“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย

เปิดตัวหวานใจวันวาเลนไทน์เป็นภาพเงาปริศนา จับมือกันหวานฉ่ำไปแล้ว ล่าสุด “เป้ย ปานวาด เหมมณี” ก็รีสตอรี่ภาพตัวเอง พร้อมแท็กชื่อ “หมอต้น นพ.นิติ ช่วยสกุล” ศัลยแพทย์ชื่อดังในโลกโซเชียล
โดยโปรไฟล์หมอต้นนั้นก็ไม่ธรรมดา มีประสบการณ์สูงในการปรับรูปหน้าให้รับกับใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติชำนาญการผ่าตัดดึงหน้า คอเพื่อลดอายุ, การยกคิ้วแบบส่องกล้อง , ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด , เสริมหน้าอก และการดูดไขมัน นอกจากงานหลักคือเป็นคุณหมอแล้ว หมอต้นยังมีงานอดิเรกคือการถ่ายรูป ทริปล่าสุดเป้ยก็เลยมีตากล้องส่วนตัว งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแซวเป้ย มิน่าละแม่ถึงสวยอมตะ