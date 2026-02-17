xs
ครอบครัว “ต่าย ชุติมา” ลั่นการดูแล “น้องพิพิม” เป็นสิทธิ์ของพ่อและแม่คนละครึ่ง! ร้องไห้ใจหาย ไม่ถึง 10 ขวบแต่ต้องห่างกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้ “น้องพิพิม” ลูกสาว “ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ” และ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ทดลองไปเรียน 5 เดือนที่บอสตัน แต่เพราะยังไม่ถึง 10 ขวบ ทำครอบครัวต่ายที่ไปส่งขึ้นเครื่องบิน ต่างใจหายร้องไห้ไปตามๆ กัน โดยคนในครอบครัวได้เขียนข้อความถึงน้องพิพิม ระบุว่า

“กิ๋มและกู๋อยู่ทุกช่วงเวลาสำคัญของมาม๊าหนู ตั้งแต่หนูยังไม่เกิด จนหนูเกิดและเติบโต อยากบอกให้หนูรู้ว่าสิ่งที่กู๋และกิ๋มเห็นมาโดยตลอด คือ หนูเกิดจากความรักของทั้งแม่และพ่อ และเป็นแบบนั้นเสมอมา ฉะนั้นเพื่อให้หนูเติบโตมาอย่างดีที่สุด และได้รับความรักเต็มเปี่ยมจากทั้งพ่อและแม่ การดูแลหนูจึงเป็น “สิทธิ์ของทั้งพ่อและแม่คนละครึ่ง” #motherlove #truelove #unconditionallove”

และแล้ววันนี้ก็มาถึง ขนาดรู้ล่วงหน้าแต่ก็ยังใจหายอยู่ดีเพราะหนูยังไม่ 10 ขวบเลย แต่ทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าหนูเป็นเด็กที่แข็งแรงทั้งกายใจ หนูจะมีความสุข สนุกกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ…ขอให้รู้ไว้ว่าความรักของพวกเราติดตัวหนูไปทุกที่ ใจของเราไม่ได้ห่างกันเลย ❤️ รักหนูนะพิพิม #family #familytime #famillylove #truelove”










