครที่อยากมีลูกก็จะได้มี ดวงเรื่องบุตรและบริวารจะโดดเด่น
ติดตามได้ในรายการ ซุปตาร์พาตะลุย วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34