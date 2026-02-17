xs
xsm
sm
md
lg

“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดตัวหวานใจวันวาเลนไทน์เป็นภาพเงาปริศนา จับมือกันหวานฉ่ำไปแล้ว ล่าสุด “เป้ย ปานวาด เหมมณี” ก็รีสตอรี่ภาพตัวเอง พร้อมแท็กชื่อ “หมอต้น นพ.นิติ ช่วยสกุล” ศัลยแพทย์ชื่อดังในโลกโซเชียล

โดยโปรไฟล์หมอต้นนั้นก็ไม่ธรรมดา มีประสบการณ์สูงในการปรับรูปหน้าให้รับกับใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติชำนาญการผ่าตัดดึงหน้า คอเพื่อลดอายุ, การยกคิ้วแบบส่องกล้อง , ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบเปิด , เสริมหน้าอก และการดูดไขมัน นอกจากงานหลักคือเป็นคุณหมอแล้ว หมอต้นยังมีงานอดิเรกคือการถ่ายรูป ทริปล่าสุดเป้ยก็เลยมีตากล้องส่วนตัว งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแซวเป้ย มิน่าละแม่ถึงสวยอมตะ
















“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย
“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย
“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย
“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย
“เป้ย ปานวาด” เปิดตัวแฟนใหม่ “หมอต้น” หมอศัลยกรรม โปรไฟล์เลิศ แถมถ่ายภาพสวย
+3